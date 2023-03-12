Обзорная экскурсия по Сочи
Сочи — это море и горы, исторические достопримечательности и набережные. Мы попытаемся все это объединить в одной экскурсии.
За 6 часов вы подниметесь на гору Ахун, посетите дачу Сталина, узнаете историю морского порта и попробуете местное вино. Познакомьтесь со всем многообразием Сочи!
За 6 часов вы подниметесь на гору Ахун, посетите дачу Сталина, узнаете историю морского порта и попробуете местное вино. Познакомьтесь со всем многообразием Сочи!
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Гора Ахун
- Башня на горе Ахун
- Дача Сталина
- Центральный район г. Сочи
- Парк Ривьера
- Жемчужные часы
- Театральная площадь
- Зимний театр
- Морской порт Сочи
- Памятник Михаилу Архангелу
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Наша шестичасовая экскурсия откроет для вас Сочи с новой стороны
Гора Ахун — туристическая достопримечательность города Сочи. Её высшая точка расположена на высоте 665 метров над уровнем моря. Поистине шикарные виды открываются вам с верхних точек колеса-обозрения, можно полюбоваться пейзажами и сделать несколько красивых фото.
Морской порт Сочи — визитная карточка города. Памятник архитектуры около, которого вы можете увидеть множество красивых яхт.
Зимний театр — известное место Сочи, мимо которого сложно пройти. Каждый год летом здесь проводится кинофестиваль «Кинотавр». А размеры театра и количество колонн впечатляют даже искушённых туристов.
Важная информация:
- Обед не входит в стоимость экскурсии.
- Вход в башню Ахун — временно не работает.
- Колесо обозрения — 350 рублей (по желанию).
- Дача Сталина - 400 рублей (по желанию).
- Если вы не внесли предоплату на сайте, будьте готовы оплатить Гиду если потребуется. Гид вам сообщит сумму и способ оплаты.
Ежедневно выезд с 12:00 до 13:00 часов.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги экскурсовода
- Транспорт
- Что не входит
- Обед
- Вход в башню Ахун — временно не работает
- Колесо обозрения — 200 рублей (по желанию)
- Дача Сталина - 400 рублей (по желанию)
- Место начала и завершения?
- Адлер, Олимпийский парк, остановки по ул. Ленина
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно выезд с 12:00 до 13:00 часов.Экскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Важная информация
- Мы забираем вас с адреса вашего проживания в Адлерском районе, Олимпийском парке или ближайшей автобусной остановки. Гид и Диспетчер вам сообщит точное место и время прибытия трансфера.
- Время начала проведения экскурсии, а так же место посадки может быть скорректировано.
- Если вы не внесли предоплату на сайте, будьте готовы оплатить Гиду если потребуется. Гид вам сообщит сумму и способ оплаты.
- Связаться с Гидом по Телефону, Ватсап:
- Тел. +7(913)509-11-13 Наталья.
- Ссылка на чат в Ватсап:
- Https://wa.me/+79135091113
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Ксения
12 мар 2023
С
Севастьян
17 янв 2023
B
Bokov.ge
6 янв 2023
О
Олег
3 янв 2023
заказали на 13ч. когда были далеко от дома в 11.50 пришла смс(хорошо, что прочитали), что переносится на 12ч. это испортило впечатление, так как пришлось нестись переодеваться домой, чтоб успеть на место встречи. диспетчер написала название места встречи рынок, а было указано торговый центр ранее. оказалось-это одно и то же, по словам диспетчера (для людей, которые понятие еще не имеют о городе). звонили ей 2 раза выясняли. человек, который получал задаток не знал об этом. экскурсовод отличный
Н
Наталья
23 дек 2022
В
Виктория
13 дек 2022
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