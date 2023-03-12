Наша шестичасовая экскурсия откроет для вас Сочи с новой стороны

Гора Ахун — туристическая достопримечательность города Сочи. Её высшая точка расположена на высоте 665 метров над уровнем моря. Поистине шикарные виды открываются вам с верхних точек колеса-обозрения, можно полюбоваться пейзажами и сделать несколько красивых фото.

Морской порт Сочи — визитная карточка города. Памятник архитектуры около, которого вы можете увидеть множество красивых яхт.

Зимний театр — известное место Сочи, мимо которого сложно пройти. Каждый год летом здесь проводится кинофестиваль «Кинотавр». А размеры театра и количество колонн впечатляют даже искушённых туристов.

Важная информация: