Обзорная экскурсия по Сочи (из Адлера)

Обзорная экскурсия по Сочи

4.5
6 отзывов
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Ответы на вопросы
Сочи — это море и горы, исторические достопримечательности и набережные. Мы попытаемся все это объединить в одной экскурсии.

За 6 часов вы подниметесь на гору Ахун, посетите дачу Сталина, узнаете историю морского порта и попробуете местное вино. Познакомьтесь со всем многообразием Сочи!
Обзорная экскурсия по Сочи (из Адлера)
Обзорная экскурсия по Сочи (из Адлера)
Обзорная экскурсия по Сочи (из Адлера)
Обзорная экскурсия по Сочи (из Адлера)
Обзорная экскурсия по Сочи (из Адлера)
Обзорная экскурсия по Сочи (из Адлера)
Обзорная экскурсия по Сочи (из Адлера)
Обзорная экскурсия по Сочи (из Адлера)
Обзорная экскурсия по Сочи (из Адлера)
Обзорная экскурсия по Сочи (из Адлера)
Обзорная экскурсия по Сочи (из Адлера)
Обзорная экскурсия по Сочи (из Адлера)
Обзорная экскурсия по Сочи (из Адлера)
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Гора Ахун
  • Башня на горе Ахун
  • Дача Сталина
  • Центральный район г. Сочи
  • Парк Ривьера
  • Жемчужные часы
  • Театральная площадь
  • Зимний театр
  • Морской порт Сочи
  • Памятник Михаилу Архангелу
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Наша шестичасовая экскурсия откроет для вас Сочи с новой стороны
Гора Ахун — туристическая достопримечательность города Сочи. Её высшая точка расположена на высоте 665 метров над уровнем моря. Поистине шикарные виды открываются вам с верхних точек колеса-обозрения, можно полюбоваться пейзажами и сделать несколько красивых фото.
Морской порт Сочи — визитная карточка города. Памятник архитектуры около, которого вы можете увидеть множество красивых яхт.
Зимний театр — известное место Сочи, мимо которого сложно пройти. Каждый год летом здесь проводится кинофестиваль «Кинотавр». А размеры театра и количество колонн впечатляют даже искушённых туристов.

Важная информация:

  • Обед не входит в стоимость экскурсии.
  • Вход в башню Ахун — временно не работает.
  • Колесо обозрения — 350 рублей (по желанию).
  • Дача Сталина - 400 рублей (по желанию).
  • Если вы не внесли предоплату на сайте, будьте готовы оплатить Гиду если потребуется. Гид вам сообщит сумму и способ оплаты.

Ежедневно выезд с 12:00 до 13:00 часов.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги экскурсовода
  • Транспорт
Что не входит
  • Обед
  • Вход в башню Ахун — временно не работает
  • Колесо обозрения — 200 рублей (по желанию)
  • Дача Сталина - 400 рублей (по желанию)
Место начала и завершения?
Адлер, Олимпийский парк, остановки по ул. Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно выезд с 12:00 до 13:00 часов.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • Мы забираем вас с адреса вашего проживания в Адлерском районе, Олимпийском парке или ближайшей автобусной остановки. Гид и Диспетчер вам сообщит точное место и время прибытия трансфера.
  • Время начала проведения экскурсии, а так же место посадки может быть скорректировано.
  • Если вы не внесли предоплату на сайте, будьте готовы оплатить Гиду если потребуется. Гид вам сообщит сумму и способ оплаты.
  • Связаться с Гидом по Телефону, Ватсап:
  • Тел. +7(913)509-11-13 Наталья.
  • Ссылка на чат в Ватсап:
  • Https://wa.me/+79135091113
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
3
2
1
К
12 мар 2023
С
17 янв 2023
B
6 янв 2023
О
3 янв 2023
заказали на 13ч. когда были далеко от дома в 11.50 пришла смс(хорошо, что прочитали), что переносится на 12ч. это испортило впечатление, так как пришлось нестись переодеваться домой, чтоб успеть на место встречи. диспетчер написала название места встречи рынок, а было указано торговый центр ранее. оказалось-это одно и то же, по словам диспетчера (для людей, которые понятие еще не имеют о городе). звонили ей 2 раза выясняли. человек, который получал задаток не знал об этом. экскурсовод отличный
Н
23 дек 2022
В
13 дек 2022

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