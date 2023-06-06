Не понравилась работа менеджера Дарьи. После брони экскурсии никто со мной не связался, пока сама не вышла на связь, вообщем Дарья никакого интереса к клиентам не проявляет. Сама экскурсия понравилась, за исключением того, что заезд на гору Ахун не имел большого смысла, т. к. смотровая башня на реставрации. Кто хотел катались на колесе обозрения, цена билета 400 рублей. Дача Сталина понравилась, эксурсию по даче проводил музейный экскурсавод. Экскурсавод Анжела заряжалала всех своей позитивностью, рассказывала очень много и интересно. В конце экскурсии 45 минут была прогулка на теплоходе, красивые виды с моря, фото.