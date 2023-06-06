Посетить визитные карточки города-курорта, прикоснуться к его истории и прокатиться на теплоходе
Приглашаем на классическую обзорную экскурсию из Адлера в Сочи. Она пройдёт на комфортабельном автобусе в группе до 31 человека.
Вы подниметесь на гору Ахун, посетите советскую дачу Сталина, прокатитесь по центру города и зайдёте в старинное здание Морского вокзала. На закате отправитесь на часовую морскую прогулку на двухпалубном теплоходе Дагомыс.
Вы подниметесь на гору Ахун, посетите советскую дачу Сталина, прокатитесь по центру города и зайдёте в старинное здание Морского вокзала. На закате отправитесь на часовую морскую прогулку на двухпалубном теплоходе Дагомыс.
Ближайшие даты:
8
июн
июн
9
июн
июн
10
июн
июн
11
июн
июн
12
июн
июн
13
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14
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Гора Ахун. Вы подниметесь на самую высокую точку города и полюбуетесь окружающими пейзажами. Если пожелаете, прокатитесь на колесе обозрения.
- Дача Сталина. Мы посетим любимую дачу советского генсека и осмотрим аутентичные предметы интерьера.
- Морской вокзал. Вы увидите место, откуда провожали папу в фильме Бриллиантовая рука.
- Прогулка на теплоходе. Вы полюбуетесь пейзажами Черного моря с теплохода Дагомыс и сделаете яркие фото на закате.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе в группе до 31 человека.
- Входные билеты оплачиваются дополнительно: дача Сталина — 300 руб, часовая прогулка на теплоходе — 700 руб. взрослые, 350 руб. дети.
ежедневно в 13:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у ближайшей остановки к вашему отелю
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 13:30Экскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 31 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — Организатор в Адлере
Здравствуйте! Меня зовут Дарья, я представляю туристическое агентство в Сочи. Мы организуем групповые и индивидуальные экскурсии, активные туры и морские прогулки. Относимся с заботой к каждому туристу. Сделаем всё, чтобы ваш отдых прошел на высоте и запомнился интересными историями.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
6 июня 2023
Не понравилась работа менеджера Дарьи. После брони экскурсии никто со мной не связался, пока сама не вышла на связь, вообщем Дарья никакого интереса к клиентам не проявляет. Сама экскурсия понравилась, за исключением того, что заезд на гору Ахун не имел большого смысла, т. к. смотровая башня на реставрации. Кто хотел катались на колесе обозрения, цена билета 400 рублей. Дача Сталина понравилась, эксурсию по даче проводил музейный экскурсавод. Экскурсавод Анжела заряжалала всех своей позитивностью, рассказывала очень много и интересно. В конце экскурсии 45 минут была прогулка на теплоходе, красивые виды с моря, фото.
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