Оптимальный–тур: на квадроциклах в каньоны Псахо (5 часов)

Юлия П.
Юлия П. – Гид из Адлера
Этот тур в отличие от Ивановского водопада требует хоть какой-то минимальный опыт вождения квадроцикла.

5-6 часовой маршрут среднего уровня сложности в Сухой и Мокрый каньоны Псахо.

На пути ожидают крутые спуски и подъёмы с размоеннами и колеями.
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  • 👥Групповая
  • 🛣Джиппинг
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 12 500 ₽ за человека

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Оптимальный–тур: на квадроциклах в каньоны Псахо (5 часов)
Оптимальный–тур: на квадроциклах в каньоны Псахо (5 часов)

Что вы увидите

  • Каньон реки Псахо
Безопасно и надежно
Мы предоставляем аренду современных, быстрых и надёжных моделей квадроциклов RM–500 и RM–650 отвечающие всем параметрам спортивных «вездеходов». На 1 квадроцикл допускается 2 человека. Оплата за 1 квадроцикл.
Что вы увидите
Каньон реки Псахо — одно из самых красивых 🤩 мест Сочи, это удивительное и красивое 🤩 состоит из двух частей: мокрый каньон, по которому течёт река и древнейшего Сухого, созданного доисторическим землетрясением, и когда-то служившим руслом реки. Это место пользуется большой популярностью у туристов всегда — здесь вам и девственная природа, и шикарная самшитовая роща, и возможность искупаться в горной реке, и просто место где можно сделать очень много восхитительных фотографий. Располагается каньон на левом притоке Кудепсты, речке Псахо. Длина которой около 11 км и она, как и многие другие горные речки, в некоторых местах больше похожа на ручей.

Кроме этого, Вы можете ознакомится и выбрать для себя квадро-тур с более подходящей именно Вам интенсивностью:

    Лайт–тур: на квадроциклах на Ивановский водопад (2, 5 часа)
    или
    Экстрим–тур: на квадроциклах в Воронцовские пещеры (8 часов)
    Важная информация
    • Бесплатный трансфер из Адлера и Красной Поляны;
    • Полная экипировка — бесплатно;
    • Девушки и дети от 16 лет могут управлять техникой в сопровождении инструктора.
    Что входит
    • Трансфер из Адлера или Красной Поляны
    • Полная экипировка для защиты от грязи и воды
    • Обучение и тест-драйв перед началом маршрута
    • Аренда нового квадроцикла
    • Сопровождение инструктора на протяжении всего маршрута
    • Посещение всех достопримечательностей на маршруте.
    Что не входит
    • Экскурсионное обслуживание
    • Трансфер с центрального Сочи
    • Питание.
    Начало
    🚩 ул. Демократическая, 58, Сочи
    Место завершения
    🏁 у вашего отеля в Адлере или Кр. Поляне или ближайшая остановка
    Оптимальный–тур: на квадроциклах в каньоны Псахо (5 часов)
    Оптимальный–тур: на квадроциклах в каньоны Псахо (5 часов)
    Оптимальный–тур: на квадроциклах в каньоны Псахо (5 часов)

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Юлия П.
    Юлия П.
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