Ореховский водопад и экопарк Ажек

Сочный О.
Сочный О. – Гид из Адлера
Насыщенный и несложный поход.

Вас ждут красивейшие 🤩 водопады, развалины древнего храма, пикник на берегу реки Сочи и чистый лесной воздух.
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 2 250 ₽ за человека

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Ореховский водопад и экопарк Ажек
Ореховский водопад и экопарк Ажек

Что вы увидите

  • Поселок Ореховка
  • Ореховский водопад (27 м)
  • Поляна Дружбы
  • Река Агва
  • Руины храма
  • Эко-поселение Ажек
Маршрут:Протяжённость маршрута около 12 км. Маршрут доступен круглый год. Специальной подготовки для участия не требуется.
  • Маршрут начинается в поселке Ореховка Центрального района Сочи. Вы посетите знаменитый Ореховский водопад высотой 27 метров (второй по высоте в Сочи) и продолжите путь вдоль реки Сочи к поляне Дружбы и живописной речке Агва. От неё небольшой подъем ведет на буковую поляну, где находятся остатки храма раннего средневековья;
  • Далее наш путь лежит в сторону затерянного в лесу 🌲 экопоселению Ажек/b>. Живописная тропа ведет к водопаду Ажек высотой 9, 5 метров. На берегу реки Сочи, в царстве тишины и прохлады, вас ждет пикник. Желающие смогут искупаться в водопаде;
  • На маршруте вы сможете набрать чистейшей воды из родников, весной полюбоваться цветением леса, а осенью - пособирать каштаны или грибы. Будет много возможностей сделать красивые 🤩 фотографии 📸. Завершается маршрут также в посёлке Ореховка. Важная информация:• Минимальный размер группы для проведения похода —- 2 человека. Поход проводится по вторникам. Возможно проведение похода в другой день недели по договорённости;
  • Обязательна спортивная одежда и обувь, защита от солнца и дождя;
  • С собой необходимо взять продукты для пикника;
  • Поход может быть перенесён на другой день при неблагоприятных погодных условиях. В случае, если вы не сможете принять участие в походе в другой день, сумма предоплаты будем вам возвращена.
Что входит
  • Услуги гида
  • Аренда рюкзака и треккинговых палок (по запросу)
  • Чаепитие.
Что не входит
  • Вход в экопарк Ажек — 200 рублей
  • Проезд до села Ореховка
  • Питание.
Начало и место завершения
🚩 пос. Ореховка, Сочи
Ореховский водопад и экопарк Ажек
Ореховский водопад и экопарк Ажек
Ореховский водопад и экопарк Ажек
Ореховский водопад и экопарк Ажек

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Сочный О.
Сочный О.
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