Игорь проводит ещё 1 экскурсию

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От пальм Адлера до гор Красной поляны

Увидеть главные горнолыжные курорты Сочи, полюбоваться природными пейзажами и посетить этно-комплекс

Игорь
Игорь – Гид из Адлера
Я покажу вам главные достопримечательности 🏛️ Красной поляны: исторические, природные, культурные.

Вы увидите олимпийские трассы и живописные ущелья, поднимитесь на вершину хребта Аибга и познакомитесь с оленями, косулями и рысями.

А также сможете попробовать местную кухню 🥧, вино 🍷 и мед!
Задать вопросОбычно отвечает за 7 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 7 000 ₽ за экскурсию

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От пальм Адлера до гор Красной поляны
От пальм Адлера до гор Красной поляны

Что вас ожидает

Природа края
В пути до Красной поляны нам встретится немало памятников природы. Вы увидите живописные ущелья Ахцу и Ахштырское, прогуляетесь 👣 к водопаду «Девичьи слезы» по старинной «царской» дороге. Мы заедем к нарзанному источнику в «Медвежий угол», где вы посетите «водопад желаний» и сможете попробовать горный мед и местную кухню 🥧 с домашними винами 🍷.

Главные курорты

  • Красная поляна — место проведения соревнований XXII зимних Олимпийских игр 2014 года. Вы увидите знаковые спортивные объекты и живописные снежные склоны и прогуляетесь по набережной вдоль реки Мзымта, любуясь уютными местными гостиницами.
  • Роза Хутор знаменита своей смотровой площадкой Роза Пик на вершине горного хребта Аибга. С высоты 2320 метров над уровнем моря 🌊 вы насладитесь головокружительным видом на раскинувшийся внизу город 🏙️ и его окрестности.
  • Эстосадок удивит вас необычной историей 📖. Как в Сочи возник эстонский поселок? Кто такой Антон Хансен? Правда ли, что здесь шла дорога Великого шелкового пути? Я поделюсь интересными фактами и покажу главные достопримечательности 🏛️ района. А если захотите, после заедем познакомиться с местной фауной в вольерный комплекс кавказского заповедника или заглянем в этно-комплекс «Моя Россия», где взору предстанет архитектурное разнообразие 11 регионов России.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на 6-местном комфортабельном минивэне
  • Маршрут может меняться в зависимости от ваших пожеланий

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Трансфер из отеля в Адлерском районе Сочи и обратно включен в стоимость экскурсии
  • Канатная дорога оплачивается отдельно в зависимости от тарифа курорта. Канатная дорога на пик Розы Хутор: взрослый билет 🎫 — 1490 р. /чел., дети (7-14 лет) — 900 р. /чел., дети до 7 лет и пенсионеры 70+ бесплатно. Канатная дорога Русские Горки (960 м): взрослый билет — 400 р. /чел., дети (7-14 лет) — 300 р. /чел., детям до 7 лет и пенсионеры 70+ бесплатно.
  • Посещение вольерного комплекса по желанию, вход оплачивается отдельно: 300 руб. /взросл., 150 руб. /дети до 14 лет. Есть льготы для групп.
  • Обед в «Медвежьем угле» по желанию (оплачивается отдельно)
  • Вход к минеральному источнику Чвижепсе — 100 рублей
Начало и место завершения
🚩 в Адлере
От пальм Адлера до гор Красной поляны
От пальм Адлера до гор Красной поляны
От пальм Адлера до гор Красной поляны
От пальм Адлера до гор Красной поляны
От пальм Адлера до гор Красной поляны
От пальм Адлера до гор Красной поляны
От пальм Адлера до гор Красной поляны
От пальм Адлера до гор Красной поляны

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Игорь
Игорь
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Игорь, мне 40 лет. Люблю путешествия, природу, Черное море и рыбалку. Провожу экскурсии по Сочи, Абхазии и всему Черноморскому побережью более 10 лет. С радостью покажу вам самые красивые места родного края и расскажу о них интересные факты.
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Игорь проводит ещё 1 экскурсию

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