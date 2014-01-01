Игорь проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Природа края

В пути до Красной поляны нам встретится немало памятников природы. Вы увидите живописные ущелья Ахцу и Ахштырское, прогуляетесь 👣 к водопаду «Девичьи слезы» по старинной «царской» дороге. Мы заедем к нарзанному источнику в «Медвежий угол», где вы посетите «водопад желаний» и сможете попробовать горный мед и местную кухню 🥧 с домашними винами 🍷.

Главные курорты

Красная поляна — место проведения соревнований XXII зимних Олимпийских игр 2014 года. Вы увидите знаковые спортивные объекты и живописные снежные склоны и прогуляетесь по набережной вдоль реки Мзымта, любуясь уютными местными гостиницами.

— место проведения соревнований зимних Олимпийских игр 2014 года. Вы увидите знаковые спортивные объекты и живописные снежные склоны и прогуляетесь по набережной вдоль реки Мзымта, любуясь уютными местными гостиницами. Роза Хутор знаменита своей смотровой площадкой Роза Пик на вершине горного хребта Аибга. С высоты 2320 метров над уровнем моря 🌊 вы насладитесь головокружительным видом на раскинувшийся внизу город 🏙️ и его окрестности.

знаменита своей смотровой площадкой Роза Пик на вершине горного хребта Аибга. С высоты 2320 метров над уровнем моря 🌊 вы насладитесь головокружительным видом на раскинувшийся внизу город 🏙️ и его окрестности. Эстосадок удивит вас необычной историей 📖. Как в Сочи возник эстонский поселок? Кто такой Антон Хансен? Правда ли, что здесь шла дорога Великого шелкового пути? Я поделюсь интересными фактами и покажу главные достопримечательности 🏛️ района. А если захотите, после заедем познакомиться с местной фауной в вольерный комплекс кавказского заповедника или заглянем в этно-комплекс «Моя Россия», где взору предстанет архитектурное разнообразие 11 регионов России.

Организационные детали

Экскурсия проходит на 6-местном комфортабельном минивэне

Маршрут может меняться в зависимости от ваших пожеланий

Что входит в стоимость, а что — нет