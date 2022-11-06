Это однодневное путешествие небольшой группой на комфортабельном минивене в сопровождении профессионального гида. Мы насладимся незабываемыми видами высокогорного озера Рица, посетим живописные водопады Девичьи и Мужские слезы, побываем на Чабгарском карнизе, увидим Юпшарский каньон и многие другие природные достопримечательности Абхазии.

Замечательное путешествие, которое позволяет посетить в течении дня сразу несколько природных достопримечательностей горной Абхазии по пути к главной жемчуж