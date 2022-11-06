Озеро Рица - в мини-группе на автомобиле с Адлера

5
1 отзыв
Озеро Рица - в мини-группе на автомобиле с Адлера
Озеро Рица - в мини-группе на автомобиле с Адлера
Озеро Рица - в мини-группе на автомобиле с Адлера
Озеро Рица - в мини-группе на автомобиле с Адлера
Озеро Рица - в мини-группе на автомобиле с Адлера
Озеро Рица - в мини-группе на автомобиле с Адлера
Ближайшие даты:
20
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Что вас ожидает 🤩

  • Эко-сбор на КПП Рицинского парка (700руб. /чел.), обед.
  • Трансфер из Сочи
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Это однодневное путешествие небольшой группой на комфортабельном минивене в сопровождении профессионального гида. Мы насладимся незабываемыми видами высокогорного озера Рица, посетим живописные водопады Девичьи и Мужские слезы, побываем на Чабгарском карнизе, увидим Юпшарский каньон и многие другие природные достопримечательности Абхазии.
Замечательное путешествие, которое позволяет посетить в течении дня сразу несколько природных достопримечательностей горной Абхазии по пути к главной жемчуж

Ежедневно с 7:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Трансфер
  • Транспорт
Что не входит
  • Эко-сбор на КПП Рицинского парка (700руб. /чел.), обед.
  • Трансфер из Сочи
Где начинаем и завершаем?
Начало: Адлер. Заберем вас с места где вы проживаете
Завершение: Вернем вас туда, откуда забрали
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 7:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Важная информация
  • Для пересечения российско-абхазской границы необходимо иметь при себе паспорт, а если вы путешествуете с детьми, то и их свидетельства о рождении
  • Выбирайте в дорогу удобную обувь, заранее зарядите телефон, возьмите наличные, в Абхазии не распространена оплата банковскими картами
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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6 ноя 2022
Нашим экскурсоводом был Рашит. Отличная программа, очень много впечатлений. Дегустация вина, прогулка по саду- мандариновая роща, хурма, фейхоа и другие растения.
Живописные места, остановки в нестандартных местах. Все располагало к отличному настроению и отдыху. Отмечу, что все дорога и экскурсия займут не меньше 8 часов.

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