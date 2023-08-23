По горной Абхазии - на электровелосипедах

C ветерком добраться до альпийских лугов горы Мамзышха в мини-группе

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По горной местности без крутых спусков и подъёмов (а именно такая нам и предстоит) очень удобно передвигаться на электровелосипеде-гибриде.

Почему? Специальный электроассистент дополняет ваши усилия — и вы преодолеваете расстояния быстро, почти не уставая. Это позволит подняться на высоту 1800 м, насладиться природой, видами гор и моря. Что мы и сделаем!
По горной Абхазии - на электровелосипедах
По горной Абхазии - на электровелосипедах
По горной Абхазии - на электровелосипедах
По горной Абхазии - на электровелосипедах
По горной Абхазии - на электровелосипедах
По горной Абхазии - на электровелосипедах
Ближайшие даты:
23
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Велотур проходит под руководством опытного гида из нашей команды. Он расскажет об Абхазии и горах, проинструктирует по технике катания и, в случае необходимости, устранит возможные неполадки с велосипедом.

Старт велотура — на высоте 1500 м, куда мы доедем с велосипедами на трансфере.

Сначала наш путь будет лежать через пихтовый лес, но вскоре мы выйдем в зону альпийских лугов на горе Мамзышха. Вам откроются потрясающие виды на море и горы. Мимо пастушьих балаганов и горных пастбищ мы доедем до высоты 1800 м. До вершины горы можно будет добраться прямо на велосипеде либо дойти пешком (около 15 мин.). Наверху сделаем привал с пикником, гид заварит душистый чай.

Затем вам предстоит интересный спуск с вершины. Но это ещё не всё: мы проедем в сторону хребта Арабика — места, которое посещают считанные туристы.

На обратном пути при желании остановимся в одном из кафе в Гагре, чтобы подкрепиться.

Кому подойдёт эта поездка

Этот маршрут хорош тем, что всё катание проходит высоко в горах, вдали от городской инфраструктуры. Несмотря на это, маршрут несложный. Он подойдёт людям с уверенными навыками катания на велосипеде, которых не страшат грунтовые каменистые дороги. Дети от 120 см с 10 лет могут самостоятельно управлять велосипедом при условии хороших навыков катания.

Организационные детали

В стоимость тура включено:

  • горный электровелосипед и велосипедный шлем
  • трансфер из России в Абхазию и обратно
  • страховка, оформляется нами за день до тура с 10:00 до 18:00
  • квалифицированные, образованные, доброжелательные гиды
  • техническая помощь на маршруте и аптечка у гида
  • фотографии от гида на маршруте
  • перекус во время тура (сэндвичи и чай)

Как проходит поездка

  • Маршрут проходит в горах Абхазии и подразумевает пересечение границы. У вас должен быть с собой паспорт РФ и должны отсутствовать ограничения на выезд из страны.
  • Заброска до старта маршрута осуществляется на трансфере. Точки сбора: Красная Поляна, горнолыжные курорты, Адлер, Сириус.
  • Стандартная продолжительность вместе с дорогой — 6 часов. Но это время может увеличиться, если на границе будет затор. Мы советуем выделять на эту поездку целый день.

в среду и субботу в 08:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Адлере, Сириусе или Красной Поляне
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и субботу в 08:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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