C ветерком добраться до альпийских лугов горы Мамзышха в мини-группе
Почему? Специальный электроассистент дополняет ваши усилия — и вы преодолеваете расстояния быстро, почти не уставая. Это позволит подняться на высоту 1800 м, насладиться природой, видами гор и моря. Что мы и сделаем!
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Описание
Что вас ожидает
Велотур проходит под руководством опытного гида из нашей команды. Он расскажет об Абхазии и горах, проинструктирует по технике катания и, в случае необходимости, устранит возможные неполадки с велосипедом.
Старт велотура — на высоте 1500 м, куда мы доедем с велосипедами на трансфере.
Сначала наш путь будет лежать через пихтовый лес, но вскоре мы выйдем в зону альпийских лугов на горе Мамзышха. Вам откроются потрясающие виды на море и горы. Мимо пастушьих балаганов и горных пастбищ мы доедем до высоты 1800 м. До вершины горы можно будет добраться прямо на велосипеде либо дойти пешком (около 15 мин.). Наверху сделаем привал с пикником, гид заварит душистый чай.
Затем вам предстоит интересный спуск с вершины. Но это ещё не всё: мы проедем в сторону хребта Арабика — места, которое посещают считанные туристы.
На обратном пути при желании остановимся в одном из кафе в Гагре, чтобы подкрепиться.
Кому подойдёт эта поездка
Этот маршрут хорош тем, что всё катание проходит высоко в горах, вдали от городской инфраструктуры. Несмотря на это, маршрут несложный. Он подойдёт людям с уверенными навыками катания на велосипеде, которых не страшат грунтовые каменистые дороги. Дети от 120 см с 10 лет могут самостоятельно управлять велосипедом при условии хороших навыков катания.
Организационные детали
В стоимость тура включено:
- горный электровелосипед и велосипедный шлем
- трансфер из России в Абхазию и обратно
- страховка, оформляется нами за день до тура с 10:00 до 18:00
- квалифицированные, образованные, доброжелательные гиды
- техническая помощь на маршруте и аптечка у гида
- фотографии от гида на маршруте
- перекус во время тура (сэндвичи и чай)
Как проходит поездка
- Маршрут проходит в горах Абхазии и подразумевает пересечение границы. У вас должен быть с собой паспорт РФ и должны отсутствовать ограничения на выезд из страны.
- Заброска до старта маршрута осуществляется на трансфере. Точки сбора: Красная Поляна, горнолыжные курорты, Адлер, Сириус.
- Стандартная продолжительность вместе с дорогой — 6 часов. Но это время может увеличиться, если на границе будет затор. Мы советуем выделять на эту поездку целый день.
в среду и субботу в 08:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Адлере, Сириусе или Красной Поляне
- Когда и сколько длится?
- Когда: в среду и субботу в 08:00Экскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.