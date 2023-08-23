По горной местности без крутых спусков и подъёмов (а именно такая нам и предстоит) очень удобно передвигаться на электровелосипеде-гибриде. Почему? Специальный электроассистент дополняет ваши усилия — и вы преодолеваете расстояния быстро, почти не уставая. Это позволит подняться на высоту 1800 м, насладиться природой, видами гор и моря. Что мы и сделаем!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Велотур проходит под руководством опытного гида из нашей команды. Он расскажет об Абхазии и горах, проинструктирует по технике катания и, в случае необходимости, устранит возможные неполадки с велосипедом.

Старт велотура — на высоте 1500 м, куда мы доедем с велосипедами на трансфере.

Сначала наш путь будет лежать через пихтовый лес, но вскоре мы выйдем в зону альпийских лугов на горе Мамзышха. Вам откроются потрясающие виды на море и горы. Мимо пастушьих балаганов и горных пастбищ мы доедем до высоты 1800 м. До вершины горы можно будет добраться прямо на велосипеде либо дойти пешком (около 15 мин.). Наверху сделаем привал с пикником, гид заварит душистый чай.

Затем вам предстоит интересный спуск с вершины. Но это ещё не всё: мы проедем в сторону хребта Арабика — места, которое посещают считанные туристы.

На обратном пути при желании остановимся в одном из кафе в Гагре, чтобы подкрепиться.

Кому подойдёт эта поездка

Этот маршрут хорош тем, что всё катание проходит высоко в горах, вдали от городской инфраструктуры. Несмотря на это, маршрут несложный. Он подойдёт людям с уверенными навыками катания на велосипеде, которых не страшат грунтовые каменистые дороги. Дети от 120 см с 10 лет могут самостоятельно управлять велосипедом при условии хороших навыков катания.

Организационные детали

В стоимость тура включено:

горный электровелосипед и велосипедный шлем

трансфер из России в Абхазию и обратно

страховка, оформляется нами за день до тура с 10:00 до 18:00

квалифицированные, образованные, доброжелательные гиды

техническая помощь на маршруте и аптечка у гида

фотографии от гида на маршруте

перекус во время тура (сэндвичи и чай)

Как проходит поездка