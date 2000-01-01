По сказочному лесу на квадроцикле

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Авто – Гид из Адлера
Вы когда-нибудь были в лесах, сквозь которые не видно неба? Обещаем Вам показать это невероятное зрелище.
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 12 человек

  • 5 000 ₽ за человека

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По сказочному лесу на квадроцикле
По сказочному лесу на квадроцикле

Что вы увидите

  • Ахтырская пещера
Подлинные красоты природы и яркие впечатленияПрограмма рассчитана на людей, которые уже знакомы с квадроциклами, имеют хорошую физическую подготовку и хотят увидеть подлинные красоты жемчужин Краснодарского края: тисово-самшитовую рощу, лесную реку, Ахтырскую пещеру и т. д. Надёжность и безопасностьВ нашем парке 🌳 четырёхколесной техники можно взять в аренду самые современные модели квадроциклов от лучших мировых производителей, отвечающие всем параметрам спортивных «вездеходов». Даже на самых сложных и долгих маршрутах Вы можете быть уверены в своей безопасности и исправности наших ТС. Отличная проходимость, абсолютная надежность и динамика наших ТС обеспечат самое комфортное и незабываемое путешествие в Вашей жизни. Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду — брюки и куртка с длинным рукавом или комбинезон (независимо от пола), оптимальный выбор обуви — это высокие, защищающие голень ботинки с ребристой подошвой, подойдут и кроссовки.
Что входит
  • Аренда квадроцикла
  • Услуги инструктора.
Что не входит
  • Экскурсионное обслуживание
Начало и место завершения
🚩 Сочи, пос. Казачий Брод, ул. Краснофлотская, д. 11А
По сказочному лесу на квадроцикле
По сказочному лесу на квадроцикле
По сказочному лесу на квадроцикле
По сказочному лесу на квадроцикле

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 12 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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