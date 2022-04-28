Что вас ждет:

Гагра

Вы увидите исторические объекты Гагры, которым пришлось пережить века расцвета и подъема, упадка и разрушения. Древняя крепость «Абаата». В ее седых камнях читается нелегкая судьба Гагры. Город помнит корабли греков и легионы римлян, полчища византийцев и топот злых коней турецкого войска.

Достопримечательностью Гагры является базилика первых христиан VI в. Сложенная из глыб известняка 15 веков назад, она сохранила свой облик древнегреческого храма.

Приятно в жаркий день прогуляться по тенистым тропинкам Приморского парка. Он приютил около 400 видов растений — роскошные пальмы, удивительные агавы, пробковые дубы, величественные платаны.

Ресторан «Гагрипш», Колоннада, дворец принца Ольденбургского — все заслуживает Вашего внимания. И самой незабываемой останется встреча с людьми. Гостеприимство, мудрость и доброта абхазского народа с древней самобытной культурой, любовь к своей земле, национальные обычаи, зажигательные песни и танцы — все это останется в ваших сердцах.

Село Каманы

Село Каманы (Коман, Команы) в Абхазии — одно из самых почитаемых христианами мест, история которого насчитывает более двух тысяч лет. Расположено оно в Сухумском районе, в 15 км от центра абхазской столицы на берегу реки Западная Гумиста. Название поселения переводится как «Святое место».

Согласно христианским преданиям, в 308 году здесь умер и был погребен Святой Мученик Василиск. В селе Каманы функционирует деревянная часовня христианского мученика, а также есть святой источник, который пробился из-под земли в том месте, где святому отрубили голову. Считается, что вода из этого источника обладает целебной силой.

В Команах действует мужской монастырь Иоанна Златоуста. При строительстве колокольни в земле была обнаружена гробница, в которой, предположительно, был погребен святитель до переноса его тела в Константинополь. В настоящее время гробница находится в храме, а место первоначального погребения Иоанна Златоуста стало центром паломничества православных верующих.

В селе Коман в недалеко от храма Иоанна Златоуста находится еще одно святое место, куда приезжают паломники со всей России — грот, где была спрятана голова Иоанна Креститетя, являющегося ближайшим предшественником Иисуса Христа. В 18 веке реликвия была похищена и тайно вывезена из Византии в Абхазию. Спустя век, она была найдена и возвращена в Константинополь, а грот в Команах стал почитаться как священное место для христиан всего мира.

Рекомендуемая форма одежды:

Удобная обувь, головной уборы. При желании искупаться купальный костюм (девушкам желательно окунуться в источник в рубашке). Женщинам: платок и юбку (желательно).

На маршруте можно приобрести: