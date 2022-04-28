По святым местам Абхазии

Вы увидите исторические объекты Гагры, которым пришлось пережить века расцвета и подъема, упадка и разрушения

Групповая
Вы увидите исторические объекты Гагры, которым пришлось пережить века расцвета и подъема, упадка и разрушения.

Посетите Село Каманы — одно из самых почитаемых христианами мест, история которого насчитывает более двух тысяч лет.
По святым местам Абхазии
По святым местам Абхазии
По святым местам Абхазии
По святым местам Абхазии
По святым местам Абхазии
По святым местам Абхазии
По святым местам Абхазии
По святым местам Абхазии
По святым местам Абхазии
По святым местам Абхазии

Что вас ожидает 🤩

  • Гагрская колоннада
  • Пасека
  • Храм Пресвятой Богородицы села Лыхны Х века
  • Новоафонский мужской монастырь
  • Руины храма СВ. Василиска V-VI вв.
  • Храм в честь Святителя Иоана Златауста
  • Источник Св. Василиска

Что вас ждет:

    Гагра
    Вы увидите исторические объекты Гагры, которым пришлось пережить века расцвета и подъема, упадка и разрушения. Древняя крепость «Абаата». В ее седых камнях читается нелегкая судьба Гагры. Город помнит корабли греков и легионы римлян, полчища византийцев и топот злых коней турецкого войска.
    Достопримечательностью Гагры является базилика первых христиан VI в. Сложенная из глыб известняка 15 веков назад, она сохранила свой облик древнегреческого храма.
    Приятно в жаркий день прогуляться по тенистым тропинкам Приморского парка. Он приютил около 400 видов растений — роскошные пальмы, удивительные агавы, пробковые дубы, величественные платаны.
    Ресторан «Гагрипш», Колоннада, дворец принца Ольденбургского — все заслуживает Вашего внимания. И самой незабываемой останется встреча с людьми. Гостеприимство, мудрость и доброта абхазского народа с древней самобытной культурой, любовь к своей земле, национальные обычаи, зажигательные песни и танцы — все это останется в ваших сердцах.

    Село Каманы

    Село Каманы (Коман, Команы) в Абхазии — одно из самых почитаемых христианами мест, история которого насчитывает более двух тысяч лет. Расположено оно в Сухумском районе, в 15 км от центра абхазской столицы на берегу реки Западная Гумиста. Название поселения переводится как «Святое место».
    Согласно христианским преданиям, в 308 году здесь умер и был погребен Святой Мученик Василиск. В селе Каманы функционирует деревянная часовня христианского мученика, а также есть святой источник, который пробился из-под земли в том месте, где святому отрубили голову. Считается, что вода из этого источника обладает целебной силой.
    В Команах действует мужской монастырь Иоанна Златоуста. При строительстве колокольни в земле была обнаружена гробница, в которой, предположительно, был погребен святитель до переноса его тела в Константинополь. В настоящее время гробница находится в храме, а место первоначального погребения Иоанна Златоуста стало центром паломничества православных верующих.
    В селе Коман в недалеко от храма Иоанна Златоуста находится еще одно святое место, куда приезжают паломники со всей России — грот, где была спрятана голова Иоанна Креститетя, являющегося ближайшим предшественником Иисуса Христа. В 18 веке реликвия была похищена и тайно вывезена из Византии в Абхазию. Спустя век, она была найдена и возвращена в Константинополь, а грот в Команах стал почитаться как священное место для христиан всего мира.

    Рекомендуемая форма одежды:

    • Удобная обувь, головной уборы. При желании искупаться купальный костюм (девушкам желательно окунуться в источник в рубашке). Женщинам: платок и юбку (желательно).

    На маршруте можно приобрести:

    • Мёд, вино, сувениры.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Услуги гида
    • Транспортные расходы
    Что не входит
    • Дополнительные расходы:
    • Взрослый — 1700 руб.
    • Дети с 8-12 лет — 1200 руб.
    • Дети до 8 лет — 900 руб
    Место начала и завершения?
    Ближайшая к вам остановка
    Когда и сколько длится
    Когда: Воскресенье 6:00 (время ориентировочное, зависит от вашего адреса)
    Экскурсия длится около 14 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
    Важная информация
    • Расписание остановок:
    • Лоо - 5:55
    • Дагомыс - 6:00
    • Мамайка - 6:20
    • Русь - 6:30
    • Политехническая - 6:35
    • Горбольница - 6:40
    • Спортивная - 6:55
    • Ривьера - 6:55
    • Платановая аллея - 7:00
    • ЖД вокзал - 7:00
    • Гостиница Москва - 7:00
    • Морпорт - 7:05
    • Парк отель - 7:10
    • Приморская - 7:10
    • Зимний театр - 7:15
    • Летний парк - 7:15
    Нужно оплачивать всё сразу?
    В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Воскресенье 6:00 (время ориентировочное, зависит от вашего адреса)

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