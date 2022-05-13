Золотое кольцо Абхазии — самый яркий маршрут с посещением основных достопримечательностей страны:
Гагра, знаменитая колоннада
Высокогорное Озеро Рица — изюминка Абхазии
Новый Афон — город паломников и святые места
Дегустации домашнего вина и абхазского меда никого не оставят равнодушным. Мы заберем вас из любой точки Адлера и большого Сочи! Профессиональные гиды будут сопровождать вас на всей экскурсии!
Ответы на вопросы
Что входит
Трансфер от отеля и обратно
Профессиональный экскурсовод
Дегустации натуральной продукции
Отличное настроение
Что не входит
Экологический сбор на озеро Рица составляет 700 р/взр, 200р/дет
По желанию:
Посещение Нофоавонской пещеры: 1000 р
Молочный водопад: 300 р
Обед
Дача Сталина: 300р
Храм Лыхны: 200 р
Сбор по Центральному Сочи и Адлеру.
Вы также можете добраться то бесплатной точки сбора в Адлере самостоятельно (удобное для вас место подскажет диспетчер накануне экскурсии)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберем вас из отеля или ближайшей к вам остановки
Завершение: Отель или ближайшая к вам остановка
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно, время выезда с 6:00 до 7:00 в зависимости от вашего адреса
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
Для прохождения границ нужен паспорт, свидетельство о рождении ребенка в оригинале! только для граждан РФ,ЛНР,ДНР.
Заранее просьба иметь наличные (банкоматов и терминалов нет)
В Абхазии роуминг, так что лучше поставить режим полета только для фото)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
ежедневно, время выезда с 6:00 до 7:00 в зависимости от вашего адреса
Спутник — ваш гид в Адлере
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