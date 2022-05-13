По Золотому кольцу Абхазии на минивэне: озеро Рица и Новый Афон

Мы объедем половину Абхазии и увидим все главные достопримечательности - от голубого озера Рица

5
53 отзыва
Групповая
Мы объедем половину Абхазии и увидим все главные достопримечательности — от голубого озера Рица в горах до города паломников Новый Афон.

Конечно же, наше путешествие не обойдется без дегустаций.

Вы попробуете настоящее абхазское вино и местный мед.

И сделайте невероятные фотографии абхазских пейзажей.
По Золотому кольцу Абхазии на минивэне: озеро Рица и Новый Афон
По Золотому кольцу Абхазии на минивэне: озеро Рица и Новый Афон
По Золотому кольцу Абхазии на минивэне: озеро Рица и Новый Афон
По Золотому кольцу Абхазии на минивэне: озеро Рица и Новый Афон
По Золотому кольцу Абхазии на минивэне: озеро Рица и Новый Афон
По Золотому кольцу Абхазии на минивэне: озеро Рица и Новый Афон

Что вас ожидает 🤩

  • Озеро Рица
  • Гагра
  • Новый Афон
  • Голубое озеро
  • Юпшарский каньон
  • Псцырха
  • Монастыри, храмы Афона
  • Приморский парк
  • Водопады по дорооге

Вас ожидает:

    Золотое кольцо Абхазии — самый яркий маршрут с посещением основных достопримечательностей страны:

      Гагра, знаменитая колоннада
      • Высокогорное Озеро Рица — изюминка Абхазии
      • Новый Афон — город паломников и святые места
      Дегустации домашнего вина и абхазского меда никого не оставят равнодушным. Мы заберем вас из любой точки Адлера и большого Сочи! Профессиональные гиды будут сопровождать вас на всей экскурсии!

      Ответы на вопросы

      Что входит
      • Трансфер от отеля и обратно
      • Профессиональный экскурсовод
      • Дегустации натуральной продукции
      • Отличное настроение
      Что не входит
      • Экологический сбор на озеро Рица составляет 700 р/взр, 200р/дет
      • По желанию:
      • Посещение Нофоавонской пещеры: 1000 р
      • Молочный водопад: 300 р
      • Обед
      • Дача Сталина: 300р
      • Храм Лыхны: 200 р
      • Сбор по Центральному Сочи и Адлеру.
      • Вы также можете добраться то бесплатной точки сбора в Адлере самостоятельно (удобное для вас место подскажет диспетчер накануне экскурсии)
      Где начинаем и завершаем?
      Начало: Заберем вас из отеля или ближайшей к вам остановки
      Завершение: Отель или ближайшая к вам остановка
      Когда и сколько длится?
      Когда: ежедневно, время выезда с 6:00 до 7:00 в зависимости от вашего адреса
      Экскурсия длится около 12 часов
      Кто ещё будет вместе со мной?
      Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
      Важная информация
      • Для прохождения границ нужен паспорт, свидетельство о рождении ребенка в оригинале! только для граждан РФ,ЛНР,ДНР.
      • Заранее просьба иметь наличные (банкоматов и терминалов нет)
      • В Абхазии роуминг, так что лучше поставить режим полета только для фото)
      Нужно оплачивать всё сразу?
      Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
      Можно задать вопрос до бронирования?
      Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
      Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

      ежедневно, время выезда с 6:00 до 7:00 в зависимости от вашего адреса

      Отзывы от туристов

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