Среда и суббота в 14:00

Поездка на автобусе в Sochi Discovery World Aquarium

Вся экспозиция в Sochi Discovery World Aquarium организованы таким образом, чтобы посетители...

Вся экспозиция в Sochi Discovery World Aquarium организованы таким образом, чтобы посетители испытывали удивление, и чувство первооткрывателей с начала и до конца.

Это ни с чем несравнимое ощущение — быть окруженным водой сразу с трёх сторон.

Впечатления от посещения океанариума останутся с Вами на всю жизнь.

Вы непременно захотите поделиться эмоциями со своими близкими и еще не раз вернуться в подводное царство.
Поездка на автобусе в Sochi Discovery World Aquarium
Поездка на автобусе в Sochi Discovery World Aquarium
Поездка на автобусе в Sochi Discovery World Aquarium
Поездка на автобусе в Sochi Discovery World Aquarium
Поездка на автобусе в Sochi Discovery World Aquarium
Поездка на автобусе в Sochi Discovery World Aquarium
Пресноводные обитатели
Начинается изучение экспозиций Адлерского океанариума с зоны, населенной пресноводными обитателями. Здесь находятся более ста видов представителей пресных водоемов всего мира. В маленьких аквариумах живут знакомые многим аквариумные рыбки — золотые рыбки, гурами, дискусы, скалярии и другие.
Морская зона
В экспозиции морской зоны имеется большущее окно площадью 24 кв. метра. За его стеклом лежит потерпевший когда-то крушение большой корабль, а на дне аквариума лежат красивые затонувшие амфоры и даже человеческий скелет. Именно здесь во время проходящих ежедневно шоу можно увидеть плавающих русалок, Посейдона или Ихтиандра, а также посмотреть как дайверы кормят акулу-няньку или большую зеленую черепаху Машу.
Помещение океанариума
Все внутренние помещения Адлерского океанариума, где расположены экспозиции, находятся в полутьме. И только аквариумы с красивыми деревьями и водорослями на фоне искусственных скал или изображений теплых морей светятся яркими цветами. Возле каждого аквариума установлены информационные стенды, рассказывающие об обитателях каждого уголка океанариума. Соединяют залы красивые широкие мосты, в коридорах светятся флуоресцирующие силуэты морских животных, а в открытых водоемах журчат водопадики и ручейки.

Билеты в океанариум (в стоимость не входят, приобретаются на месте):

  • Взрослый билет — 800 руб.,
  • Детский билет (4–11 лет) — 500 руб.,
  • Льготный билет (инвалиды I и II групп, дети-инвалиды) — 400 руб.,
  • Дети до 4 лет — бесплатно

Цены на экскурсию

Для группы 1-50 человек
Стандартное предложение
600 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
Что не входит
  • Билеты в океанариум:
  • Взрослый билет — 800 руб.
  • Детский билет (4–11 лет) — 500 руб.
  • Льготный билет (инвалиды I и II групп, дети-инвалиды) — 400 руб.
  • Дети до 4 лет — бесплатно
Где начинаем и завершаем
Начало: Мы подъедем к ближайшей от вас остановке
Завершение: Мы довезём вас туда откуда забрали
Когда и сколько длится?
Когда: Среда и суббота в 14:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • при отмене клиентом: - 0% возврат
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Среда и суббота в 14:00

Николай И.
Николай И.
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