Среда и суббота в 14:00

Пресноводные обитатели

Начинается изучение экспозиций Адлерского океанариума с зоны, населенной пресноводными обитателями. Здесь находятся более ста видов представителей пресных водоемов всего мира. В маленьких аквариумах живут знакомые многим аквариумные рыбки — золотые рыбки, гурами, дискусы, скалярии и другие.

Морская зона

В экспозиции морской зоны имеется большущее окно площадью 24 кв. метра. За его стеклом лежит потерпевший когда-то крушение большой корабль, а на дне аквариума лежат красивые затонувшие амфоры и даже человеческий скелет. Именно здесь во время проходящих ежедневно шоу можно увидеть плавающих русалок, Посейдона или Ихтиандра, а также посмотреть как дайверы кормят акулу-няньку или большую зеленую черепаху Машу.

Помещение океанариума

Все внутренние помещения Адлерского океанариума, где расположены экспозиции, находятся в полутьме. И только аквариумы с красивыми деревьями и водорослями на фоне искусственных скал или изображений теплых морей светятся яркими цветами. Возле каждого аквариума установлены информационные стенды, рассказывающие об обитателях каждого уголка океанариума. Соединяют залы красивые широкие мосты, в коридорах светятся флуоресцирующие силуэты морских животных, а в открытых водоемах журчат водопадики и ручейки.

Билеты в океанариум (в стоимость не входят, приобретаются на месте):