Увлекательный поход в горы к пику Бзерпи и на гору Табунная

Увлекательный поход в горы к пику Бзерпи и на гору Табунная.
Поход к пику Бзерпи
Поход к пику Бзерпи
Поход к пику Бзерпи
Поход к пику Бзерпи
Поход к пику Бзерпи
Поход к пику Бзерпи

Что вы увидите 🤩

  • Красная поляна
  • Гора табунная
  • Пик Бзерпи
  • Перевал Псеашхо

Что вас ожидает:

    Восхождение в горы к пику Бзерпи на высоту 2482 метра. Маршрут проходит в альпийской зоне гор альпийских лугов, прекрасные виды на горные массивы!

    Важная информация:

    • Необходима треккинговая обувь, защита от солнца и дождя, личный рюкзак, паспорт, походная еда.

    Цены на экскурсию

    Для группы 1-6 человек
    Билет
    2 500 ₽

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • трансфер Адлер-Красная поляна-Адлер
    • аренда треккинговых палок, дождевика.
    Что не входит
    • подъём на канатной дороге 1750 руб. /чел.
    • пропуск в заповедник 300 руб. /чел.
    • походная еда, личный рюкзак.
    Место начала и завершения
    Имеретинский курорт (Олимпийский парк) Ж/д станция
    Важная информация
    • Необходима треккинговая обувь
    • защита от солнца и дождя
    • личный рюкзак
    • паспорт
    • походная еда.
    Когда и сколько длится?
    Когда: По субботам в 07:00
    Экскурсия длится около 12 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
    Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

    По субботам в 07:00

    Алексей Р.
    Алексей Р.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

    Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Адлера

    👥Групповые👣ПешкомГоры🏆Активный отдыхТреккинг и походы

    Еще несколько похожих предложений в Адлере

    Поход на пик Бзерпи и закат в горах
    Индивидуальная экскурсия
    5
    3
    10 000
    за 1-10 чел.
    Поход на пик Бзерпи и закат в горах
    По заповедным альпийским лугам через две вершины
    Поход на Агурские водопады и гору Ахун
    Индивидуальная экскурсия
    10 000
    за 1-4 чел.
    Поход на Агурские водопады и гору Ахун
    На автомобиле мы поедем на самую высокую гору в центральной части Сочи - гору Ахун
    В четверг, пятницу в 10:00 и 15:00
    Трекинг на гору Табунную и Бзерпинский карниз
    3 750
    за 1 чел.
    Трекинг на гору Табунную и Бзерпинский карниз
    Идеальный маршрут для первого трекинга и знакомства с горами! Не очень сложный, при этом живописный...
    По субботам в 9:00
    Кавказ на ладони: поход на Бзерпинский карниз
    Индивидуальная экскурсия
    5
    5
    5 700
    за 1-10 чел.
    Кавказ на ладони: поход на Бзерпинский карниз
    Подняться на вершину горы, наслаждаясь природой, и отдохнуть на «Альпийских лугах» Красной Поляны
    Гора Ахун и Тисо-самшитовая роща (отправление из Сочи)
    800
    за 1 чел.
    Гора Ахун и Тисо-самшитовая роща (отправление из Сочи)
    Гора Ахун - одна из достопримечательностей сочинского побережья
    По пятницам в 13:20
    Увлекательное путешествие к водопаду «Пасть Дракона»
    Индивидуальная экскурсия
    8 000
    за 1-4 чел.
    Увлекательное путешествие к водопаду «Пасть Дракона»
    Увлекательное путешествие к водопаду "Пасть Дракона"
    По договоренности
    Увлекательное путешествие на Красную поляну (ультра «Всё включено»)
    Индивидуальная экскурсия
    28 750
    за 1-4 чел.
    Увлекательное путешествие на Красную поляну (ультра «Всё включено»)
    Увлекательное путешествие на Красную Поляну
    Увлекательное путешествие на автомобиле из Адлера на Красную поляну
    Индивидуальная экскурсия
    25 000
    за 1-4 чел.
    Увлекательное путешествие на автомобиле из Адлера на Красную поляну
    Вас ждет увлекательное путешествие на автомобиле из Адлера до Красной Поляны в небольшой компании из...
    Ежедневно в 9:00
    Красная Поляна из Адлера - Гранд тур к Вершинам Кавказского Хребта
    5
    10
    800
    за 1 чел.
    Красная Поляна из Адлера - Гранд тур к Вершинам Кавказского Хребта
    Дорогие друзья, приглашаем вас на увлекательный тур по Красной Поляне
    Ежедневно с 9:10-10 часов с центра Сочи, 10:10-11:00 Адлер
    Агурское ущелье и Гора Большой Ахун
    1 200
    за 1 чел.
    Агурское ущелье и Гора Большой Ахун
    Мы отправимся на самую красивую смотровую площадку города
    Ежедневно 13:00
    Красная Поляна: дольмены, горы и хаски
    Индивидуальная экскурсия
    6 500
    за 1-3 чел.
    Красная Поляна: дольмены, горы и хаски
    Разгадать тайны древних каменных сооружений, насладиться местной природой и посетить Хаски-центр
    Поездка на квадроциклах по горам
    4
    1
    2 500
    за 1 чел.
    Очень популярно сейчас
    Поездка на квадроциклах по горам
    Хотите разнообразить свой отдых на пляже
    Ежедневно, 8:00, 11:00, 14:00, 16:30

    Алексей Р. проводит ещё 10 экскурсий

    Морская прогулка на катере
    Индивидуальная экскурсия
    10 500
    за 1-6 чел.
    Морская прогулка на катере
    Хотите искупаться в открытом море? Встретить рассвет или закат на борту? Устроить фотосессию, понаблюдать...
    Ежедневно в любое время
    Джиппинг на Хмелёвские озёра
    Индивидуальная экскурсия
    15 000
    за 1-5 чел.
    Джиппинг на Хмелёвские озёра
    Джиппинг в горы на Хмелёвские озёра на внедорожнике УАЗ
    Ежедневно в 09:00 и 15:00
    Высокогорный джип-тур
    Индивидуальная экскурсия
    21 000
    за 1-5 чел.
    Высокогорный джип-тур
    Джип-тур в заповедные горные районы и альпийское высокогорье, на внедорожнике УАЗ
    Ежедневно по договоренности
    Поход на Ажекские водопады
    12ч
    2 500
    за 1 чел.
    Поход на Ажекские водопады
    Поход проходит в живописной горно-лесной зоне и долины рек Сочи, Агва, Ажек
    Каждый понедельник 6:00
    Поход на каньон "Царские ворота"
    2 000
    за 1 чел.
    Поход на каньон "Царские ворота"
    Мы отправимся в активный поход с элементами экстрима к живописному каньону "Царские ворота"
    по вторникам 8:00 и 15:00
    Поход на каньон "Белые скалы"
    2 000
    за 1 чел.
    Поход на каньон "Белые скалы"
    Вас ждет экскурсионный туристический маршрут по одному из живописных мест Национального Парка Сочи, протяженностью...
    Каждую среду в 9.00 и 15.00
    Поход на Бзерпинский карниз
    12ч
    2 500
    за 1 чел.
    Поход на Бзерпинский карниз
    по воскресеньям в 07:00 с июня по октябрь
    Поход к озеру Зеркальное
    12ч
    2 700
    за 1 чел.
    Поход к озеру Зеркальное
    Поход в горы, по южным склонам горы Ачишхо, к озеру Зеркальное
    По четвергам в 07:00 с июня по октябрь
    Поход на Ачипсинские водопады
    12ч
    2 500
    за 1 чел.
    Поход на Ачипсинские водопады
    Поход по горе Ачишхо, к Ачипсинским водопадам, с заброской на внедорожнике и пешим спуском по...
    По пятницам в 07:00
    Поход на Бзерпинский карниз
    12ч
    2 500
    за 1 чел.
    Поход на Бзерпинский карниз
    Поход для любителей горных пейзажей
    По воскресеньям в 07:00 с июня по октябрь
    У нас ещё много экскурсий 😎 в Адлере. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
    🧐 Все экскурсии в Адлере
    🇷🇺