Восхождение в горы к пику Бзерпи на высоту 2482 метра. Маршрут проходит в альпийской зоне гор альпийских лугов, прекрасные виды на горные массивы!
Важная информация:
Необходима треккинговая обувь, защита от солнца и дождя, личный рюкзак, паспорт, походная еда.
Цены на экскурсию
Для группы 1-6 человек
Билет
2 500 ₽
Ответы на вопросы
Что входит
трансфер Адлер-Красная поляна-Адлер
аренда треккинговых палок, дождевика.
Что не входит
подъём на канатной дороге 1750 руб. /чел.
пропуск в заповедник 300 руб. /чел.
походная еда, личный рюкзак.
Место начала и завершения
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) Ж/д станция
Важная информация
Необходима треккинговая обувь
защита от солнца и дождя
личный рюкзак
паспорт
походная еда.
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.