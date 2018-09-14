1 отзыв оставили туристы

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Поход на пик Бзерпи и закат в горах

По заповедным альпийским лугам через две вершины

5
1 отзыв
Александр
Александр – Гид из Адлера
Маршрут похода «Пихтовая поляна — гора Табунная Южная — пик Бзерпи» один из самых живописных и, вместе с этим, один из самых легких.

Экскурсия ⛳ подарит вам восхитительные горные панорамы, красивые 🤩 пейзажи заповедных мест, встречу с удивительными представителями флоры и фауны, истории 📖 о богатом прошлом этого региона.

А в завершении вас будет ждать ароматный чай под лучами уходящего за горы ⛰️ солнца...
Задать вопросОбычно отвечает за 7 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • От 6 500 ₽ за экскурсию

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Поход на пик Бзерпи и закат в горах
Поход на пик Бзерпи и закат в горах

Что вас ожидает

Горные панорамы 360° от моря 🌊 до Агепсты и закат солнца
Вы увидите Главный Кавказский хребет, хребты Псеашко, Ачишхо, Аишхи, Грушевый и всю Аигбу от Ацетуки до Черной Пирамиды, а также ледниковый трог, ныне урочище Медвежьи ворота. Все 4 горнолыжных курорта Красной Поляны перед вами предстанут как на ладони. И даже Черное море будет в поле видимости. По пути вы узнаете о бурной истории 📖 этих мест: от загадочных ангацуаров до защиты от фашистов Бзерпинского перевала, от Шелкового пути до русского лазутчика времен Кавказской войны Торнау. Мы будем двигаться по заповедным местам Кавказского Заповедника. Возможно, вам даже встретится один из редких представителей фауны — кавказская серна, животное, вынужденное обитать из-за антропогенных факторов в труднодоступных районах. А в конце маршрута, на Пихтовой поляне, вы увидите закат в горах ⛰️ — вдохновляющее зрелище, которое, пожалуй, не нуждается в представлении.

Неспешная созерцательная экскурсия
Предлагаемый маршрут — один из самых легких: от начала (1670 метров над уровнем моря) до цели (пик Бзерпи 2482 м) всего 6 км и около 1 км превышения. Скайрайнеры пробегают подобный «Вертикальный километр» за 40 минут, но мы не будем торопиться — средняя продолжительность похода 5 часов, включая чаепитие на пике Бзерпи, а с учетом подъема и спуска на гондольной дороге 3G — 6 часов.

Дополнительные опции
При вашем желании, наличии бодрости и времени также можно будет посетить гору Табунная Северная, Бзерпинский карниз или вернуться через скалу «Коготь». Это откроет вам новые красивые 🤩 виды и панорамы, но потребует дополнительных усилий.

Кому подходит эта экскурсия

Активным путешественникам старше 12 лет, любящим дикую природу и горы.

Экскурсия проводится с 1 июня по 15 октября.

Организационные детали

  • Лучше всего начать экскурсию ⛳ пораньше: оптимально — в 9 часов утра с момента начала работы гондольной дороги, но не позже 10:30.
  • К месту начала маршрута мы поднимемся на гондольной дороге 3G.
  • Протяженность маршрута выбирается в зависимости от опыта и физической подготовки участников похода. Минимальная протяженность маршрута 12 км, набор высоты около 900 метров.
  • Отдельно оплачиваются: посещение национального парка — 300 рублей с человека; билет 🎫 на канатную дорогу — 1400 рублей.
Начало и место завершения
🚩 в Адлере, у здания ГК АЛЬПИКА-СЕРВИС
Поход на пик Бзерпи и закат в горах
Поход на пик Бзерпи и закат в горах

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Александр
Александр
Всю сознательную жизнь связан с горами как геолог и горнолыжник и уже несколько лет живу в горах. Горы — мой образ жизни, знаю многое о них. Стараюсь научить любить их так же как я. Сделать Красную Поляну такой же интересной и популярной как французское Шамони — реально. Велотрекинг — мой уникальный проект, ориентированный на веллеров разной степени подготовки и опыта. Это не спорт, а активный отдых и единение с природой. Туристический детский досуг в Красной Поляне с походами — ежедневный формат.
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1 отзыв оставили туристы

14 сентября 2018
Замечательный поход в горы! Отличный маршрут как по протяженности так и по великолепным видам! По пути следования наш гид Анна рассказывала об истории этих мест, об олимпийском наследии, о растительном и животном мире заповедника. На вершине горы пили травяной горный чай! Получили массу положительных эмоций! Большое спасибо Анне и команде Трипстера! Желаем дальнейшего развития и успехов!

Александр проводит ещё 2 экскурсии

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