Поход «Орлиные скалы — Агурские водопады»

Бунин И.
Бунин И. – Гид из Адлера
Ущелье реки Агуры в любое время года исключительно красиво: здесь произрастают смешанные леса колхидского типа, насыщенные реликтами третичного периода.

Непролазные чащи создает многоярусная растительность с вечнозеленым подлеском и множеством лиан, обвивающих деревья 🌳.
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  • В горы
  • 🏆Активный отдых
  • 🎩Индивидуальная
  • 💧Водопады
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 4.5 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 5 000 ₽ за экскурсию

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Поход «Орлиные скалы — Агурские водопады»
Поход «Орлиные скалы — Агурские водопады»

Что вы увидите

  • Орлиные скалы
  • Агурский водопад
Ущелье реки Агуры в любое время года исключительно красиво: здесь произрастают смешанные леса колхидского типа, насыщенные реликтами третичного периода. Непролазные чащи создает многоярусная растительность с вечнозеленым подлеском и множеством лиан, обвивающих деревья 🌳.
О маршруте
Наш маршрут начнется от зоны кафе и ресторанов, расположенных на правом берегу Агуры. Путь от поляны с ресторанами пролегает по благоустроенной тропе, снабженной в необходимых местах перилами, лесенками и мостами.
Продолжив подъем по тропе, через полчаса мы выйдем на живописные обрывы Орлиных скал, расположенные вдоль правого берега реки Агура, в 2 километрах от её устья. Скалы представляют собой вертикальные обрывы высотой 125 метров над уровнем реки и 379 метров над уровнем моря 🌊.
Что входит
  • Трекинговые палки
  • Трансфер к месту начала
  • Фотографии
  • Термос чая
Что не входит
  • Входной билет (200 руб. / чел. )
  • Трансфер из Сочи на комфортабельном автомобиле входит в стоимость, при необходимости в машину можно поставить детское кресло.
  • Трансфер из других мест оплачивается дополнительно: из Адлера и Олимпийского парка — 2000 руб., но готовьтесь что пробки бывают по 3 часа)
  • Можно самостоятельно добраться на электричке до Сочи всего за 40 минут без пробок!
Начало
🚩 ул. Горького, 56, микрорайон Центральный, Сочи
Место завершения
🏁 Мацеста
Поход «Орлиные скалы — Агурские водопады»
Поход «Орлиные скалы — Агурские водопады»
Поход «Орлиные скалы — Агурские водопады»

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Бунин И.
Бунин И.
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