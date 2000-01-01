Ущелье реки Агуры в любое время года исключительно красиво: здесь произрастают смешанные леса колхидского типа, насыщенные реликтами третичного периода. Непролазные чащи создает многоярусная растительность с вечнозеленым подлеском и множеством лиан, обвивающих деревья 🌳.

О маршруте

Наш маршрут начнется от зоны кафе и ресторанов, расположенных на правом берегу Агуры. Путь от поляны с ресторанами пролегает по благоустроенной тропе, снабженной в необходимых местах перилами, лесенками и мостами.

Продолжив подъем по тропе, через полчаса мы выйдем на живописные обрывы Орлиных скал, расположенные вдоль правого берега реки Агура, в 2 километрах от её устья. Скалы представляют собой вертикальные обрывы высотой 125 метров над уровнем реки и 379 метров над уровнем моря 🌊.