Поход по топовым локациям Абхазии: озеро Рица, Гегский водопад и Новый Афон

Увидеть альпийские луга курорта Ауадхара, посетить долину Семи озёр и искупаться в Малой Рице

Описание
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Отправляемся в путешествие по самым известным и живописным местам Абхазии.

Ощутим на себе походную романтику, пройдём вдоль реки Бзыбь, посмотрим на сторожевые крепости IX века, отдохнём у озера Рица.

Вас ждут умопомрачительные виды и ароматы редких растений и цветов, традиционные блюда и напитки, ночлег у моря и уникальный комплекс «Новоафонская пещера».
Поход по топовым локациям Абхазии: озеро Рица, Гегский водопад и Новый Афон
Поход по топовым локациям Абхазии: озеро Рица, Гегский водопад и Новый Афон
Поход по топовым локациям Абхазии: озеро Рица, Гегский водопад и Новый Афон
Поход по топовым локациям Абхазии: озеро Рица, Гегский водопад и Новый Афон
Поход по топовым локациям Абхазии: озеро Рица, Гегский водопад и Новый Афон
Поход по топовым локациям Абхазии: озеро Рица, Гегский водопад и Новый Афон
Поход по топовым локациям Абхазии: озеро Рица, Гегский водопад и Новый Афон
Поход по топовым локациям Абхазии: озеро Рица, Гегский водопад и Новый Афон
Поход по топовым локациям Абхазии: озеро Рица, Гегский водопад и Новый Афон
Поход по топовым локациям Абхазии: озеро Рица, Гегский водопад и Новый Афон
Поход по топовым локациям Абхазии: озеро Рица, Гегский водопад и Новый Афон
Поход по топовым локациям Абхазии: озеро Рица, Гегский водопад и Новый Афон
Ближайшие даты:
11
сен
19
сен
9
окт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Рекомендуем взять походный рюкзак 50-80 литров, спальный мешок (можем предоставить при необходимости), пенополиуретановый коврик (можем предоставить при необходимости), непромокаемую куртку или дождевик, флисовую кофту или свитер, походные штаны с ремнем и подсумком для документов и денег, обувь для треккинга, лёгкие кеды для отдыха на стоянках или резиновые сапоги из ЭВА, футболки и водолазки, шорты, плавки / купальник, спортивные носки (3 пары), головной убор (шапка, панама или бафф), термобелье и теплые носки для сна, кружку, ложку, миску, нож, налобный фонарик, предметы личной гигиены, личную аптечку, спички, свисток, блокнот, карандаш, тонкое быстросохнущее полотенце.

Возможности снять деньги с карты не будет, поэтому берите наличные.

Программа тура по дням

1 день

Начало похода: Рицинский реликтовый национальный парк, сторожевые крепости и «Каменный мешок»

Вы получите короткий инструктаж, а затем мы отправимся в Рицинский реликтовый национальный парк. Наш маршрут пройдёт вдоль самой протяжённой реки Абхазии — Бзыби. Мы увидим сторожевые крепости IX века, удивительной красоты водопады и Юпшарский каньон, который именуют «Каменным мешком». Во второй половине дня отдохнём на берегу озера Рица.

Начало похода: Рицинский реликтовый национальный парк, сторожевые крепости и «Каменный мешок»Начало похода: Рицинский реликтовый национальный парк, сторожевые крепости и «Каменный мешок»Начало похода: Рицинский реликтовый национальный парк, сторожевые крепости и «Каменный мешок»Начало похода: Рицинский реликтовый национальный парк, сторожевые крепости и «Каменный мешок»
2 день

Ауадхара: альпийские луга и целебные минеральные воды

Сегодня по горной дороге направляемся к Главному Кавказскому хребту и курорту Ауадхара. Здесь нас ждут неповторимые пейзажи, напоминающие виды у подножия Альп. В советское время в этом месте был бальнеологический курорт. Мы тоже сможем попробовать местные минеральные воды. Здесь же остановимся на ночь.

Ауадхара: альпийские луга и целебные минеральные водыАуадхара: альпийские луга и целебные минеральные водыАуадхара: альпийские луга и целебные минеральные водыАуадхара: альпийские луга и целебные минеральные воды
3 день

Долина Семи озёр

Встаём рано, чтобы отправиться в горы на высоту 2490 метров, к Российско-Абхазской границе. Там расположилась долина Семи озёр. В пути насладимся палитрой ароматов разных видов цветов и растений, полюбуемся Кавказскими горами, ущельями Лашпсы и Псху. Пункт назначения — Семиозёрье, включающее в себя семь ледниковых водоёмов. Ландшафт этого места перенесёт в сказочный мир.

Долина Семи озёрДолина Семи озёрДолина Семи озёрДолина Семи озёр
4 день

Дорога к Малой Рице

Надышавшись свежим горным воздухом, спускаемся вниз, чтобы дойти до Малой Рицы. По пути зайдём попробовать местную кухню: форель с мамалыком и акудом, абхазское вино и чачу. Доберёмся до озера, окруженного горами, и наслаждаемся бирюзовой гладью Малой Рицы. Желающие смогут окунуться в водоём. На берегу устроим ночлег.

Дорога к Малой РицеДорога к Малой РицеДорога к Малой РицеДорога к Малой Рице
5 день

Гегский водопад и Новый Афон

Сегодня дойдём до моря, но перед этим посетим жемчужину абхазской природы — Гегский водопад, бьющий прямо из скалы с высоты 60 метров. Нам понадобятся дождевики или непромокаемая верхняя одежда, ведь даже в 50 метрах от водопада вы рискуете промокнуть от брызг. Далее остановимся у небольшого озера Цхына и полюбуемся его кристальными водами. Ближе к вечеру доберёмся до столицы средневекового Абхазского царства — Нового Афона. Переночуем на берегу моря.

Гегский водопад и Новый АфонГегский водопад и Новый АфонГегский водопад и Новый АфонГегский водопад и Новый Афон
6 день

Грот и храм Симона Кананита, Новоафонский мужской монастырь и комплекс «Новоафонская пещера»

Путешествие подходит к концу, но мы успеем посетить ещё несколько знаковых мест. Заглянем в грот и храм Симона Кананита, в ущелье реки Псырцхи и зайдём в Новоафонский мужской монастырь. Вы также увидите комплекс «Новоафонская пещера», находящийся под склоном Иверской горы. Вечером доедем до ж. -д. вокзала или аэропорта, чтобы отправиться домой. До новых встреч!

Грот и храм Симона Кананита, Новоафонский мужской монастырь и комплекс «Новоафонская пещера»Грот и храм Симона Кананита, Новоафонский мужской монастырь и комплекс «Новоафонская пещера»Грот и храм Симона Кананита, Новоафонский мужской монастырь и комплекс «Новоафонская пещера»Грот и храм Симона Кананита, Новоафонский мужской монастырь и комплекс «Новоафонская пещера»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Адлера или ж. - д. вокзал, 10:00
Завершение: Аэропорт Адлера или ж. - д. вокзал, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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