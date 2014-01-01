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Природные и исторические достопримечательности Сочи и его окрестностей

Алексей Я.
Алексей Я. – Гид из Адлерского района
Мы побываем в Сочи — старом морском порту, городе былых царей и сверкающих Советов, городе бескрайнего моря 🌊 и обескураживающих гор ⛰️.

Мы встанем над морской пучиной и услышим рассказы других берегов, прикоснёмся к старым стенам, пронизанным историей 📖.

Солёный на вкус, с ароматом деревьев в цвету, отполированный бурями, совсем не похожий на всех — город 🏙️ Сочи.
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Природные и исторические достопримечательности Сочи и его окрестностей
Природные и исторические достопримечательности Сочи и его окрестностей

Что вы увидите

  • Гора Ахун
  • Агурские водопады
  • санаторий Орджаникидзе
  • парк Ривьера
Что вас ожидает: • Мы заедем за вами, где бы вы ни отдыхали: на Красную Поляну, в Сочи или Адлер;
  • Вы побываете на лучшей смотровой площадке города — окутанной легендами, атмосферной горе Ахун;
  • Заглянете в гости к старику Хоттабычу, посетив заброшенный санаторий
  • им. С. Орджоникидзе;
  • Прогуляетесь 👣 по тенистым дорожкам столетнего парка Ривьера;
  • Насладитесь вкусом сочного шашлыка и местной форели на гриле за накрытым столом живописного кафе «Пацха»;
  • Услышите истории 📖 удивительного города и его морские рассказы на прекрасной набережной;
  • Сфотографируетесь 📸 на фоне знаменитого здания морского порта;
  • Ощутите себя настоящим капитаном, рассекая лазурные воды на быстром катере в погоне за дельфинами.

Организационные детали:

  • Для вашего же комфорта, на время экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что входит
  • Транспортно–экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Смотровая башня на горе Ахун — 100 руб. /чел.
  • Выезд из Красной поляны предполагает доплату в размере 1500 рублей.
Начало и место завершения
🚩 Ресепшн вашего отеля
Природные и исторические достопримечательности Сочи и его окрестностей
Природные и исторические достопримечательности Сочи и его окрестностей
Природные и исторические достопримечательности Сочи и его окрестностей
Природные и исторические достопримечательности Сочи и его окрестностей

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Алексей Я.
Алексей Я.
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