Что вы увидите
- Гора Ахун
- Агурские водопады
- санаторий Орджаникидзе
- парк Ривьера
Что вас ожидает: • Мы заедем за вами, где бы вы ни отдыхали: на Красную Поляну, в Сочи или Адлер;
- Вы побываете на лучшей смотровой площадке города — окутанной легендами, атмосферной горе Ахун;
- Заглянете в гости к старику Хоттабычу, посетив заброшенный санаторий
- им. С. Орджоникидзе;
- Прогуляетесь 👣 по тенистым дорожкам столетнего парка Ривьера;
- Насладитесь вкусом сочного шашлыка и местной форели на гриле за накрытым столом живописного кафе «Пацха»;
- Услышите истории 📖 удивительного города и его морские рассказы на прекрасной набережной;
- Сфотографируетесь 📸 на фоне знаменитого здания морского порта;
- Ощутите себя настоящим капитаном, рассекая лазурные воды на быстром катере в погоне за дельфинами.
Организационные детали:
- Для вашего же комфорта, на время экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что входит
- Транспортно–экскурсионное обслуживание
Что не входит
- Смотровая башня на горе Ахун — 100 руб. /чел.
- Выезд из Красной поляны предполагает доплату в размере 1500 рублей.
Начало и место завершения
🚩 Ресепшн вашего отеля
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Алексей Я.
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Алексей Я. проводит ещё 3 экскурсии
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