Путешествие в Абхазию через Гагру к жемчужине Абхазии озеру Рица

Путешествие в Абхазию через Гагру к жемчужине Абхазии озеру Рица
Путешествие в Абхазию через Гагру к жемчужине Абхазии озеру Рица
Путешествие в Абхазию через Гагру к жемчужине Абхазии озеру Рица
Путешествие в Абхазию через Гагру к жемчужине Абхазии озеру Рица
Путешествие в Абхазию через Гагру к жемчужине Абхазии озеру Рица
Путешествие в Абхазию через Гагру к жемчужине Абхазии озеру Рица
Путешествие в Абхазию через Гагру к жемчужине Абхазии озеру Рица

Что вы увидите 🤩

  • 🏁 Дорога в Гагры
  • ⚓ Пляж поселка Гячрипш
  • ⚓ Первый византийский храм (руины)
  • ⚓ Пляж Белые Скалы
  • ⚓ Загородный дом принца Ольденбургского
  • ⚓ Смотровая площадка на Гагрском карнизе
  • 🏁 Гагра
  • ⚓ Станция Абаата
  • ⚓ Крепость Абаата
  • ⚓ Замок принца Ольденбургского
  • ⚓ Парк Приморский
  • ⚓ Коллонада и Зимний Театр
  • ⚓ Набережная в Новой Гагре
  • ⚓ Рынок гагрский
  • 🏁 Дорога на озеро Рица
  • ⚓ Дегустация. Вино (по желанию)
  • ⚓ Дегустация. Молодой сыр сулугун в сыроварне (по желанию)
  • ⚓ Дегустация. Мед на пасеке чемпиона по меду (по желанию)
  • ⚓ Водопад. Девичьи Слезы
  • ⚓ Мост подвесной автомобильный
  • ⚓ Озеро Голубое
  • ⚓ Озеро Голубое. Зип-лайн (по желанию)
  • ⚓ Слияние рек. Бзыбь и Гега
  • ⚓ Слияние рек. Гега и Юпшара
  • ⚓ Водопад. Мужские Слезы
  • ⚓ Юпшарские ворота
  • ⚓ Карниз Чапгарский. Смотровая "Прощай Родина"
  • 🏁 Озеро Рица
  • ⚓ Пляж песчаный госдачи №11
  • ⚓ Водопад. Молочный
  • ⚓ Госдача Сталина №5 (по желанию)
  • ⚓ Смотровая над озером Рица
  • ⚓ Водопад. Птичий Клюв
  • ⚓ Смотровая основная на озере Рица
Мы совершим увлекательное путешествие в Абхазию - страну души или Апсны, так называют ее коренные жители. Эта страна - бриллиант в ожерелье курортов СССР и будущая жемчужина курортов Кавказа.
Сразу по пересечении границы нас встретят бескрайние, красивые пляжи. Тут море чище и теплее, тут горы выше и ближе, еда вкуснее и дешевле. Лавируя между гор, мы увидим замок, крепости и древние храмы. Посетим места, где встречались со своими возлюбленными императоры, отдыхали вожди и элита СССР.
Прекрасная Старая Гагра удивит вас теплом (+2-3 градуса теплее Сочи), красивым парком разбитым принцем Ольденбургским, львятами на набережной и знаменитой колоннадой. Именно сюда Якин из фильма "Иван Васильевич меняет профессию" возил своих актрис:) и именно здесь снимали один из любимых фильмов Сталина "Веселые ребята. А кто же не знает фильма "Зимний вечер в Гаграх"!
Новые Гагры знамениты своей набережной, вкуснейшей шаурмой и продуктовым рынком.
Промчавшись по Колхиде, мимо красивых горных рек, их слияния и пересохших русел, водопадов, моховых лесов, причалим на пляже горной жемчужины в Абхазской Швейцарии - озера Рица. Мао Цзедун, забыл о делах, когда три дня отдыхал с нашим лидером на Рице. Фидель Кастро и многие другие лидеры - полюбили это место. Смотровые над озером и дача Сталина на западном берегу озера, все это погрузит вас в атмосферу горного отдыха.
Если же вы проголодаетесь, к вашим услугам рестораны и кафе с видом над озером, в крепости, над речкой и у речки. Все что пожелает душа!

Цены на экскурсию

Для группы 1-4 человек
Стандартное предложение
8 800 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида на авто.
Что не входит
  • Трансфер до Олимпийского парка оплачивается отдельно, в зависимости от места посадки по тарифу 800 руб/час, простои в пробках и форс-мажоры типа перекрытий дорог - не оплачиваются.
  • Обязательный эко сбор при въезде в Рицинский Национальный парк
  • взрослый - 350 руб/чел
  • дети с 8 до 12 лет - 100 руб/чел
  • дети до 8 лет - бесплатно
  • По желанию гости могут посетить достопримечательности с платным входом, оплатив дополнительно в кассу обьекта
  • Зип-лайн на рекой 450 метров у озера Голубого
  • 500 руб/чел
  • Питание гостями оплачивается отдельно в зависимости их пожеланий, возможностей и советов гида
Место начала и завершения
По договоренности
Важная информация
  • При въезде в Абхазию вам понадобятся:
  • Удостоверения личности
  • Взрослые – паспорт общегражданский или заграничный
  • Ребенок до 14 лет – оригинал свидетельства о рождении, со штампом или вкладышем формы 1-ВГ, подтверждающий российское гражданство ребенка, не принимаются свидетельства в ламинате
  • Ребенок от 14 лет – паспорт (общегражданский или заграничный) и свидетельство о рождении, если ребенок путешествует с одним родителем, и у них разные фамилии. В этом случае свидетельство о рождении подтверждает родство.
  • Наличность
  • не везде в Абхазии принимают безналичные платежи, поэтому лучше иметь с собой запас наличности с разменными купюрами
  • Связь
  • Абхазия это другое независимое государство, где действуют правила международного роуминга, поэтому будьте начеку - российские операторы не упустят возможности заработать на туристах, контролируйте связь.
Когда и сколько длится?
Когда: Любой день, любое время
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Любой день, любое время

Егор Ш.
Егор Ш.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопрос

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Адлера

🎩Индивидуальные🧐АвторскиеГоры🏡Выездные#Абхазия#Экскурсии по Золотому кольцу Абхазии#Золотое кольцо Абхазии🗽Достопримечательности

Еще несколько похожих предложений в Адлере

Сокровища Абхазии: Гагра, озеро Рица, Новый Афон и Пицунда
4.5
53
14ч
1 400
за 1 чел.
Сокровища Абхазии: Гагра, озеро Рица, Новый Афон и Пицунда
Абхазия - это необычайная природа, высокие горы, альпийские луга и гостеприимный народ
Чары Абхазии: Гагра и озеро Рица
Индивидуальная экскурсия
4.9
13
8 500
за 1-4 чел.
Чары Абхазии: Гагра и озеро Рица
Насладиться фантастической горной природой и услышать о местных традициях и обычаях
Озеро Рица - жемчужина Абхазии
14ч
1 200
за 1 чел.
Озеро Рица - жемчужина Абхазии
Сменить обстановку и добраться из Сочи до Абхазии с ее природными красотами еще проще, чем кажется
Ежедневно в 6:30
«Золотое кольцо Абхазии»: Гагры, Пицунда, Рица, Новый Афон
4.7
21
12ч
1 900
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
«Золотое кольцо Абхазии»: Гагры, Пицунда, Рица, Новый Афон
Абхазия или «страна души» - так называют местные свою Родину
С 5:00 от жд. Сочи и 5:50 из Адлера, чтобы не стоять на границе
Золотое кольцо Абхазии: Гагра - Рица - Новый Афон
Индивидуальная экскурсия
5
5
12ч
11 000
за 1-4 чел.
Золотое кольцо Абхазии: Гагра - Рица - Новый Афон
Здравствуйте, меня зовут Сергей и я всем сердцем люблю Абхазию
Ежедневно с 6:00 или по договоренности
Путешествия по солнечной Абхазии
Индивидуальная экскурсия
11ч
12 000
за 1-5 чел.
Путешествия по солнечной Абхазии
Вы увидите Абхазию во всей красе - могучие ущелья, сосновые леса и волшебные озёра с прозрачной...
Ежедневно
Джип-тур на внедорожнике к Гегскому водопаду через озеро Рица
5
1
12ч
2 000
за 1 чел.
Джип-тур на внедорожнике к Гегскому водопаду через озеро Рица
Отправьтесь в джип-тур, который вас впечатлит! Вы по достоинству оцените маршрут от начала до конца
Ежедневно с 5:40
Душевное путешествие в Абхазию
Индивидуальная экскурсия
4.9
23
12ч
8 500
за 1-4 чел.
Душевное путешествие в Абхазию
Посетить Гагру, Новый Афон и озеро Рица в компании профессионального гида
Открытие Абхазии - Гагра, Рица, Афон
Индивидуальная экскурсия
10ч
12 000
за 1-4 чел.
Открытие Абхазии - Гагра, Рица, Афон
Добро пожаловать в страну души
По договоренности, в любой свободный день.
Гранд-тур по Абхазии: 4 города и озеро Рица!
Индивидуальная экскурсия
5
1
12ч
12000
10 800
за 1-4 чел.
Гранд-тур по Абхазии: 4 города и озеро Рица!
За один день посетить Гагру, Пицунду, Новый Афон, Сухум и Рицинский национальный парк
Курортная Гагра и озеро Рица
Индивидуальная экскурсия
4.9
11
6900
6 210
за 1-6 чел.
Курортная Гагра и озеро Рица
Информативно-созерцательное путешествие по старинному приморскому городу и красотам Рицинского парка
Царская Гагра и озеро Рица
Индивидуальная экскурсия
5
4
12 500
за 1-6 чел.
Царская Гагра и озеро Рица
Вы познакомитесь с необычной историей одного из старейших курортов Российской империи - городом...
ежедневно в 10.00
У нас ещё много экскурсий 😎 в Адлере. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Адлере
🇷🇺