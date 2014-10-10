Что вас ждет

Прекрасная земля, которая ждет вас в этот день — апсны или страна души. Вы убедитесь, что это так!

Мы отправимся в путешествие в группе до 8 человек в компании местного жителя на комфортабельных минивэнах. Вы увидите райское местечко — пляж Белые скалы, вскоре вы окажетесь в городе-курорте Гагра, рассмотрите символ города — ресторан Гагрипш, погуляете по живописному парку принца Ольденбургского — основателя города, сфотографируетесь у белоснежной Колоннады.

Мы посетим Бзыпскую крепость, Бзыпский храм, Голубое озеро, полюбуемся водопадами «Мужские» и «Женские» слезы, слиянием двух рек Гега и Бзыбь, Прогуляемся по подвесному мосту над рекой Бзыбь и самшитовой роще, проедем через узкий Юпшарский каньон, остановимся на смотровой площадке Чабгарский карниз и, конечно, навестим красавицу Рицу.

Продегустируем угощения Абхазии (вино, коньяк, чачу, копченое мясо, домашний козий сыр, горный мед) и пообедаем на берегу горной реки у самшитовой рощи.

По желанию экскурсию можно расширить за дополнительную доплату и посетить Новый Афон, Сухум. Возможна организация индивидуального тура. Экскурсию для Вас проведет гид-водитель из нашей команды, каждый из них — абхазец, который расскажет о родном крае. Мы стараемся формировать группы по одному возрасту и составу компании.

Важно знать:

Если вы желаете отправится в Абхазию на открытых джипах, могу предложить и такой вариант. На джипах вы сможете проехать дальше озера Рица до Гекского водопада.

В стоимость экскурсии включено:

трансфер,

услуги гида-водителя.

Туристы оплачивают самостоятельно: