Путешествие в Абхазию с местным жителем

Мы прогуляемся по знаковым местам Абхазии в компании местного жителя на комфортабельных минивэнах

Мы прогуляемся по знаковым местам Абхазии в компании местного жителя на комфортабельных минивэнах.

В нашей программе: райское местечко — пляж Белые скалы, город-курорт Гагра, ресторан Гагрипш, белоснежная Колоннада, Бзыпская крепость и традиционные угощения Абхазии.
Путешествие в Абхазию с местным жителем
Путешествие в Абхазию с местным жителем
Путешествие в Абхазию с местным жителем
Путешествие в Абхазию с местным жителем
Путешествие в Абхазию с местным жителем
Путешествие в Абхазию с местным жителем
Путешествие в Абхазию с местным жителем
Ближайшие даты:
3
окт
4
окт
5
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Что вас ожидает 🤩

  • Пляж Белые скалы
  • Город Гагра
  • Парк принца Ольденбурского
  • Ресторан Гагрипш
  • Колоннада
  • Зимний театр
  • Бзыпский храм (X в.)
  • Водопад «Девичьи слезы»
  • Водопад «Мужские слезы»
  • Подвесной мост над рекой Бзыбь
  • Самшитовая роща
  • Голубое озеро
  • Слияние двух рек Бзыбь и Гега
  • Юпшарский каньон
  • Чабгарский карниз
  • Озеро Рица
  • Дача Сталина (по желанию, оплата отдельно)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

Прекрасная земля, которая ждет вас в этот день — апсны или страна души. Вы убедитесь, что это так!
Мы отправимся в путешествие в группе до 8 человек в компании местного жителя на комфортабельных минивэнах. Вы увидите райское местечко — пляж Белые скалы, вскоре вы окажетесь в городе-курорте Гагра, рассмотрите символ города — ресторан Гагрипш, погуляете по живописному парку принца Ольденбургского — основателя города, сфотографируетесь у белоснежной Колоннады.
Мы посетим Бзыпскую крепость, Бзыпский храм, Голубое озеро, полюбуемся водопадами «Мужские» и «Женские» слезы, слиянием двух рек Гега и Бзыбь, Прогуляемся по подвесному мосту над рекой Бзыбь и самшитовой роще, проедем через узкий Юпшарский каньон, остановимся на смотровой площадке Чабгарский карниз и, конечно, навестим красавицу Рицу.
Продегустируем угощения Абхазии (вино, коньяк, чачу, копченое мясо, домашний козий сыр, горный мед) и пообедаем на берегу горной реки у самшитовой рощи.
По желанию экскурсию можно расширить за дополнительную доплату и посетить Новый Афон, Сухум. Возможна организация индивидуального тура. Экскурсию для Вас проведет гид-водитель из нашей команды, каждый из них — абхазец, который расскажет о родном крае. Мы стараемся формировать группы по одному возрасту и составу компании.

Важно знать:

Если вы желаете отправится в Абхазию на открытых джипах, могу предложить и такой вариант. На джипах вы сможете проехать дальше озера Рица до Гекского водопада.

В стоимость экскурсии включено:

  • трансфер,
  • услуги гида-водителя.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • экологический сбор 700 руб.,
  • обед.

ежедневно в 08:30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Услуги гида-водителя
Что не входит
  • Экологический сбор 700 руб.
  • Обед
Место начала и завершения?
Вокзал Олимпийского парка, улица Вокзальная, д. 7
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
  • Спасибо за заказ
  • Я с вами свяжусь по WhatsApp
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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