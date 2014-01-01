Путешествие в сердце «Красной Поляны»

Из Адлера мы отправимся в курортный поселок, где в 2014 году проходили Олимпийские игры

Из Адлера мы отправимся в курортный поселок, где в 2014 году проходили Олимпийские игры.

Полюбуемся на горные реки и древние пещеры в пути.

Заедем на источник, где исполняются желания, и попробуем ароматного меда.

Мы посетим самые главные курорты этого прекрасного места «Красная Поляна», «Роза Хутор», «Газпром».

И погуляем по одному из главных объектов зимних игр 2014 года — Олимпийском парке.
Путешествие в сердце «Красной Поляны»
Путешествие в сердце «Красной Поляны»
Путешествие в сердце «Красной Поляны»
Путешествие в сердце «Красной Поляны»
Путешествие в сердце «Красной Поляны»
Путешествие в сердце «Красной Поляны»
Путешествие в сердце «Красной Поляны»

Что вы увидите 🤩

  • Вантовый мост
  • Ахштырский каньон
  • Смотровая на Skypark
  • Ущелье Ахцу
  • Минеральный источник Чвижепсе
  • Посещение Греческого Подворья
  • Курорт «Красная Поляна»
  • Курорт «Роза Хутор»
  • Курорт «Газпром»
  • Общественно-культурный центр «Галактика»
  • Олимпийский парк «Шоу Поющих Фонтанов»
Горные реки и живописные ущелья
Путь к Красной Поляне лежит через бурные горные реки и древние пещеры: я расскажу о сложностях, с которыми столкнулись при строительстве дороги, и покажу главные достопримечательности. Ахштырская пещера станет нашей первой остановкой. Этот памятник хранит артефакты, связанные с бытом неандертальцев. Вы проникнетесь удивительной атмосферой древней стоянки, а также полюбуетесь шумной рекой Мзымта, каньоном и скалами, а также увидите один из самых длинных подвесных мостов в мире.
Чудо природы и источник желаний
Далее отправимся к ущелью Ах-цу с необычным рельефом. Пласты известняка возрастом более ста миллионов лет изогнуты в виде гигантского свода и подняты почти на километровую высоту. Подивившись чуду природы и осмотрев дороги XIX и XX веков, мы свернем к нарзанному источнику, чтобы попробовать местную минеральную воду. Здесь сбываются желания, будьте осторожны!
Ароматный мед
В горном кафе, где вас угостят ароматным краснополянским мёдом и согревающими напитками, а также расскажут, как выбрать настоящий мёд, как его правильно хранить и какие виды мёда бывают. Здесь вы сможете пообедать: в меню — блюда национальной кавказской кухни.
Роза Хутор
Дальше вас ждет променад по нижней части курорта «Роза Хутор». Знаменитая башня с часами, уютные здания на набережной реки — у вас сложится ощущение, что мы попали на улочки Старой Европы. Зимой здесь много горнолыжников в ярких костюмах, а летом туристов с массивными рюкзаками
Газпром
А после вы посетите общественно-культурный центр «Галактика». На его крыше находится смотровая площадка и цвето-музыкальный фонтан, а весь интерьер выполнен в «космическом» стиле. Рядом — ярмарка, где можно найти интересные сувениры и перекусить.
Обратно мы поедем через Олимпийский парк: гид расскажет о каждом из сооружений прибрежного кластера и громких победах наших спортсменов.

Важно знать:

  • Детям до 6 лет бесплатно.
  • Подъемы на канатных дорогах, обед и минеральный источник Чвижепсе оплачиваются дополнительно при желании.
 Что входит
  • Включено в стоимость экскурсии:
  • Трансфер
  • Гид-экскурсовод
  • Дегустации
  • Страховка
 Что не входит
  • Дополнительно оплачиваются по желанию:
  • Подъем на канатных дорогах курорта Роза Хутор (Роза Пик 2320 метров)
  • или
  • Подъем на канатных дорогах курорта Красная Поляна: Панорама Красной Поляны 2200 метров или Поляна 960 метров
  • Обед
  • Минеральный источник Чвижепсе
Начало и место завершения
🚩 Начало и место завершения: Цветочная улица, 17/7
Время проведения: Ежедневно в 10:00
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 53 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Дмитрий С.
Дмитрий С.
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