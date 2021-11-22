Авторская экскурсия "Релакс тур" идеально подойдёт для тех, кто бывал в основных местах Сочи и хочет побольше посмотреть здешнюю природу. Тут вы сможете отдохнуть телом и душой.

Малое кольцо тисо-самшитовой рощи

Тисо-самшитовая роща - это невероятной красоты место, где вы встретите растения, занесённый в красную книгу, спокойствие и тишину, а также огромное количество мест для фотографий.

Хостинские чайные плантации

Прогулка по плантации откроет для вас прекрасные чайные ряды, сложившиеся в чудесную картину, а экскурсовод с радостью расскажет о процессе изготовления чая. После прогулки вы также посетите чайную церемонию.

Каньон Белые скалы

Каньон Белые скалы - это живописный уголок в долине реки Большая Хоста в Навалищенском ущелье. Тут природа создаёт чудеса! Проходя вдоль белых скал, вы попадете к фруктовому саду.

Фруктовый сад

Тут вас встретит потрясающий сад с большим разнообразием фруктов. На территории сада находится частная винодельня, где сам владелец расскажет вам о процессе изготовления вина, которое вы сможете попробовать на дегустации.

Навалищенское ущелье

Нависающие скалы, изумрудные озёра с кристально-чистой водой, узоры многовековых горных пород, а также самшитовые леса - это то, что вы увидите в этом месте и обязательно надолго запомните.

Отдых в бане

На территории ущелья также есть баня, ресторан и беседки, которые вы посетите. Это отличная возможность насладиться неспешным отдыхом на фоне потрясающих видов, а также попариться в бане 2 часа.