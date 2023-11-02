Стать доброй ведьмой на одну ночь, пообщаться с тарологом и загадать заветное желание
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даты
Описание
Что вас ожидает
Природное место. Мы окажемся там, где река Мзымта впадает в Чёрное море, в окружении живописных гор. Наша встреча пройдёт в уединённой закрытой беседке на берегу. Магический декор, конечно, будет на месте!
Ритуалы четырёх стихий. Вместе мы проведём обряды, которые направлены на исполнение заветных желаний и посвящены стихиям:
- воздух — практика благодарности родным и близким, Вселенной, местам и событиям;
- вода — сплетём венки из горных трав и отпустим их в воду, чтобы избавиться от негатива и неудач;
- огонь — зажжём свечи для привлечения богатства, здоровья, любви, и везения;
- земля — во время медитации проработаем намерения, которые важно реализовать.
Волшебная компания. В нашей компании будут: таролог, который поможет вам найти ответы на важные вопросы; нумеролог, который откроет магию цифр; парфюмер, который создаст ваш личный аромат.
А ещё будут хороводы, гадания на кофейной гуще, фотосессия, лёгкий фуршет с закусками и настойками и многое другое!
Кому подойдёт шабаш
Всем, кто увлекается магией и эзотерикой, любит открывать новое и творчески проводить время. Наше мероприятие направлено на исполнение желаний, а не на проработку каких-то проблем: это лёгкая, белая магия.
Организационные детали
- Встреча проводится в любую погоду (мы будем в закрытой беседке), время начала шабаша зависит от времени года
- До места проведения встречи нужно добраться самостоятельно. Легче всего доехать на такси, можно и рейсовым автобусом (от остановки нужно будет пройти метров 800), также есть бесплатная парковка для личного авто.
- Приветствуются тематические наряды: длинные платья, плащи, шляпы, макияж
В стоимость входит
- Лёгкий фуршет (закуски, сладости, травяной чай, настойки). Кроме того, еду можно будет заказать в кафе рядом или принести любые продукты и напитки с собой.
- После встречи участники заберут свои ароматы, магические свечи и сувениры от организатора
- Также после встречи мы отправим фотографии
во вторник и четверг в 18:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в посёлке Сириус
- Когда и сколько длится?
- Когда: во вторник и четверг в 18:00Экскурсия длится около 5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 13 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.