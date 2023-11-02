Есть волшебные ночи, которые навсегда остаются в памяти и меняют жизнь — вас ждёт одна из таких! На берегу бурной реки мы устроим светлый шабаш: проведём обряды на исполнение желаний, создадим свечи и личные ароматы, сплетём венки. А ещё компанию нам составят нумеролог и таролог, которые помогут найти ответы на волнующие вопросы…

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Описание

Что вас ожидает

Природное место. Мы окажемся там, где река Мзымта впадает в Чёрное море, в окружении живописных гор. Наша встреча пройдёт в уединённой закрытой беседке на берегу. Магический декор, конечно, будет на месте!

Ритуалы четырёх стихий. Вместе мы проведём обряды, которые направлены на исполнение заветных желаний и посвящены стихиям:

воздух — практика благодарности родным и близким, Вселенной, местам и событиям;

вода — сплетём венки из горных трав и отпустим их в воду, чтобы избавиться от негатива и неудач;

огонь — зажжём свечи для привлечения богатства, здоровья, любви, и везения;

земля — во время медитации проработаем намерения, которые важно реализовать.

Волшебная компания. В нашей компании будут: таролог, который поможет вам найти ответы на важные вопросы; нумеролог, который откроет магию цифр; парфюмер, который создаст ваш личный аромат.

А ещё будут хороводы, гадания на кофейной гуще, фотосессия, лёгкий фуршет с закусками и настойками и многое другое!

Кому подойдёт шабаш

Всем, кто увлекается магией и эзотерикой, любит открывать новое и творчески проводить время. Наше мероприятие направлено на исполнение желаний, а не на проработку каких-то проблем: это лёгкая, белая магия.

Организационные детали

Встреча проводится в любую погоду (мы будем в закрытой беседке), время начала шабаша зависит от времени года

До места проведения встречи нужно добраться самостоятельно. Легче всего доехать на такси, можно и рейсовым автобусом (от остановки нужно будет пройти метров 800), также есть бесплатная парковка для личного авто.

Приветствуются тематические наряды: длинные платья, плащи, шляпы, макияж

В стоимость входит