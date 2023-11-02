Шабаш в Сочи: ночь белой магии

Стать доброй ведьмой на одну ночь, пообщаться с тарологом и загадать заветное желание

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Есть волшебные ночи, которые навсегда остаются в памяти и меняют жизнь — вас ждёт одна из таких! На берегу бурной реки мы устроим светлый шабаш: проведём обряды на исполнение желаний, создадим свечи и личные ароматы, сплетём венки. А ещё компанию нам составят нумеролог и таролог, которые помогут найти ответы на волнующие вопросы…
Шабаш в Сочи: ночь белой магии
Шабаш в Сочи: ночь белой магии
Шабаш в Сочи: ночь белой магии
Шабаш в Сочи: ночь белой магии
Шабаш в Сочи: ночь белой магии
Ближайшие даты:
2
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9
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Природное место. Мы окажемся там, где река Мзымта впадает в Чёрное море, в окружении живописных гор. Наша встреча пройдёт в уединённой закрытой беседке на берегу. Магический декор, конечно, будет на месте!

Ритуалы четырёх стихий. Вместе мы проведём обряды, которые направлены на исполнение заветных желаний и посвящены стихиям:

  • воздух — практика благодарности родным и близким, Вселенной, местам и событиям;
  • вода — сплетём венки из горных трав и отпустим их в воду, чтобы избавиться от негатива и неудач;
  • огонь — зажжём свечи для привлечения богатства, здоровья, любви, и везения;
  • земля — во время медитации проработаем намерения, которые важно реализовать.

Волшебная компания. В нашей компании будут: таролог, который поможет вам найти ответы на важные вопросы; нумеролог, который откроет магию цифр; парфюмер, который создаст ваш личный аромат.

А ещё будут хороводы, гадания на кофейной гуще, фотосессия, лёгкий фуршет с закусками и настойками и многое другое!

Кому подойдёт шабаш

Всем, кто увлекается магией и эзотерикой, любит открывать новое и творчески проводить время. Наше мероприятие направлено на исполнение желаний, а не на проработку каких-то проблем: это лёгкая, белая магия.

Организационные детали

  • Встреча проводится в любую погоду (мы будем в закрытой беседке), время начала шабаша зависит от времени года
  • До места проведения встречи нужно добраться самостоятельно. Легче всего доехать на такси, можно и рейсовым автобусом (от остановки нужно будет пройти метров 800), также есть бесплатная парковка для личного авто.
  • Приветствуются тематические наряды: длинные платья, плащи, шляпы, макияж

В стоимость входит

  • Лёгкий фуршет (закуски, сладости, травяной чай, настойки). Кроме того, еду можно будет заказать в кафе рядом или принести любые продукты и напитки с собой.
  • После встречи участники заберут свои ароматы, магические свечи и сувениры от организатора
  • Также после встречи мы отправим фотографии

во вторник и четверг в 18:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в посёлке Сириус
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и четверг в 18:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 13 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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