Это увлекательный джип тур, в котором вы посетите природный аквапарк на горе Аибга среди многовековых самшитовых лесов. Купание и дружелюбная атсмосфера оставит только положительные эмоции.

Что вы увидите:

Смотровая на горы Абхазии. Панорама Кавказских гор.

Сказочный каньон

Природный аквапарк. Вы искупаетесь в настоящем природном аквапарке, где можно съехать с горок и упасть в горное озеро, где извилистые спуски и великолепные естественные бассейны.

Мамонтово ущелье – экологически чистая зона с самшитовым лесом

Водопад « Девичьи слёзы» окруженный мифами и легендами

Важно знать:

Граница Абхазии на сегодняшний день открыта только для граждан России и граждан ЛНР и ДНР (Луганск и Донецк).

В дорогу вам необходимо взять паспорт.

Лучше взять шорты и желательно джинсовые, чтобы не стереть себе ноги)