Вы прогуляетесь 👣 по самым живописным местам Центрального Сочи. Узнаете историю 📖 рождения города. Откроете для себя интересные факты о том, как мечты и желания могут решить судьбу целого города. Ощутите атмосферу уюта курортного Сочи.

ЧТО ВАС ОЖИДАЕТ:

Чудесная прогулка 👣 по тенистым аллеям и паркам.

Во время экскурсии 🧭 Вы увидите респектабельный и величественный Морпорт, побываете на символическом нулевом километре города Сочи, познакомитесь с самым первым православным храмом на территории Черноморского округа. Встретитесь с основными культурными площадками и узнаете, какие годы жизни города стали для него поистине переломными.

А также:

-великолепные смотровые площадки, откуда открываются шикарные виды

-дегустация минеральной воды

-остановка в уютном парке 🌳 на чашечку кофе или стаканчик лимонада

Экскурсия ⛳ рассчитана на 2, 5-3 часа. Мы пройдем примерно 3 километра, в середине пути сделаем остановку на чашечку кофе