Вы прогуляетесь 👣 по самым живописным местам Центрального Сочи. Узнаете историю 📖 рождения города. Откроете для себя интересные факты о том, как мечты и желания могут решить судьбу целого города. Ощутите атмосферу уюта курортного Сочи.
ЧТО ВАС ОЖИДАЕТ:
- Чудесная прогулка 👣 по тенистым аллеям и паркам.
- Во время экскурсии 🧭 Вы увидите респектабельный и величественный Морпорт, побываете на символическом нулевом километре города Сочи, познакомитесь с самым первым православным храмом на территории Черноморского округа. Встретитесь с основными культурными площадками и узнаете, какие годы жизни города стали для него поистине переломными.
А также:
-великолепные смотровые площадки, откуда открываются шикарные виды
-дегустация минеральной воды
-остановка в уютном парке 🌳 на чашечку кофе или стаканчик лимонада
Экскурсия ⛳ рассчитана на 2, 5-3 часа. Мы пройдем примерно 3 километра, в середине пути сделаем остановку на чашечку кофе