Гагра — самый популярный и посещаемый туристами курорт

Колоннада в Гаграх — одна из первых достопримечательностей, которую видят гости республики после пересечения границы. Визитная карточка города — ресторан «Гагрипш». Это один из символов Гагры. Ресторан поведает о своей интереснейшей истории и множестве занимательных фактов. Так, например, само здание было собрано без единого гвоздя.

Самые известные озёра Абхазии

Реликтовое «Голубое озеро». Расположено среди скал и скрыто от посторонних глаз непроходимыми лесами. Ни погода, ни время года не могут изменить цвет и температуру озера — поистине, магическое место. Юпшарский каньон — расположен на высоте 400 метров над уровнем моря. Природа украсила каньон зарослями вековых самшитов, плющом и мхом, что делает его торжественным и одновременно загадочным. Дегустация вина, мёда, сыра — остановимся, чтобы отдохнуть, набраться сил и отведать местные угощения. Озеро «Рица» — самое крупное озеро Абхазии. Окружено живописными горами и густыми лесами. Потрясающе красивое и фотогеничное место в любое время года!

Христианские святыни Абхазии

Новоафонский монастырь и Храм Симона Кананита. Новоафонский водопад — один из самых известных искусственных водопадов мира, был построен местными монахами. Новоафонские пещеры — эта локация вам запомнится своими сталактитами, подземным озером, окаменевшим водопадом и галереей каменных цветов. Заброшенная ж/д станция Псырцха Новоафонские пещеры — восьмиугольный уникальный павильон, который создает ощущение парения над водой. Это место любят за его загадочность и некую поэтичность, а множество хвойных деревьев, растущих вокруг, делают воздух необычайно свежим и целебным.

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