Отправляйтесь с нами на поиски «Сокровищ Абхазии».

Мы заедем в город Гагра (он же Гагры) — один из самых известных городов Абхазии, увидим реликтовое «Голубое озеро», Юпшарский каньон, расположенный на высоте 400 метров над уровнем моря.

Увидим озеро «Рица» — самое крупное озеро Абхазии и христианские святыни Абхазии Нового Афона.
Сокровище Абхазии
Сокровище Абхазии
Сокровище Абхазии
Сокровище Абхазии
Сокровище Абхазии
Сокровище Абхазии
Сокровище Абхазии

Что вы увидите 🤩

  • Вы посетите Колоннаду в Гаграх, где снимался фильм «Зимний вечер в Гаграх»
  • Попробуете абхазские мёд, вино, сыр и мясо
  • Восхититесь красотой Голубого озера
  • Загадаете желание на водопаде Девичьи слёзы
  • Проедете по Юпшарскому каньону
  • Увидите красоту Жемчужины Абхазии — Озеро Рица
  • Приморский парк, основанный монахами, прибывшими из Греции в конце XIX в. Пруды с лебедями
  • Храм апостола Симона Кананита, построенный в IX-X вв. на месте его погребения.
  • Пантелеймоновский собор
  • Рукотворный водопад «Виктория»
  • Заброшенная железнодорожная станция Псырцха
Гагра — самый популярный и посещаемый туристами курорт
Колоннада в Гаграх — одна из первых достопримечательностей, которую видят гости республики после пересечения границы. Визитная карточка города — ресторан «Гагрипш». Это один из символов Гагры. Ресторан поведает о своей интереснейшей истории и множестве занимательных фактов. Так, например, само здание было собрано без единого гвоздя.
Самые известные озёра Абхазии
Реликтовое «Голубое озеро». Расположено среди скал и скрыто от посторонних глаз непроходимыми лесами. Ни погода, ни время года не могут изменить цвет и температуру озера — поистине, магическое место. Юпшарский каньон — расположен на высоте 400 метров над уровнем моря. Природа украсила каньон зарослями вековых самшитов, плющом и мхом, что делает его торжественным и одновременно загадочным. Дегустация вина, мёда, сыра — остановимся, чтобы отдохнуть, набраться сил и отведать местные угощения. Озеро «Рица» — самое крупное озеро Абхазии. Окружено живописными горами и густыми лесами. Потрясающе красивое и фотогеничное место в любое время года!
Христианские святыни Абхазии
Новоафонский монастырь и Храм Симона Кананита. Новоафонский водопад — один из самых известных искусственных водопадов мира, был построен местными монахами. Новоафонские пещеры — эта локация вам запомнится своими сталактитами, подземным озером, окаменевшим водопадом и галереей каменных цветов. Заброшенная ж/д станция Псырцха Новоафонские пещеры — восьмиугольный уникальный павильон, который создает ощущение парения над водой. Это место любят за его загадочность и некую поэтичность, а множество хвойных деревьев, растущих вокруг, делают воздух необычайно свежим и целебным.

Важная информация:

  • Граница Абхазии на сегодняшний день открыта только для граждан России и граждан ЛНР и ДНР (Луганск и Донецк);
  • Мы будем пересекать государственную границу Российской Федерации с Республикой Абхазия. При себе нужно иметь действующий паспорт, детям — свидетельство о рождении оригинал;
  • Экскурсия проводится ежедневно;
  • Желательно иметь при себе наличные средства.
🚩 Начало и место завершения: Цветочная улица, 17/7, Сочи
 Что входит
  • Транспортные расходы
  • Легкий завтрак
  • Сопровождение экскурсовода
  • Дегустации
  • Страховка
 Что не входит
  • Экологический сбор в Рицинский заповедник — 350 руб.
  • По желанию обед с видом на Озеро Рица — 400-500 руб.
  • По желанию Лыхненский храм Успения Богородицы Х века — 200 руб.
  • По желанию Дача Сталина — 200 руб.
  • По желанию Новоафонская пещера экскурсия по пещере длится 1:40 минут — 500 руб. уточняйте график работы.
Важная информация
  • Мы будем пересекать государственную границу Российской Федерации с Республикой Абхазия. При себе нужно иметь действующий паспорт, детям — свидетельство о рождении оригинал
  • Экскурсия проводится ежедневно
  • Желательно иметь при себе наличные средства.
Время проведения: Ежедневно в 07:00
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать все доступные даты
Дмитрий С.
Дмитрий С.
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