Спектакль-променад «Голос Города»

Яна С.
Яна С. – Гид из Адлера
Эта экскурсия ⛳ для вас, если вы ищите действительно необычных ощущений.

Вас ждет совершенно новый вид отдыха.

Контент включает в себя элементы флэшмоба, в том числе в формате игры.

Город 🏙️, его улицы и здания станут декорациями спектакля-прогулки.

А вы — его героем.

На этой экскурсии 🧭 вы навсегда покинете свою зону комфорта.
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Экскурсия

1 000 ₽ за человека

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Спектакль-променад «Голос Города»
Спектакль-променад «Голос Города»

Что вы увидите

  • Главные достопримечательности по маршруту
«Голос Города» — аудио-спектакль с героями, переживаниями и размышлениямиГолос, который гости слышат в наушниках побуждает участников додумывать, дорисовывать видимую картину окружающих объектов новыми не очевидными смыслами. Люди, пришедшие на Голос Города являются непосредственными участниками. Голос направляет их, помогает перейти через дорогу, просит постоять с закрытыми глазами, сделать зарядку посреди улицы и танцевать ламбаду.
В течение всего спектакля группа пешком перемещается по заданному маршруту-сквозь общественные места. У группы нет выраженного экскурсовода, персонал проекта смешан с толпой. Со стороны прохожих это привлекающая к себе внимание группа людей в одинаковых наушниках, следующих одним и тем же инструкциям. Важная информация:Для вашего же комфорта, на время пешеходной экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
+Что входит
  • Полуторачасовой спектакль по городу
  • Оборудование
  • Сопровождение администратора
  • Дождевики (в случае дождя)
  • Высокая концентрация положительных эмоций и хорошее настроение.
Что не входит
  • Дополнительные платежи не предусмотрены
Начало
🚩 ул. Егорова, 1, Сочи
Место завершения
🏁 Морской порт, Сочи
Спектакль-променад «Голос Города»
Спектакль-променад «Голос Города»
Спектакль-променад «Голос Города»
Спектакль-променад «Голос Города»

Экскурсия проводится Согласно расписанию в календаре

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Яна С.
Яна С.
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