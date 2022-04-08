Недолгий путь, прохождение границы — и вы окажетесь в солнечной Абхазии. Для начала остановимся у фактурных Белых скал на побережье, где позавтракаем с кофе и круассанами. Сфотографируемся у легендарного ресторана Гагрипш в Гаграх, поговорим о древнем городе Питиунт в центре Пицунды, заедем на пляж с реликтовыми соснами и подышим целебным воздухом. За день мы познакомим вас с главными событиями из истории Абхазии и поделимся местными особенностями.
Пять километров от Золотой бухты до заповедника Мюссера вы преодолеете на качественных досках в компании профессионального инструктора и улучшите вашу технику. А вокруг раскинутся морские просторы и скалистые берега с соснами. Высадившись на уединенном пляже, вы искупаетесь, позагораете, изучите пещеру и пообедаете в аутентичном кафе.
Пообедав, вновь встанете на сапы и отправитесь в сторону дачи Горбачева, которая служит резиденцией президента Абхазии. Гид проведет для вас экскурсию, а затем сядем в машину и поедем обратно, по желанию, остановившись на ужин в приятном месте на пляже.
Активным путешественникам, которые хотят познакомиться с Абхазией и хоть раз до этого плавали на sup-бордах. Если вы новичок, то предлагаем пройти предварительный урок с нашим инструктором.
Путешествие зависит от погоды. Если на море сильные волны, то мы договоримся о переносе или отмене (с возвратом денег).