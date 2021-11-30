Таинственный и заброшенный Сочи

Это скрыто среди пальм и олимпийского наследия Сочи

В группе
до 18 чел.
Это скрыто среди пальм и олимпийского наследия Сочи.

Помимо солнца, моря и гор у города есть и загадочная сторона, о которой знает далеко не каждый.

Новинка сезона 2021 — экскурсия по именитым домам и заброшенным зданиям Сочи.

Мы рекомендуем этот маршрут любителям тайн, а также туристам, которые видели в Сочи все.
Таинственный и заброшенный Сочи
Таинственный и заброшенный Сочи
Таинственный и заброшенный Сочи
Таинственный и заброшенный Сочи
Таинственный и заброшенный Сочи
Таинственный и заброшенный Сочи

Что вы увидите 🤩

  • Дворец-санаторий Орджоникидзе
  • Дача Сталина
  • Зелёная Роща
  • Гора Ахун и легенды заброшенного ресторана
  • Парк «Пик 701»
  • 6 видов развлечений: колесо обозрения, верёвочный парк, музей микроминиатюр, хаски центр и оленья ферма
  • Разрушенный замок полковника Андрея Квитко
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает:

    Дворец-санаторий Орджоникидзе
    От масштабов и великолепия этого санатория просто захватывает дух. И даже время не властно над его красотой и умиротворяющей атмосферой.
    Сюда стоит приехать, чтобы: совершить путешествие во времени. Прогуляться по тенистым аллеям ландшафтного парка. Ощутить размах советской архитектуры. Сделать фотографии на фоне знаменитого фонтана «Танцующие Вакханки». Угадать знакомые по фильму «Старик Хоттабыч» места, сцены которого снимались на территории.
    В данный момент закрыт на реконструкцию, вместо него посещаем Морской порт

    Дача Сталина

    Следом мы отправимся в Зелёную Рощу и прогуляемся по красивейшей территории личной резиденции вождя. Здесь вы узнаете подробности, раскрывающие характер и образ жизни Сталина, увидите сохранившиеся интерьеры и предметы мебели, насладитесь атмосферой той эпохи и уникальным воздухом.
    Обед в гарантированно лучшем ресторане в Сочи с восхитительным видом на горы
    Качество и вкус, национальных Кавказских блюд, вызовет невероятный восторг и желание вернуться снова. В книге отзывов десятки восторженных от самых популярных звёзд эстрады и политических деятелей страны.
    Гора Ахун и легенды заброшенного ресторана
    Здесь вас ждёт парк «Пик 701» и 6 видов развлечений: колесо обозрения, веревочный парк, музей микроминиатюр, хаски центр и оленья ферма. А потом мы подойдём к заброшенному ресторану — в своё время он был статусным и роскошным заведением, но подозрительно быстро закрылся, поэтому сейчас среди стен ресторана витает много легенд.
    Разрушенный замок полковника Андрея Квитко
    У этого места необычная атмосфера, и обещаем — вы прочувствуете её в полной мере. Любителей мистики не оставят равнодушными развалины особняка и открывающиеся виды на морские просторы. Благодаря яркому, интерактивному формату посещения, впечатления запомнятся на долгие годы!

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Услуги профессионального экскурсовода
    • Транспорт
    • Вход в Дачу полковника Квитко
    • Дегустации.
    Что не входит
    • Дача Сталина — взрослый 350 руб., детский 200 руб., льготный 200 руб., дети до 5 лет бесплатно
    • Колесо Обозрения — взрослый и детский 250 руб., до 6 лет бесплатно
    • Веревочный парк — Цена единая 300 руб
    • Музей микроминиатюр — взрослый и детский 250 руб., до 6 лет бесплатно
    • Оленья ферма с летней резиденцией Деда Мороза — взрослый и детский 350 руб., дети до 4 лет бесплатно
    • Хаски центр — взрослый и детский 300 руб., дети до 4 лет бесплатно
    • Обед в ресторане Кавказских блюд средний чек на человека 500 руб.
    Где начинаем и завершаем?
    Начало: Заберём с ближайшей остановки
    Завершение: Отвезём по точкам сбора
    Когда и сколько длится
    Когда: Вторник, четверг, воскресенье в 11:00
    Экскурсия длится около 8 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
    Важная информация
    • После бронирования
    • накануне экскурсии с вами свяжется диспетчер и скажет точное время отправления и номер машины.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Вторник, четверг, воскресенье в 11:00

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