Вас ждёт необычная экскурсия по таинственным и очень красивым местам города Сочи и окрестностям.

Экскурсия занимает целый день, доступна маленьким детям, которые до 6 лет едут бесплатно.

В сумеречное время вас ожидает необычное интерактивное представление.
Таинственный Сочи
Таинственный Сочи
Таинственный Сочи
Таинственный Сочи
Таинственный Сочи
Таинственный Сочи
Таинственный Сочи

Что вы увидите 🤩

  • Санаторий Орджоникидзе
  • Дача Сталина
  • Заброшенный ресторан
  • Гора Ахун
  • Хаски ферма
  • Дача Полковника Квитко с интерактивом
  • Дегустация вин, сыра, мёда
Вас ждёт необычная экскурсия по таинственным и очень красивым местам города Сочи и окрестностям. Экскурсия занимает целый день, доступна маленьким детям, которые до 6 лет едут бесплатно. В сумеречное время вас ожидает необычное интерактивное представление.
О местах, которые вы увидите
Заброшенный санаторий им. Серго Орджоникидзе — величественный памятник архитектуры, расположенный в Хостинском районе города Сочи, на юго-западном склоне горы Быхта с видом на Черное море. Этот культурный объект привлекает не только туристов, но и местных жителей, которые любят погулять здесь, вдали от суеты и шума города. Здесь царит особенная атмосфера, которую вы непременно прочувствуете.
Т. . Санаторий Орджоникидзе был закрыт га реконструкцию то маршрут изменен

Едем в Морской порт Сочи:

    гуляем смотрим вокзал
    бухту
    памятник бриллиантовой руке
    платановая аллея
    Дача Сталина. Ставшая музеем, одна из двадцати личных загородных резиденций вождя СССР, в которых он любил время от времени бывать, является сейчас одним из любимых мест для посещения у туристов. Привлекает гостей и неординарный вид постройки, и прекрасное расположение в лесопарковой зоне, и, конечно, интерьеры сталинской эпохи.
    Гора Ахун – визитная карточка города Сочи, которая пользуется популярностью и у гостей, и у жителей города. Расположена в междуречье рек Агура и Хоста, наивысшей точкой является Большой Ахун высотой 665 м. На смотровой площадке вы сможете созерцать удивительные панорамные виды на город.
    В ходе нашей экскурсии мы также посетим заброшенный ресторан, Хаски-центр и дачу Полковника Квитко.
    Также вас ждёт дегустация местного вина, сыра и мёда!
    🚩 Начало и место завершения: Ближайшая остановка или КПП отеля
     Что входит
    • Трансфер
    • Услуги гида.
     Что не входит
    • ⭐️ По желанию :
    • 🏠 Дача Сталина - Вз 350 р. . Дт 200 р. . Льготный 200 р. . Дети до 5 лет бесплатно.
    • 🎡 Колесо Обозрения - Вз, Дет - 250 р. . до 6 лет бесплатно.
    • 🧗‍♀️ Веревочный парк - Цена единая - 300р.
    • 🔬 Музей микроминиатюр - Вз, Дет - 250р. .
    • до 6 лет бесплатно.
    • 🦌Оленья ферма с летней резиденцией Деда Мороза - Вз, Дет - 350 р. . дети до 4 лет бесплатно.
    • 🐺Хаски центр - Вз, Дет - 300 р. . дети до 4 лет бесплатно
    • 🥗 Обед в ресторане Кавказских блюд средний чек на человека 500 р.
    Важная информация
    • Укажите Отель или адрес вашего пребывания в Сочи/Адлер и наш диспетчер с вами свяжется
    • что бы сказать точное время и место от куда вас заберет.
    Время проведения: Каждый вторник, четверг и воскресенье с 11-00
    • Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать все доступные даты
    Радмила П.
    Радмила П.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    НаписатьВыберите дату и оставьте комментарий в форме

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