Вас ждет удивительная экскурсия по таинственным местам Сочи

Вас ждет удивительная экскурсия по таинственным местам Сочи.

Познакомитесь с санаторием Серго Орджоникидзе, построенным при Сталине, ныне не работающем.

Побываем на даче Сталина.

После этого мы едем на гору Большой Ахун, где вы можете полюбоваться видами побережья от Дагомыса до Гагры.

Увидим заброшенный ресторан, который когда-то был создан для советской элиты.

Завершим нашу экскурсию посещением дачи полковника жандармерии Квитко, с интерактивной экскурсией от Хранителя.
Таинственный Сочи
Таинственный Сочи
Таинственный Сочи
Таинственный Сочи
Таинственный Сочи
Таинственный Сочи

Что вы увидите 🤩

  • Санаторий Серго Орджоникидзе
  • Дача Сталина
  • Гора Большой Ахун
  • Дача полковника Квитко

Что вас ожидает:

  • По пути вас ожидает рассказ об истории города-курорта, история его заселения
  • Далее идёт знакомство с Морским Портом Сочи, жемчужиной архитектуры города
  • Хостинская дача Сталина, с возможностью посетить экскурсию в экскурсии
  • После этого мы едем на гору Большой Ахун, где вы можете полюбоваться видами побережья от Дагомыса до Гагры. Там же по желанию вы можете посетить: Музей микроминиатюр, Хаски-центр, Оленью ферму, южную резиденцию Деда Мороза.
  • Заброшенный ресторан, который когда-то был создан для советской элиты
  • Дача полковника жандармерии Квитко, с интерактивной экскурсией от Хранителя

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Цены на экскурсию

Для группы 1-35 человек
Таинственный Сочи
1 200 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от остановки общественного транспорта и обратно
  • Услуги экскурсовода
  • Страховка
  • Экскурсия по даче Квитко
Что не входит
  • Обед
  • Экскурсия по Даче Сталина — 350 рублей
  • Смотровая башня на горе Ахун — 200 рублей
  • Колесо обозрения — 350 рублей
  • Музей микроминиатюр — 200 рублей
  • Оленья ферма — 350 рублей
Место начала и завершения
Континентальный Проспект 6
Когда и сколько длится?
Когда: По четвергам и воскресеньям в 11:30
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По четвергам и воскресеньям в 11:30

Азамат Х.
Азамат Х.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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