По пути вас ожидает рассказ об истории города-курорта, история его заселения
Далее идёт знакомство с Морским Портом Сочи, жемчужиной архитектуры города
Хостинская дача Сталина, с возможностью посетить экскурсию в экскурсии
После этого мы едем на гору Большой Ахун, где вы можете полюбоваться видами побережья от Дагомыса до Гагры. Там же по желанию вы можете посетить: Музей микроминиатюр, Хаски-центр, Оленью ферму, южную резиденцию Деда Мороза.
Заброшенный ресторан, который когда-то был создан для советской элиты
Дача полковника жандармерии Квитко, с интерактивной экскурсией от Хранителя
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Цены на экскурсию
Для группы 1-35 человек
Таинственный Сочи
1 200 ₽
Ответы на вопросы
Что входит
Трансфер от остановки общественного транспорта и обратно
Услуги экскурсовода
Страховка
Экскурсия по даче Квитко
Что не входит
Обед
Экскурсия по Даче Сталина — 350 рублей
Смотровая башня на горе Ахун — 200 рублей
Колесо обозрения — 350 рублей
Музей микроминиатюр — 200 рублей
Оленья ферма — 350 рублей
Место начала и завершения
Континентальный Проспект 6
Когда и сколько длится?
Когда: По четвергам и воскресеньям в 11:30
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.