Вас ждет удивительная экскурсия по таинственным местам Сочи.



Познакомитесь с санаторием Серго Орджоникидзе, построенным при Сталине, ныне не работающем.



Побываем на даче Сталина.



После этого мы едем на гору Большой Ахун, где вы можете полюбоваться видами побережья от Дагомыса до Гагры.



Увидим заброшенный ресторан, который когда-то был создан для советской элиты.



Завершим нашу экскурсию посещением дачи полковника жандармерии Квитко, с интерактивной экскурсией от Хранителя.