Такой разный Сочи: обзор исторических мест

Такой разный Сочи

За время нашей с вами прогулки вы увидите одни из самых ярких и интересных мест Сочи.

Сквозь Колхидский лес с его реликтовыми растениями мы пройдем к живописному природному памятнику — Ореховскому водопаду, а затем отправимся в легендарный санаторий им. Орджоникидзе.

Вы узнаете интересные факты об истории этих мест, сделаете прекрасные фотографии и получите массу положительных эмоций!
Такой разный Сочи: обзор исторических мест
Такой разный Сочи: обзор исторических мест
Такой разный Сочи: обзор исторических мест
Такой разный Сочи: обзор исторических мест
Такой разный Сочи: обзор исторических мест

Что вы увидите 🤩

  • Дача Сталина
  • Дача Квитко
  • Историческая часть Сочи
Что вас ожидает?
Прогулка по "исторической" части города, дойдём до "Нулевого километра", полистаем страницы журнала из старых фотографий города. Я расскажу вам об истории Сочи и этих мест, простыми словами без зазубренных дат)
Городские истории
В перерыве между осмотрами мест: вы узнаете о том, как складывалась история приморского Сочи в прошлые эпохи. Разберемся, почему во времена Российской империи в городе обосновалось немало греков и эстонцев, что такое Большой Сочи и кто привез в наши края первые чайные ростки.
Дача Сталина — одна из 20 личных загородных резиденций, в которых любил время от времени бывать «отец народов». Сочинская дача — самая любимая, часто посещаемая.
Стоимость посещения 350 руб. с чел.
🚩 Начало и место завершения: ул. Горького, 56, микрорайон Центральный, Сочи
 Что входит
  • Транспорт во время экскурсии
  • Входные билеты
Время проведения: По договоренности
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Бунин И.
Бунин И.
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