Что вас ожидает?

Прогулка по "исторической" части города, дойдём до "Нулевого километра", полистаем страницы журнала из старых фотографий города. Я расскажу вам об истории Сочи и этих мест, простыми словами без зазубренных дат)

Городские истории

В перерыве между осмотрами мест: вы узнаете о том, как складывалась история приморского Сочи в прошлые эпохи. Разберемся, почему во времена Российской империи в городе обосновалось немало греков и эстонцев, что такое Большой Сочи и кто привез в наши края первые чайные ростки.

Дача Сталина — одна из 20 личных загородных резиденций, в которых любил время от времени бывать «отец народов». Сочинская дача — самая любимая, часто посещаемая.

Стоимость посещения 350 руб. с чел.