Термальный источник Кындыг + ущелье Черниговка

Приглашаю вас оздоровить и омолодить свой организм в лечебных ваннах термального источника,...

Приглашаю вас оздоровить и омолодить свой организм в лечебных ваннах термального источника, совершить прогулку по живописному ущелью и отведать вкуснейшие традиционные блюда абхазской кухни.

Особая умиротворяющая атмосфера гостеприимной республики никого не оставит равнодушными.
Термальный источник Кындыг + ущелье Черниговка
Термальный источник Кындыг + ущелье Черниговка
Термальный источник Кындыг + ущелье Черниговка
Термальный источник Кындыг + ущелье Черниговка
Термальный источник Кындыг + ущелье Черниговка
Термальный источник Кындыг + ущелье Черниговка
Термальный источник Кындыг + ущелье Черниговка
Термальный источник Кындыг + ущелье Черниговка

Что вы увидите 🤩

  • Ресторан Гагрипш
  • Сухум
  • Набережная махаджиров и фонтан с грифонами
  • Ущелье Черниговка
  • Термальный источник Кындыг
  • Колоннада
Программа экскурсии
Ресторан Гагрипш
История появления ресторана берет свое начало еще в XX веке. За все время ресторан подвергался реконструкции, но внутренний интерьер оставили неизменным. Здесь любили проводить время такие известные писатели и поэты, как А. П. Чехов, И. А. Бунин, М. Горький, И. В. Сталин и Николай II.
Легкий завтрак. Дегустации вина, сыра и меда.
Сухум. Набережная махаджиров и фонтан с грифонами
Набережная Махаджиров (этнических абхазцев, которые в XIX веке насильно были выселены царским правительством в Османскую империю) – приморская набережная, одно из самых живописных мест города. Фонтан с грифонами представляет собой скульптуры грифонов, из пасти которых льются струи воды, которые затем каскадом спадают вниз.
Ущелье Черниговка
Черниговка – это уникальное место по своей красоте и атмосфере, где в ущелье находится необычный ресторан, расположенный среди огромных известняковых валунов, омываемых чистыми и холодными водами. В ходе экскурсии мы совершим захватывающее путешествие по узким мостикам и горным тропинкам, нависающими над бурной рекой, изобилующей небольшими водопадами и озерцами. Прогулка длительностью 1 час.
Термальный источник Кындыг
Здесь есть и лечебные подземные ключи, и емкости с настоящей минеральной водой, и бассейны с грязью с сероводородным составом, и даже ванны с гидромассажем. Местные воды излечивают от многих недугов: таких, как артрозы, артриты и другие заболевания суставов, различные травмы и даже болезни из области гинекологии. Купание 2 часа.
Колоннада
Вечерняя колоннада в белоснежных огнях на берегу черного моря завораживает. Она выполнена в стиле античных форм – пышные элементы, портики, массивные колонны. В годы грузино-абхазского конфликта колоннаде был нанесен значительный ущерб, но после ряда восстановительных работ она приобрела достойный вид.
Важно: возьмите с собой наличные на все расходы и купальные принадлежности.

Цены на экскурсию

Для группы 1-20 человек
Взрослый
2 200 ₽
Детский (с 6 до 12 лет)
1 700 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Страховка
  • Трансфер
  • Чаепитие
  • Дегустации
  • Вход на термальные источники
  • Вход в ущелье Черниговка.
Что не входит
  • Обед
  • Доп. расходы (по желанию группы):
  • Драндский собор XI-XII вв. (200 руб. /взрослый, 100 руб. /детский)
  • Дача Сталина в Новом Афоне (300 руб. /взрослый, 150 руб. /детский)
  • Тарзанка + подвесной мост (500 руб. ).
Место начала и завершения
Адлер
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 6:00
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Ежедневно в 6:00

Алина З.
Алина З.
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