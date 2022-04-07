Что вас ждет

По дороге до Красной Поляны мы посетим самые красивые места близ Краснополянской дороги и поднимемся на Розу Пик высотой 2 320 м.

К водопаду Пасть дракона у устья реки Глубокий Яр, пройдем вдоль стен ущелья по живописной тропе, оборудованной перилами. Вы увидите струю воды высотой 41,5 м. (это второй по величине водопад в г. Сочи).

Мокрый каньон Псахо. Мы пройдем по деревянным мостикам, спустимся по лестнице к реке Псахо, которая и образовала этот каньон.

Мистический самшитовый лес. Полюбуемся на вечнозеленые и таинственные деревья, возраст некоторых из них — несколько веков.

Роза Пик. Мы поднимемся на машине по серпантину на высоту 1170 м., прогуляемся по Олимпийской деревне и поднимемся по канатной дороге на вершину горного Хребта Аибга, откуда открывается вид на Кавказский Хребет (канатная дорога по желанию).

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида,

транспорт.

Туристы оплачивают самостоятельно: