Трекинг-тур Ореховский водопад и каскады водопадов Безуменки

Лето! Жара! Хочется прохлады! Море днем не спасает… А теперь представьте: журчание воды, искрящиеся...

Лето! Жара! Хочется прохлады! Море днем не спасает… А теперь представьте: журчание воды, искрящиеся брызги водопадов, пение птиц, зелень леса, шелест листвы.

Мы собираемся к одним из самых известных водопадов Cочи! Мы увидим каскады водопадов на реке Безуменка и обязательно спустимся к самому большому из них — знаменитому Ореховскому.
Трекинг-тур Ореховский водопад и каскады водопадов Безуменки
Трекинг-тур Ореховский водопад и каскады водопадов Безуменки
Трекинг-тур Ореховский водопад и каскады водопадов Безуменки
Трекинг-тур Ореховский водопад и каскады водопадов Безуменки
Трекинг-тур Ореховский водопад и каскады водопадов Безуменки
Трекинг-тур Ореховский водопад и каскады водопадов Безуменки
Трекинг-тур Ореховский водопад и каскады водопадов Безуменки

Что вы увидите 🤩

  • Долина реки Сочи
  • Ореховский водопад
  • водопады реки Безуменка
  • река Агва
  • Буковая поляна
  • руины христианского храма XI в

Вас ожидает:

  • Нас ждет горная лесная тропа, которая приведет к реке Агва. Недалеко от нее находятся развалины храма постройки XI века. Там, на Буковой поляне, мы планируем отдохнуть, послушать звуки леса, насладиться чистейшим горным воздухом, выпить ароматного чая.
  • А потом отправимся в обратный путь. Но не домой, нет! Пойдем купаться у водопадов и отдыхать после прогулки.
Солнышко, шелест листвы и прохлада горной воды. Вы сидите на берегу, наслаждаясь этой красотой. После красивой и интересной прогулки в долине реки Сочи Чувствуется приятная усталость. Вот это отдых!
Рядом в лесу расположено кафе, в котором можно заказать блюда кавказской кухни и остаться после нашей прогулки, чтобы приятно посидеть своей компанией.
От такой прогулки у вас, наверняка, останутся яркие впечатления и много классных фотографий, которыми захочется поделиться!
Маршрут проходит по хорошо оборудованной тропе в сопровождении опытного гида. Этот маршрут самый простой, он доступен туристам любого возраста.

Цены на экскурсию

Для группы 2-10 человек
стандартный билет
1 900 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • экологический сбор 200 рублей
Место начала и завершения
Село Пластунка, ул. Джапаридзе д. 111 а
Когда и сколько длится?
Когда: воскресенье в 9:45
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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воскресенье в 9:45

Сочный О.
Сочный О.
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