Треккинг к Ореховскому водопаду и в экопарк Ажек

Турфирма А.
Турфирма А. – Гид из Адлера
В Сочи много интересных мест.

Но сегодня мы отправимся в поход к двумя водопадам — Ореховскому водопаду и водопаду Ажек.

Во время нашего мини-путешествия мы пройдем по горам, увидим бурные реки, каньоны и даже развалины средневекового замка!
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  • 👥Групповая
  • 💧Водопады
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 2 500 ₽ за человека

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Треккинг к Ореховскому водопаду и в экопарк Ажек
Треккинг к Ореховскому водопаду и в экопарк Ажек

Что вы увидите

  • Поселок Ореховка
  • Ореховский водопад (27 м)
  • Поляна Дружбы
  • Река Агва
  • Руины храма
  • Эко-поселение Ажек
Что нужно знать о маршруте:• В походе вы сможете увидеть: два водопада, развалины средневекового храма;
  • Протяжённость маршрута около 12 км;
  • Физическая подготовка средняя;
  • Обязательна спортивная одежда и обувь, защита от солнца и дождя;
  • С собой рекомендуется взять продукты для пикника.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Чаепитие
  • Трансфер до поселка Ореховка
  • Аренда рюкзака и треккинговых палок.
Начало
🚩 Село «Ореховка»
Место завершения
🏁 По договорённости
Треккинг к Ореховскому водопаду и в экопарк Ажек
Треккинг к Ореховскому водопаду и в экопарк Ажек
Треккинг к Ореховскому водопаду и в экопарк Ажек
Треккинг к Ореховскому водопаду и в экопарк Ажек

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Турфирма А.
Турфирма А.
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