Турфирма А. – Гид из Адлера

В Сочи много интересных мест.



Но сегодня мы отправимся в поход к двумя водопадам — Ореховскому водопаду и водопаду Ажек.



Во время нашего мини-путешествия мы пройдем по горам, увидим бурные реки, каньоны и даже развалины средневекового замка!