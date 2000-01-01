ежедневно в 11:00

Из Адлера мы поедем по направлению к Красной Поляне. Любуясь пейзажами, вы узнаете главное из истории города, услышите о географии региона, о его флоре и фауне, об олимпийских объектах. По дороге будут остановки:
Наконец, вас ждет сам водопад Глубокий Яр, или Пасть дракона. Один из красивейших и самых высоких в Краснодарском крае (41, 5 м), он предстанет перед вами после треккинга по тисо-самшитовым зарослям. В ущелье, где течет водопад, вы поймете, почему это место силы, и ощутите дуновение природного кондиционера.
Путешественникам-любителям природы и нетуристических уголков. Прогулка несложная и подойдет взрослым и детям от 7 лет. Мы пройдем около 3, 5 км.
В стоимость включено: трансфер с водителем к месту старта и обратно, а также пикник (шашлык, овощи, фрукты).