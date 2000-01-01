ежедневно в 11:00

Треккинг на водопад Пасть дракона

Полюбоваться видами, пообедать на берегу горной реки и насладиться заповедной природой

Эти 6 часов оторвут вас от шумного суетливого Сочи и помогут перезагрузиться! Сначала автомобильная часть — с остановками на смотровой площадке, у подвесного моста и в ущелье Ахцу.

Потом отправимся на легкий треккинг по «плюшевому» лесу к шуму прохладного водопада Пасть дракона.

Попутно поговорим о местности и ее легендах, а в перерыве устроим пикник с шашлыком.
Треккинг на водопад Пасть дракона
Треккинг на водопад Пасть дракона
Треккинг на водопад Пасть дракона
Треккинг на водопад Пасть дракона
Треккинг на водопад Пасть дракона
Треккинг на водопад Пасть дракона

Что вас ожидает

Живописная поездка и треккинг к водопаду

Из Адлера мы поедем по направлению к Красной Поляне. Любуясь пейзажами, вы узнаете главное из истории города, услышите о географии региона, о его флоре и фауне, об олимпийских объектах. По дороге будут остановки:

  • Смотровая площадка «Гнездо совы», откуда виднеется знаменитый подвесной мост Скайпарка. Я расскажу о его экстремальных развлечениях.
  • Ущелье Ахцу, проезжая через которое, вы увидите старую царскую дорогу с тоннелями.
  • Подвесной мост и пикник: на мосту через бурную горную реку у вас получатся атмосферные фотографии. Затем погуляем по густому лесу и устроим пикник с ароматным шашлыком — в беседке с отличным видом на пейзажи.

Наконец, вас ждет сам водопад Глубокий Яр, или Пасть дракона. Один из красивейших и самых высоких в Краснодарском крае (41, 5 м), он предстанет перед вами после треккинга по тисо-самшитовым зарослям. В ущелье, где течет водопад, вы поймете, почему это место силы, и ощутите дуновение природного кондиционера.

Кому подойдет треккинг

Путешественникам-любителям природы и нетуристических уголков. Прогулка несложная и подойдет взрослым и детям от 7 лет. Мы пройдем около 3, 5 км.

Организационные детали

В стоимость включено: трансфер с водителем к месту старта и обратно, а также пикник (шашлык, овощи, фрукты).

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в Адлерском районе (от крупных отелей или ближайшей остановки транспорта)
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

ежедневно в 11:00

Александра
Александра
Я люблю путешествовать и просто без ума от города Сочи! Море, горы, каньоны — природа здесь прекрасна. Буду рада показать вам ее на прогулках и треккингах. Проведу в тайные места и к лучшим панорамам.
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Адлера

👥Групповые👣Пешком🧒Для детей🏡ВыездныеТреккинг и походы

Еще несколько похожих предложений в Адлере

Увлекательное путешествие к водопаду «Пасть Дракона»
Индивидуальная экскурсия
8 000
за 1-4 чел.
Увлекательное путешествие к водопаду «Пасть Дракона»
Увлекательное путешествие к водопаду "Пасть Дракона"
По договоренности
Треккинг в Абхазии
7д 3ч
28 400
за 1 чел.
Треккинг в Абхазии
Место нашего путешествия - гостеприимная Абхазия! Это край седых вершин, чистейших водопадов, горных...
31 октября – 06 ноября
Прохлада водопадов Сочи. Прогулка в колхидском лесу. Каскад водопадов Ажек
Индивидуальная экскурсия
6ч 30м
8 500
за 1-4 чел.
Прохлада водопадов Сочи. Прогулка в колхидском лесу. Каскад водопадов Ажек
Сочи не только пляж у гостиницы, а так же прекрасная природа, водопады, каньоны и прохлада лесов,...
Ежедневно, время договорное
33 водопада - уникальное природное явление
Индивидуальная экскурсия
31 250
за 1-4 чел.
33 водопада - уникальное природное явление
На экскурсии вы увидите красивейшие места долины реки Шахе, чайные плантации, 33 водопада
По договоренности
Мини-треккинг к водопадам и 7 ярких фотолокаций Абхазии
Индивидуальная экскурсия
10ч
9 000
за 1-6 чел.
Мини-треккинг к водопадам и 7 ярких фотолокаций Абхазии
Легкое и дружеское путешествие по зрелищным местам Страны души, знаменитым и неизведанным
33 водопада
4.1
8
800
за 1 чел.
33 водопада
Экскурсия "Долина легенд и водопадов" познакомит вас с шапсугами - коренными жителями Черноморского...
Вторник, четверг в 09:45
Поход на Ажекские водопады
12ч
2 500
за 1 чел.
Поход на Ажекские водопады
Поход проходит в живописной горно-лесной зоне и долины рек Сочи, Агва, Ажек
Каждый понедельник 6:00
Ахштырское ущелье и Дзыхринский водопад
Индивидуальная экскурсия
5
5
6 500
за 1-4 чел.
Ахштырское ущелье и Дзыхринский водопад
Несложный поход с шикарными смотровыми площадками, скалами, пещерами и горными реками
Водное приключение в горах: рафтинг по реке Мзымта
1 900
за 1 чел.
Водное приключение в горах: рафтинг по реке Мзымта
Рафтинг - это достаточно новый для России вид спорта, дословный его перевод с английского - "вызов бурной...
Среда, суббота
Трекинг-тур Ореховский водопад и каскады водопадов Безуменки
1 900
за 1 чел.
Трекинг-тур Ореховский водопад и каскады водопадов Безуменки
Лето! Жара! Хочется прохлады! Море днем не спасает… А теперь представьте: журчание воды, искрящиеся...
воскресенье в 9:45
Акармара - водопады и покинутый город
Индивидуальная экскурсия
14ч
25 000
за 1-7 чел.
Акармара - водопады и покинутый город
Вы посетите несколько больших водопадов (водопад "Великан" 100 метров это в два раза выше водопада...
Ежедневно, 6:00
Три горнолыжных курорта и шоу поющих фонтанов
10ч
800
за 1 чел.
Три горнолыжных курорта и шоу поющих фонтанов
Свежий горный воздух, красивые виды природы и изысканная архитектура - это то, что ожидает вас в...
Каждый день с 11:00
У нас ещё много экскурсий 😎 в Адлере. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Адлере
🇷🇺