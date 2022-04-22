«Три лика Абхазии» - тур на озеро Рица с застольем и песнями

Абхазия, как истинная женщина, многогранна и неповторима

Групповая
Абхазия, как истинная женщина, многогранна и неповторима.

Мы отправимся в поездку, в которой познакомимся с тремя ее образами: элегантной горожанки, прекрасной дикарки и радушной хозяйки.

Два самых знаменитых абхазских курорта покажут нам свои памятники, Рицинский заповедник влюбит в себя с первого взгляда, села Лыхны и Дурипш удивят потрясающими блюдами, а горячие кавказские мужчины обаяют песнями и танцами.
«Три лика Абхазии» - тур на озеро Рица с застольем и песнями
«Три лика Абхазии» - тур на озеро Рица с застольем и песнями
«Три лика Абхазии» - тур на озеро Рица с застольем и песнями
«Три лика Абхазии» - тур на озеро Рица с застольем и песнями
«Три лика Абхазии» - тур на озеро Рица с застольем и песнями
«Три лика Абхазии» - тур на озеро Рица с застольем и песнями
«Три лика Абхазии» - тур на озеро Рица с застольем и песнями
«Три лика Абхазии» - тур на озеро Рица с застольем и песнями
«Три лика Абхазии» - тур на озеро Рица с застольем и песнями

Что вас ожидает 🤩

  • Колоннада
  • Парк Ольденбургского
  • Г. Пицунда
  • Голубое озеро
  • Юпшарский каньон
  • Пасека «Медовый двор»
  • Озеро Рица
  • Лыхненская поляна
  • Храм в село Лыхны
  • Дегустация вина
  • Абхазское застолье и фольклор

Туристическая Абхазия

В начале экскурсии мы посетим два интереснейших туристических города — Гагру и Пицунду. Прогуляемся по их благоустроенным паркам и набережным, полюбуемся на рукотворные и природные памятники. Здесь вы познакомитесь со статной и грациозной дамой Абхазией. Да, не «светская львица», но, несмотря на легкую небрежность, она по-женски элегантна и обворожительна.

Дикая Абхазия

В походе к озеру Рица мы узнаем другое амплуа Абхазии. Она величественна, как горные вершины Рицинского реликтового Национального парка. Игривая, вспыльчивая и временами капризная, как горные реки Бзыбь, Гега и Юпшара. Завораживающая и немного пугающая, как Юпшарский Каньон. И невероятно прекрасна, как озеро Рица.

Радушная Абхазия

В конце пути вы познакомитесь с Абхазией в роли гостеприимной хозяйки. Мы отправимся на экскурсию по саду, виноградникам и винному погребу Абхазского подворья. После сядем за стол, чтобы отведать изумительные блюда абхазской кухни.
В завершении вечера мы услышим абхазские народные и кавказские эстрадные песни, увидим выступление танцевального коллектива с зажигательной лезгинкой.

Внимание:

  • Точное время экскурсии и гос. номер автобуса вам сообщат после бронирования.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
  • Дегустации
  • Экологический сбор на озеро Рица
  • Абхазское застолье
  • Фольклорный концерт
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Адлер, ближайшая к вам остановка
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно, кроме понедельника, в 6:00
Экскурсия длится около 14 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Спасибо за выбор!
  • До 22:00 вам сообщат точное время экскурсии и гос. номер автобуса
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно, кроме понедельника, в 6:00

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