Что вы увидите
- парк «Кавказская Ницца»
- замок принца Ольденбургского
- Гагрская колоннады
- Бзыбский храм
- Голубое озеро
- Юпшарский каньон
- Юпшара
Что Вас ожижает:
- Мы заедем за вами, где бы вы ни отдыхали: на Красную Поляну, в Сочи или Адлер
- ваше утро начнётся с чашечки свежего кофе в старейшей ресторане Гагрипш
- вы прогуляетесь 👣 по столетнему парку «Кавказской Ниццы»
- побываете в замке принца Ольденбургского
- сфотографируетесь у знаменитейшей гагрской колоннады
- сможете окунуться в историю 📖 Бзыбского храма
- узнаете вкус мамалыги с домашним сыром, шашлыка и тех самых «лодочек» в настоящем абхазском дворике «Апацха» в самшитовом лесу
- омолодитесь сапфировой водой Голубого озера
- ощутите величие гор ⛰️ в Юпшарском каньоне
- испытаете себя на живописном мосту над гремящей Юпшарой
- загадаете заветные желания у волшебных водопадов
- погрузитесь в невероятную красоту одного из прекраснейших озёр Кавказа, ошутите спокойствие гор на тихом пляже этой «Русской Швейцарии»
- полюбуетесь на тайну природы — водопад из молока
- Протяженность маршрута 200 км.
Уважаемые гости, обязательно возьмите с собой маски! Без маски вас не допустят к прохождению границы с Абхазией!
Что входит
- Транспорт
- Сопровождение гида
Что не входит
- Питание - средний чек 500 руб/чел
- Рицинский реликтовый парк - 350р/чел
Начало
🚩 от отеля в Адлере, где остановились туристы
Место завершения
🏁 отель в Адлере, где остановились туристы
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Алексей Я.
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4 отзыва оставили туристы
Алексей Я. проводит ещё 2 экскурсии
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