В Абхазию приезжают за красивыми пейзажами — такого вы нигде больше не увидете. Только на джипах можно добраться до самых труднодоступных мест. Пристегивайте ремни — мы отправляемся в путешествие по Абхазии. За один день вы посетите озеро Рица, Гегский водопад, Юпшарский каньон, курорт Гагра. А также вы попробуете местные вкусняшки и пролетите на тарзанке над горной рекой.