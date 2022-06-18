Увлекательное путешествие на Джипах Патриот и Мицубиши к самым красивым местам Абхазии! Наш маршрут включает в себя несколько локаций:
Заезд в Гагру на смотровую площадку,
Ресторан Гагрипш,
Колоннада Гагрская
Голубое озеро
Юпшарский каньон
Деустации местных вкусняшек
Купание в море(в теплое время года)
Озеро Рица
Тарзанка по желанию через горную речку
Водопад Гегский 70 метров
Стеклянный мост
ежедневно, круглогодично, без выходных и перерывов
Ответы на вопросы
Что входит
Трансфер до границы и обратно
Дегустации
Что не входит
Экологический сбор на озеро Рица — 700 р
Обед по желанию
Тарзанка по желанию
Где начинаем и завершаем?
Начало: любая остановка по центральной улице и ЖД вокзал
Завершение: окончание экскурсии в районе 19.00, трансфер обратно включен в стоимость
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно, круглогодично, без выходных и перерывов
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
После брони вам позвонит наш диспетчер, и даст всю информацию по выезду: номер трансфера и точное время выезда!
С собой нужно взять:
Паспорт РФ или загран
Свидетельство на детей в оригинале
Наличные средства (банкоматов и терминалов в Абхазии почти нет)
Воду
Теплые вещи
Купальные принадлежности (в летнее время года)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Спутник — ваш гид в Адлере
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