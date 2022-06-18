Тур на джипах в Абхазию: озеро Рица и Гегский водопад

В Абхазию приезжают за красивыми пейзажами - такого вы нигде больше не увидете. Только на джипах можно добраться до

4.8
26 отзывов
В Абхазию приезжают за красивыми пейзажами — такого вы нигде больше не увидете. Только на джипах можно добраться до самых труднодоступных мест. Пристегивайте ремни — мы отправляемся в путешествие по Абхазии. За один день вы посетите озеро Рица, Гегский водопад, Юпшарский каньон, курорт Гагра. А также вы попробуете местные вкусняшки и пролетите на тарзанке над горной рекой.
Тур на джипах в Абхазию: озеро Рица и Гегский водопад
Тур на джипах в Абхазию: озеро Рица и Гегский водопад
Тур на джипах в Абхазию: озеро Рица и Гегский водопад
Тур на джипах в Абхазию: озеро Рица и Гегский водопад
Тур на джипах в Абхазию: озеро Рица и Гегский водопад
Тур на джипах в Абхазию: озеро Рица и Гегский водопад
Тур на джипах в Абхазию: озеро Рица и Гегский водопад

Что вас ожидает 🤩

  • Гагра
  • Юпшарский каньон
  • Голубое озеро
  • Озеро Рица
  • Гегский водопад
  • Стеклянный мост

Увлекательное путешествие на Джипах Патриот и Мицубиши к самым красивым местам Абхазии! Наш маршрут включает в себя несколько локаций:

Заезд в Гагру на смотровую площадку,
Ресторан Гагрипш,

Колоннада Гагрская

Голубое озеро

Юпшарский каньон

Деустации местных вкусняшек

Купание в море(в теплое время года)

Озеро Рица

Тарзанка по желанию через горную речку

Водопад Гегский 70 метров

Стеклянный мост

ежедневно, круглогодично, без выходных и перерывов

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер до границы и обратно
  • Дегустации
Что не входит
  • Экологический сбор на озеро Рица — 700 р
  • Обед по желанию
  • Тарзанка по желанию
Где начинаем и завершаем?
Начало: любая остановка по центральной улице и ЖД вокзал
Завершение: окончание экскурсии в районе 19.00, трансфер обратно включен в стоимость
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно, круглогодично, без выходных и перерывов
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
  • После брони вам позвонит наш диспетчер, и даст всю информацию по выезду: номер трансфера и точное время выезда!
  • С собой нужно взять:
  • Паспорт РФ или загран
  • Свидетельство на детей в оригинале
  • Наличные средства (банкоматов и терминалов в Абхазии почти нет)
  • Воду
  • Теплые вещи
  • Купальные принадлежности (в летнее время года)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы от туристов

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