Автобусно-пешеходная экскурсия в Железноводске: обзорная от озера до площади Феррум, фото на нижней площадке каскадной лестницы на фоне горы Железная; автобусный переезд в Пятигорск, экскурсия на озеро Провал.
Переезд на автобусе в парк Цветник, пешеходная экскурсия с посещением Китайской Беседки с видом на горы, скульптуры Орел, грота Дианы; автобусный переезд в Ессентуки, пешеходная экскурсия по курортному парку от Театральной площади, источник Ессентуки 17, здание Механотерапии, Николаевские ванны, Грязелечебница.
Автобусный переезд в Кисловодск, пешеходная экскурсия у Никольского собора, спуск в курортный парк, мост Дамский каприз, Стеклянная струя, цветочный календарь, Лермонтовская площадка, Демон, Нарзанная галерея, Колоннада.
ужин по предварительному заказу за доп. плату в поезде. ⠀
Где начинаем и завершаем
Начало: ул. Ленина, 113, Сочи
Завершение: Сочи, ул. 50 лет СССР, д. 17А, оф. 23
Когда и сколько длится?
Когда: С 9 июля в 20:48 по 11 июля 06:54
Экскурсия длится около 1 дня 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 72 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.