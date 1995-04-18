Что вы увидите 🤩
Ахштырский каньон — смотровая площадка на знаменитый Sky Park
Ущелье Ахцу
Минеральный источник Чвижепсе
Курорт «Роза Хутор»
Курорт «Красная Поляна»
Курорт «Газпром Лаура»
Шоу поющих фонтанов в Олимпийском парке
⠀
Гранд-Тур 3 в 1
Это незабываемое путешествие по всем трём горнолыжным курортам Красной Поляны в сопровождении только лучших экскурсоводов. Также вы сможете увидеть шоу поющих фонтанов в Олимпийском парке!
Что вы увидите
Ахштырский каньон — смотровая площадка на знаменитый Sky Park
Ущелье Ахцу
Минеральный источник Чвижепсе
Курорт «Роза Хутор»
Курорт «Красная Поляна»
Курорт «Газпром Лаура»
Шоу поющих фонтанов в олимпийском парке
Ежедневное отправление
Что входит
Услуги экскурсовода
Трансфер
Дегустации
Что не входит
Минеральный источник "Чвижипсе" - 100 рублей
Обед (редний чек 400 рублей на человека)
Начало
🚩 Начало:
Забираем от КПП вашего отеля или остановки
🏁 Место завершения:
Развозим по местам проживания и остановкам
Когда:
Ежедневно с 11.30 до 21.30
Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
Условия возврата:
при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Арина Г.
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