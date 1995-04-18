Тур по трем горнолыжным курортам Красной поляны

Это незабываемое путешествие по всем трём горнолыжным курортам Красной Поляны в сопровождении только...

Это незабываемое путешествие по всем трём горнолыжным курортам Красной Поляны в сопровождении только лучших экскурсоводов.

Также вы сможете увидеть шоу поющих фонтанов в Олимпийском парке!
Тур по трем горнолыжным курортам Красной поляны
Тур по трем горнолыжным курортам Красной поляны
Тур по трем горнолыжным курортам Красной поляны
Тур по трем горнолыжным курортам Красной поляны

Что вы увидите 🤩

  • Ахштырский каньон — смотровая площадка на знаменитый Sky Park
  • Ущелье Ахцу
  • Минеральный источник Чвижепсе
  • Курорт «Роза Хутор»
  • Курорт «Красная Поляна»
  • Курорт «Газпром Лаура»
  • Шоу поющих фонтанов в Олимпийском парке
Гранд-Тур 3 в 1
Это незабываемое путешествие по всем трём горнолыжным курортам Красной Поляны в сопровождении только лучших экскурсоводов. Также вы сможете увидеть шоу поющих фонтанов в Олимпийском парке!
Что вы увидите
  • Ахштырский каньон — смотровая площадка на знаменитый Sky Park
  • Ущелье Ахцу
  • Минеральный источник Чвижепсе
  • Курорт «Роза Хутор»
  • Курорт «Красная Поляна»
  • Курорт «Газпром Лаура»
  • Шоу поющих фонтанов в олимпийском парке
Ежедневное отправление
 Что входит
  • Услуги экскурсовода
  • Трансфер
  • Дегустации
 Что не входит
  • Минеральный источник "Чвижипсе" - 100 рублей
  • Обед (редний чек 400 рублей на человека)
Начало
🚩 Начало: Забираем от КПП вашего отеля или остановки
🏁 Место завершения: Развозим по местам проживания и остановкам
Когда: Ежедневно с 11.30 до 21.30
  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Арина Г.
Арина Г.
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