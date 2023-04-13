Тур в Абхазию на Рицу в минигруппе
Добро пожаловать в Абхазию или Страну души (как ее называют местные жители). Вы отправитесь в однодневное путешествие по самым красивым и интересным местам Абхазии.
Невероятные горные пейзажи, голубые озера и парк с огромной коллекцией растений — все это есть в нашей программе путешествия. За один день вы проникнетесь особой атмосферой Абхазии и влюбитесь в нее с первого взгляда.
Невероятные горные пейзажи, голубые озера и парк с огромной коллекцией растений — все это есть в нашей программе путешествия. За один день вы проникнетесь особой атмосферой Абхазии и влюбитесь в нее с первого взгляда.
Ближайшие даты:
4
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Гагра
- Голубое Озеро
- Озеро Рица
- Юпшарский каньон
- Бзыбское ущелье
- Водопады
- Дача Сталина по желанию
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Абхазия находится буквально рядом с Адлером. Всего буквально за 15 минут мы доберемся до границы и окажемся в Стране души. Для вас подготовлена активная программа по абхазским красотам и главным символам этого чудесного уголка. Забирайтесь в мини автобус, усаживайтесь поудобнее — мы отправляемся в путешествие.
Город принца ОльденбургскогоВы увидите прекрасный город принца Ольденбургского — Гагру, которая может похвастаться самыми высокими пальмами на побережье. Именно здесь возвышается монументальная Гагрская Колоннада, состоящая из 45 белоснежных колонн. Она была построена в память о Великой Отечественной войне. Рядом находится знаменитый на весь мир ресторан «Гагрипш». Это одна из главных достопримечательностей Гагры, а вход в нее украшают огромные часы.
Невероятная природа Страны душиДалее дорога будет вести нас вдоль живописных скал, обрывов и ущелий. Вы сможете пролететь на тарзанке над рекой Бзыбь, увидеть невероятной красоты Голубое озеро — место уникальное в своем роде. Изумрудный цвет воды и павлины никого не оставят равнодушными. Здесь же раскинулся Юпшарский каньон. Его 500-метровые скалы красиво сужаются над головой. Изюминкой экскурсии станет озеро Рица, расположенное на высоте 950 метров над уровнем моря. После посещения этого уникального высокогорного водоема с кристально чистой водой мы отправимся на смотровую площадку «Прощай, Родина», откуда открывается шикарный вид на округу. Также вы сможете оценитеьБзыбское ущелье с крепостью VI века.
Попробуйте Абхазию на вкусАбхазская кухня не оставит равнодушным никого. Вы попробуете разнообразные блюда местной кухни, адаптированные под российских туристов. По желанию заглянем на дегустации вина, меда и сыра.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер из Адлера
- Дегустация: вино, мед, сыр, чай
- Купание в море (в летнее время)
- Что не входит
- Экологический сбор на озеро Рица:
- 700 руб. взрослые
- 200 руб. дети до 12-ти лет
- Питание на маршруте по желанию
- Тарзанка через реку по желанию — 1000 руб.
- Катамаран на озере Рица по желанию — 300 руб
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Адлер. Ближайшая остановка или Ж/Д, отельЗавершение: По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Важная информация
- ДАННАЯ ЭКСКУРСИЯ ТОЛЬКО ПО ПРЕДОПЛАТЕ. Предоплату можно оставить на сайте или перевести Организатору.
- После бронирования мы договоримся о точке сбора, вечером диспетчера направит информацию с номером авто и точным временем отправления.
- Выезд из Адлера: в районе 8.30, окончание в районе 17.00
- Выезд из Сочи в районе 8.00
- С собой обязательно иметь:
- Паспорт РФ
- Свидетельство о рождении для детей (после 14 лет обязательно фото свидетельства с собой)
- Наличные деньги
- Теплую одежду
- Воду
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Нат
13 апр 2023
Очень понравился водитель-гид Араик, аккуратно водит, очень интересно рассказыыает👍 посмотрели все, что запланировали 👍
Т
Татьяна
15 фев 2023
Прекрасная индивидуальная экскурсия, созданная Марией! Нас была компания из 6 взрослых и 3 деток (2 грудничка), общая экскурсия оказалась для нас небезопасна, пришлось придумывать индивидуальную. Мария за адекватные деньги нашла нам старекс 10-местный с чудесным водителем-гидом Самвелом. Не сказать, что он много рассказывал, но настолько душевно, по-домашнему про свой родной дом Абхазию, что день пролетел незаметно! Огромная благодарность всем причастным, мы обязательно вернемся в другой сезон!
С
Севастьян
17 янв 2023
А
Александра
6 янв 2023
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Дата и количество участников выбирается при бронировании