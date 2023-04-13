Абхазия находится буквально рядом с Адлером. Всего буквально за 15 минут мы доберемся до границы и окажемся в Стране души. Для вас подготовлена активная программа по абхазским красотам и главным символам этого чудесного уголка. Забирайтесь в мини автобус, усаживайтесь поудобнее — мы отправляемся в путешествие.

Город принца ОльденбургскогоВы увидите прекрасный город принца Ольденбургского — Гагру, которая может похвастаться самыми высокими пальмами на побережье. Именно здесь возвышается монументальная Гагрская Колоннада, состоящая из 45 белоснежных колонн. Она была построена в память о Великой Отечественной войне. Рядом находится знаменитый на весь мир ресторан «Гагрипш». Это одна из главных достопримечательностей Гагры, а вход в нее украшают огромные часы.

Невероятная природа Страны душиДалее дорога будет вести нас вдоль живописных скал, обрывов и ущелий. Вы сможете пролететь на тарзанке над рекой Бзыбь, увидеть невероятной красоты Голубое озеро — место уникальное в своем роде. Изумрудный цвет воды и павлины никого не оставят равнодушными. Здесь же раскинулся Юпшарский каньон. Его 500-метровые скалы красиво сужаются над головой. Изюминкой экскурсии станет озеро Рица, расположенное на высоте 950 метров над уровнем моря. После посещения этого уникального высокогорного водоема с кристально чистой водой мы отправимся на смотровую площадку «Прощай, Родина», откуда открывается шикарный вид на округу. Также вы сможете оценитеьБзыбское ущелье с крепостью VI века.

Попробуйте Абхазию на вкусАбхазская кухня не оставит равнодушным никого. Вы попробуете разнообразные блюда местной кухни, адаптированные под российских туристов. По желанию заглянем на дегустации вина, меда и сыра.