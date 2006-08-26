Тур-знакомство с Красной Поляной

Азамат Х.
Азамат Х. – Гид из Адлера
Это путешествие создано для того, чтобы познакомить вас с природой и архитектурой Красной Поляны, курортов Роза Хутор и Газпром.

Наши экскурсоводы проведут вас за ручку по истории 📖 этих мест, начиная со времён Адыгов, заселявших эти края, до современности
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Экскурсия

1 000 ₽ за человека

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Возврат оплаты без проблем:
при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
при отмене гидом - 100% возврат всегда
Тур-знакомство с Красной Поляной
Тур-знакомство с Красной Поляной

Что вы увидите 🤩

  • Курорт Роза Хутор
  • Курорт Газпром
  • Курорт Красная Поляна
  • Посёлок Эстосадок
  • Поселок Красная Поляна
  • Ущелье Ахцу
  • Ахштырский каньон
  • Источник минеральной воды Чвижепсе
  • Олимпийский парк
  • Шоу поющих фонтанов

Что вас ожидает:

  • По пути вас будут ждать остановки на смотровых поводках в Ахштырском каньоне, в ущелье Ахцу, на источнике минеральной воды Чвижепсе.
  • Далее идёт знакомство с посёлком Красная Поляна, который основан греками, поселок Эстосадок, горнолыжные курорты Красная Поляна, Газпром, Роза-Хутор. На Роза-Хутор вас ждёт променад по набережной реки Мзымта.
  • После гор ⛰️ мы едем в Олимпийский парк 🌳, к началу шоу поющих фонтанов, экскурсовод расскажет про олимпийские объекты. Затем мы доставим вас к месту, от которого забрали вас.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
🚩 Начало: ул. Ленина, 231, Сочи
🏁 Место завершения: Остановка Южный-2
Что входит
  • трансфер
  • экскурсионное сопровождение
  • страховка.
Что не входит
  • обед
  • вход на источник Нарзана — 100 ₽
  • канатная дорога — 1850 ₽.
Важная информация
  • Точную информацию по трансферу вам сообщит диспетчер накануне экскурсии.
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Тур-знакомство с Красной Поляной
Тур-знакомство с Красной Поляной
Тур-знакомство с Красной Поляной
Тур-знакомство с Красной Поляной
Время проведения: Ежедневно в 10:00
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Азамат Х.
Азамат Х.
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