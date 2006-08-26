Азамат Х. – Гид из Адлера

Это путешествие создано для того, чтобы познакомить вас с природой и архитектурой Красной Поляны, курортов Роза Хутор и Газпром.



Наши экскурсоводы проведут вас за ручку по истории 📖 этих мест, начиная со времён Адыгов, заселявших эти края, до современности