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Увлекательное путешествие из Адлера на Красную поляну. Ультра ВСЁ ВКЛЮЧЕНО

ШиК А.
ШиК А. – Гид из Адлера
Увлекательное путешествие из Адлера на Красную поляну.

Ультра ВСЁ ВКЛЮЧЕНО
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Увлекательное путешествие из Адлера на Красную поляну. Ультра ВСЁ ВКЛЮЧЕНО
Увлекательное путешествие из Адлера на Красную поляну. Ультра ВСЁ ВКЛЮЧЕНО

Что вы увидите

  • 1. Водопад «Пасть Дракона». Прогулка от места стоянки до водопада ПЕШКОМ 3 км (туда-обратно). 1 час.
  • 2. Едем по новому Краснополянскому шоссе в Горки Город 960. Прогулка, подъем на пик «Черная пирамида» на высоту 2200 м (на подъемнике канатной дороги), шикарные фото на смотровых площадках. 1, 5 часа.
  • 3. Роза Хутор. Прогулка по территории. Фотосессия. Можно выпить ароматный кофе в местных кафе. 1 час.
  • 4. Спортивный комплекс «Газпром». На машине поднимаемся по горному серпантину на высоту 1430 м. (прогулка по горной олимпийской деревне) и высоту 1660 м. (лыжно-биатлонный комплекс «Лаура»). Захватывающие панорамные виды. 2 часа.
  • 5. Самая старая дорога на Красную поляну. Дороге 120 лет. Пешеходная прогулка по живописнейшим местам. Лёгкий экстрим. Трекинговый маршрут 6 км (туда-обрато). 2 часа.
Увлекательное путешествие из Адлера на Красную поляну. Ультра «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО». Маршрут доступен круглый год!
Иногда один день, проведённый в других местах, дает больше, чем десять лет жизни дома (Анатоль Франс).
Автомобильно-пешеходная экскурсия ⛳ рассчитана на 8 часов. !! Обязательно: удобная трекинговая обувь, вода и прекрасное настроение!!
! У ВАС ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗА 1 ДЕНЬ ПОБЫВАТЬ ВО МНОГИХ УГОЛКАХ КРАСНОЙ ПОЛЯНЫ.
Заберем вас из отеля в Адлере. Вас ждет незабываемый и очень насыщенно-энергичный маршрут. Вы пройдете пешком более 10 км и проедете на автомобиле 🚘 более 120 км по живописнейшим горным ⛰️ дорогам и тропинкам.

МАРШРУТ:

    1. Место отправления - Адлер. Заберём вас из отеля
    2. Водопад «Пасть Дракона». Прогулка 👣 от места стоянки до водопада ПЕШКОМ 3 км (туда-обратно). 1 час.
    3. Едем по новому Краснополянскому шоссе в Горки Город 🏙️ 960. Прогулка, подъем на пик «Черная пирамида» на высоту 2200 м (на подъемнике канатной дороги), шикарные фото на смотровых площадках. 1, 5 часа.
    4. Роза Хутор. Прогулка по территории. Фотосессия 📷. Можно выпить 🍹 ароматный кофе в местных кафе. 1 час.
    5. Спортивный комплекс «Газпром». На машине поднимаемся по горному серпантину на высоту 1430 м. (прогулка по горной олимпийской деревне) и высоту 1660 м. (лыжно-биатлонный комплекс «Лаура»). Захватывающие панорамные виды. 2 часа.
    6. Обед. Вкуснейшая шаурма в кафе с видом на горы. 30 мин.
    7. Самая старая дорога на Красную поляну. Дороге 120 лет. Пешеходная прогулка по живописнейшим местам. Лёгкий экстрим. Трекинговый маршрут 6 км (туда-обрато). 2 часа.
    8. Возвращаемся в Адлер по старой Краснополянской дороге.
    Что входит
    • обед
    • подъемник на пик «Черная Пирамида
    • все входные билеты
    Что не входит
      Начало
      🚩 КПП любого отеля
      Место завершения
      🏁 Доставим вас туда, от куда забрали
      Увлекательное путешествие из Адлера на Красную поляну. Ультра ВСЁ ВКЛЮЧЕНО
      Увлекательное путешествие из Адлера на Красную поляну. Ультра ВСЁ ВКЛЮЧЕНО
      Увлекательное путешествие из Адлера на Красную поляну. Ультра ВСЁ ВКЛЮЧЕНО
      Увлекательное путешествие из Адлера на Красную поляну. Ультра ВСЁ ВКЛЮЧЕНО
      Увлекательное путешествие из Адлера на Красную поляну. Ультра ВСЁ ВКЛЮЧЕНО

      Выберите дату для вашей экскурсии

      • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
      • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
      • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
      • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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      ШиК А.
      ШиК А.
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      ШиК А. проводит ещё 6 экскурсий

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