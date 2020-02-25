11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Россия
  2. Экскурсии

  3. Красная Поляна, или по следам Олимпиады

Узнать о наследии игр и полюбоваться природой Русской Швейцарии

Антон
Задать вопрос
Антон – экскурсионное агентство
Вам предстоит отправиться навстречу незабываемым горным пейзажам и грандиозному олимпийскому наследию! Видами вы полюбуетесь, проезжая через ущелье Ахцу и катаясь на канатной дороге в Горки Городе.

В программе также курорты Роза Хутор и Газпром, где вы погуляете по улочкам с европейской архитектурой, узнаете, как Олимпиада изменила облик Большого Сочи и как объекты используются сегодня.

А на десерт попробуете краснополянский мед.
1400 ₽
1260 за человека
скидка10%
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 7 часов
До 50 человек
Можно с детьми
Встреча в удобном вам месте в Адлере
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии11 отзывов
5
Красная Поляна, или по следам Олимпиады
Красная Поляна, или по следам Олимпиады

Что вас ожидает

Красивое и вкусное путешествие
Путь к вершинам сочинских гор пройдет по исторической и самой дорогой дороге России — Старополянскому шоссе. Вы вдоволь полюбуетесь пейзажами ущелья Ахцу с бегущей внизу рекой Мзымта. Мы остановимся у двух видовых точек: на смотровой Гнездо совы вы взглянете на знаменитый подвесной мост Скайпарка и сможете спуститься к реке, а в Медвежьем углу попьете нарзанной воды у небольшого водопада. Кроме того, Красная поляна славится горным медом — вы попробуете его, а также местное вино на уютной пасеке.

Все об олимпийском наследии Сочи
Лейтмотив путешествия — это история Олимпийских игр 2014 года: вы узнаете о развитии Сочи благодаря Олимпиаде, о том, какие отголоски оставило это масштабное событие и о том, как используются олимпийские постройки и трассы. Фоном для рассказов станут курорты Красной поляны — в программе их сразу три. Вы узнаете о проекте и строительстве каждого. В Горки Городе подниметесь по канатной дороге на 960 метров. В Розе Хутор прогуляетесь по набережной. А на курорте Газпром заглянете в развлекательный центр Галактика и парк «Зеленая планета» с фигурными кустами.

На обратном пути вы увидите объекты Олимпийского парка и узнаете, где какие события прошли. В конце экскурсии, по желанию, вы сможете самостоятельно посетить шоу поющих фонтанов на набережной.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Билет на канатную дорогу включен в стоимость
  • Обед не входит в стоимость (средний чек — 500 руб. на человека)
Красная Поляна, или по следам Олимпиады
Красная Поляна, или по следам Олимпиады
Красная Поляна, или по следам Олимпиады
Красная Поляна, или по следам Олимпиады
Красная Поляна, или по следам Олимпиады
Красная Поляна, или по следам Олимпиады
Красная Поляна, или по следам Олимпиады
Красная Поляна, или по следам Олимпиады
Красная Поляна, или по следам Олимпиады
Красная Поляна, или по следам Олимпиады

Экскурсия проводится ежедневно в 11:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Местов встречи для начала тура в удобном вам месте в Адлере.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Антон
Антон
Наша команда — это честные, активные и профессиональные люди. Мы занимаемся организацией экскурсий для гостей курорта по всему Большому Сочи и республике Абхазия. Мы покажем, каким разнообразным и информативным может быть отдых в Сочи!
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

25 февраля 2020
Очень рады были провести время с экскурсоводом Еленой, посмотреть достопримечательности, узнать много нового. Самостоятельно объять такой маршрут и посетить все места за один день нереально!Спасибо за экскурсию!
19 февраля 2020
Советую всем, особенно кто первый раз в Сочи. Главное при остановках не фоткайтесь с животными (обезьяны, орлы) сдерут деньги.
29 января 2020
Первый раз в Сочи ,решили выбрать именно эту экскурсии для изучения основных мест и достопримечательностей ))
Впечатления от поездки замечательные ,забрали почти из дома ,по дороге нас ожидал интересный рассказ о городе и его истории. После этого дорога на основные горнолыжные курорты сопровождалась остановками ,где мы имели возможность пофотографироваться ,насладиться красивыми видами)
Вся программа экскурсии была успешно выполнена , все ,что было заявлено мы посмотрели ,особенно ,хочется отметить прогулки на канатных дорогах на трамплинах «Русские горки» и экскурсию на Роза Хутор.
Всем ,кто первый раз в Сочи, однозначно рекомендую !
30 октября 2019
Увлекательная экскурсия! Не к чему придраться. Большое спасибо ребятам за организацию и проведение. Успехов и процветания. Не задумываясь поеду ещё с ними в свой следующий визит в Сочи.
23 октября 2019
Экскурсия прошла замечательно. Много времени уделено на обед, можно сократить, при этом в притык время выделено на канатную дорогу курорта "Газпром". При опоздании на 2 мин ( остановка была канатной дороги), гид грубо сделала замечание.
4 октября 2019
Экскурсия очень интересная , советую обязательно съездить . Экскурсоводы учитывали все пожелания туристов (забирали рядом с отелями, размещали на удобных местах) , на все вопросы давали исчерпывающие и интересные ответы. Гид Ирина милая , обаятельная девушка рассказывала и исторические факты , и легенды , и современность ,было очень интересно , Антон позаботился о том , что бы забрать туристов в местах рядом с отелями, заранее позвонил нам рассказал о погоде в горах , посоветовал что одеть в поездку ( это нам очень помогло), т. к. в горах пошел дождь и было более чем прохладно, на все вопросы и просьбы получили положительные ответы . Отдельное спасибо водителю Вартану на узких горных дорогах вел огромный автобус "Скания" просто великолепно, спасибо за Ваше мастерство.Экскурсия проходила 25 сентября стемнело в начале седьмого, поэтому хотелось что бы экскурсия начиналась на час раньше , но есть и свои плюсы , мы увидели курорты Красной поляны и при дневном освещении и с подсветкой в темное время суток. Времени для осмотра достопримечательностей было достаточно, дегустация меда и вина особо не впечатлила, обед в кафе был вкусный ( взяли местную форель), средняя стоимость обеда 800 рублей. Маршрут построен очень грамотно, можно спокойно ехать и с маленькими детьми и пожилым людям . Начало экскурсии в 12-00 , домой вернулись 20-00 .Спасибо Вам за экскурсию.
3 августа 2019
Большое спасибо всей вашей слаженной команде за экскурсию. Всё четко и грамотно, это важно для гостей, впервые прибывших в новый город. С нами заранее созвонились, все объяснили, чтобы мы правильно сориентировались с местом сбора группы. Во время путешествия был организован обед в недорогом кафе, что тоже стало приятным сюрпризом, так как были наслышаны о "заоблачных" ценах в Красной Поляне. Отдыхали с ребенком 5-ти лет, никаких проблем не возникло. Отдельное спасибо экскурсоводу Ирине за наше хорошее настроение!
16 июля 2019
Мы всей семьей посетили экскурсию в Красную поляну. Нам повезло ехать с гидом Ириной. Комфортабельный автобус, 50 человек пассажиров, в том числе с маленькими детьми, новая федеральная трасса (самая дорогая дорога в мире), проложенная среди гор к Олимпиаде, никаких серпантинов. Ирина в веселой, остроумной форме рассказала нам о всех событиях, фактах, исторических особенностях этих мест. Молодая девушка, она четко, грамотно, с юмором организовала всю группу, объяснила все правила, все места встреч, все было очень организованно, все укладывались по времени. Позитивная, зажигательная подача материала, все сразу запоминается! Содержание экскурсии тоже на высоте! Это надо увидеть и услышать! Очень довольны проведенной экскурсией, много впечатлений и все положительные!
Никита
5 июля 2019
Экскурсия стоит своих денег. Материал который преподносит гид - интересный. Точка сбора и высадки с Автобуса была в 12 минутах от отеля. На шоу поющих фонтанов уже не было сил, поэтому поедем отдельно. Огорчило только одно - длительное ожидание приготовления обеда на 50 человек.
29 марта 2019
Экскурсия отличная. Гид Ирина просто СУПЕР!
Ездили 2 взрослых, одна бабушка пенсионерка, и дети 11 лет и 3 года. Были люди с детками и помладше. Экскурсия подойдёт для всех. Очень насыщенная, интересная, познавательная для тех кто первый раз на Красной поляне. Посетили все достопримечательности, обо всем рассказали доступен, времени было достаточно чтобы везде пройтись посмотреть, а так же прокатиться на канатной догоре в Горке городе.
Ещё 1 отзыв

Антон проводит ещё 1 экскурсию

Джиппинг-тур по неизведанной Абхазии из АдлераДжиппинг-тур по неизведанной Абхазии из АдлераДжиппинг-тур по неизведанной Абхазии из Адлера
21000 за экскурсию
10 часов
Must-see места Гагры и Сухума, романтика городов-призраков и живописные водопады
Вы познакомитесь с историей курортной Гагры, осмотрите знаменитую колоннаду в мавританском стиле и узнаете, почему ресторан Гагрипш стал культовым символом города. Прогуляетесь по красивой набережной столицы, заглянете на знаменитый рынок за свежими фруктами, специями и выпечкой. Отведаете национальные блюда в приятном кафе, а еще мы устроим для вас дегустацию вина и меда. Кроме того, вы посетите заброшенные города Ткуарчал и Акармара, где сможете сделать атмосферные снимки. И побываете на трех фантастических водопадах, среди которых будет один из самых крупных и красивых на Северном Кавказе!

Экскурсии по пригородам Адлера

Абхазия круглый год!Абхазия круглый год!Абхазия круглый год!
скидка10%
9600 ₽
8640 за экскурсию
9 часов
3 отзыва
Полюбоваться дивной природой и понять характер страны
С радостью стану вашим проводником в поездке по Абхазии: покажу красивейшие обзорные точки, расскажу о флоре и фауне, обеспечу комфорт и отвечу на любые вопросы. Маршрут охватит Новый Афон, Гагру и Пицунду, озёра Рица и Голубое. За 7 часов вы откроете судьбу Абхазии, познакомитесь с ее культурой и поймете, почему это действительно другая страна.
Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и ПицундаТри в одном: озеро Рица, Новый Афон и ПицундаТри в одном: озеро Рица, Новый Афон и Пицунда
скидка10%
8500 ₽
7650 за экскурсию
10 часов
Посетить «визитные карточки» Абхазии и услышать душевные рассказы о местной жизни
Вы вдохновитесь чудесными пейзажами, увидите святыни древнего христианского монастыря и узнаете о жизни и традициях абхазцев. Я расскажу, где они любят проводить время, как относятся к старшим, что готовят, когда заводят семьи и как справляют свадьбы.
Необычная Абхазия: автомобильный тур из АдлераНеобычная Абхазия: автомобильный тур из АдлераНеобычная Абхазия: автомобильный тур из Адлера
7900 за экскурсию
10 часов
4 отзыва
Древние храмы, заброшенные здания и советские постройки на фоне вдохновляющих пейзажей
В союзе полуразрушенных сооружений и природы есть своя эстетика. Такой красотой полна Абхазия, и я покажу вам её лучшие места. Заброшенная станция Псырцха на берегу реки, византийский храм Амбара, пансионат «Грузия» и дворец князя Смецкого — вы побываете в неизведанных уголках Страны души и узнаете, что такое «абхазский дзен».
Весь Сочи за 8 часовВесь Сочи за 8 часовВесь Сочи за 8 часов
10000 за экскурсию
8 часов
15 отзывов
Красная поляна, Роза Хутор, Скайпарк, гора Ахун, центр Сочи и Олимпийский парк — авто-экскурсия
Предлагаю отправиться в насыщенную поездку по Большому Сочи. За один день вы погуляете по набережной Розы Хутор, полюбуетесь панорамами побережья на горе Ахун, сможете пройти над ущельем в Скайпарке, проедете по центру Сочи и Олимпийскому парку. Обещаю вам рассказ с интересными фактами и захватывающие приключения!
Джип-приключение в окрестностях Большого СочиДжип-приключение в окрестностях Большого СочиДжип-приключение в окрестностях Большого Сочи
13000 за экскурсию
9 часов
6 отзывов
Насладиться зрелищными видами, побывать в небанальных местах и узнать главное об этом крае
Десятки экскурсий в окрестности Сочи предлагают на каждом шагу — но единицам удается по-настоящему прочувствовать красоту этих мест. Путешествие на джипе позволит вам преодолеть бездорожье и увидеть живописнейшие точки, скрытые от туристов. От отвесных гор и водопадов до зеленых рощ и горы Ахун: вы проедете по природным чудесам региона, а я расскажу об истории, коренных жителях и современности Сочи. Обещаю безопасную поездку, тонкий юмор и живое общение!
Джип-тур на озеро Рица — к символу Абхазии!Джип-тур на озеро Рица — к символу Абхазии!Джип-тур на озеро Рица — к символу Абхазии!
От 11000 за экскурсию
10 часов
Насыщенное путешествие по самым зрелищным местам классического маршрута к озеру
В приключении на открытом джипе вы испытаете максимум эмоций от живописных уголков абхазской природы. Проедете по памятным местам Гагры, посетите три чудесных водопада, почувствуете себя доисторическим человеком в могучем Юпшарском каньоне. И, конечно, в полной мере насладитесь пейзажами двух озер — Голубого и Рицы.

Выбирайте и другие экскурсии в Адлере

Со скидкойИндивидуальныеЗа городомВсеИстория и архитектураГрупповыеНа велосипедеНа автобусеНеобычные маршрутыНа автомобилеВ другой город