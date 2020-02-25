11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Красивое и вкусное путешествие

Путь к вершинам сочинских гор пройдет по исторической и самой дорогой дороге России — Старополянскому шоссе. Вы вдоволь полюбуетесь пейзажами ущелья Ахцу с бегущей внизу рекой Мзымта. Мы остановимся у двух видовых точек: на смотровой Гнездо совы вы взглянете на знаменитый подвесной мост Скайпарка и сможете спуститься к реке, а в Медвежьем углу попьете нарзанной воды у небольшого водопада. Кроме того, Красная поляна славится горным медом — вы попробуете его, а также местное вино на уютной пасеке.

Все об олимпийском наследии Сочи

Лейтмотив путешествия — это история Олимпийских игр 2014 года: вы узнаете о развитии Сочи благодаря Олимпиаде, о том, какие отголоски оставило это масштабное событие и о том, как используются олимпийские постройки и трассы. Фоном для рассказов станут курорты Красной поляны — в программе их сразу три. Вы узнаете о проекте и строительстве каждого. В Горки Городе подниметесь по канатной дороге на 960 метров. В Розе Хутор прогуляетесь по набережной. А на курорте Газпром заглянете в развлекательный центр Галактика и парк «Зеленая планета» с фигурными кустами.

На обратном пути вы увидите объекты Олимпийского парка и узнаете, где какие события прошли. В конце экскурсии, по желанию, вы сможете самостоятельно посетить шоу поющих фонтанов на набережной.