ежедневно в 09:00

В Абхазию на комфортном минивэне

Посетить в мини-группе самые популярные достопримечательности «страны души» за 1 день

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3 отзыва
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Ответы на вопросы
Абхазия — край девственной природы, доброжелательных людей и вкусной еды. Вы отправитесь исследовать ее на современном минивэне, в небольшой группе до 6 человек.

Побываете в элегантной Гагре, погуляете по парку принца Ольденбургского и оцените фотогеничный подвесной мост над рекой Бзыбь. А также увидите легендарное озеро Рица, впечатляющие ущелья и водопады.
В Абхазию на комфортном минивэне
В Абхазию на комфортном минивэне
В Абхазию на комфортном минивэне
В Абхазию на комфортном минивэне
В Абхазию на комфортном минивэне
В Абхазию на комфортном минивэне
В Абхазию на комфортном минивэне
В Абхазию на комфортном минивэне
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Описание

Что вас ожидает

Знаковые места Гагры

В Гагре вы сделаете фото у знаменитого ресторана Гагрипш, прогуляетесь по живописному парку принца Ольденбургского, оцените знаменитую колоннаду и увидите заброшенный Зимний театр. Кроме того, подниметесь на смотровую площадку и насладитесь панорамой Нового города. А также попробуете местные гастрономические специалитеты: мед, вино и сыр.

Озеро Рица, ущелья и водопады

Абхазия впечатлит вас невероятными пейзажами. Вы проедете три ущелья: Бзыбское, Гегское и Юпшарское. Полюбуетесь водопадами Мужские и Девичьи слезы, Голубым озером и визитной карточкой страны — озером Рица. А еще увидите подвесной стеклянный мост и подниметесь на смотровую площадку «Прощай, Родина» с ошеломительными горными видами.

Организационные детали

  • Экологический сбор на озере Рица не включен в стоимость: 700 руб. взрослые, 200 руб. дети до 14 лет, дети до 7 лет бесплатно
  • Обед оплачивается отдельно
  • По запросу мы можем забрать вас из Сочи или Красной Поляны. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
  • Мы не несем ответственность за прохождение границы

ежедневно в 09:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля в Адлере
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
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Е
8 мар 2023
Отличная поездка. Водитель-экскурсово Тимур очень интересно и ненавязчиво рассказывал об Абхазии. Машина комфортная для поездок на полдня, чистая. Огромное спасибо)
Е
2 фев 2023
Поездка удалась!
Очень интересно, насыщено, ярко, вкусно! Были с детьми (6 и 10 лет), они были увлечены от и до. Гиду-водителю отдельное спасибо🙏💕
Знающий, добродушный, веселый) однозначно рекомендую)
Поездка удалась!Поездка удалась!Поездка удалась!
Е
27 янв 2023
Мне все очень понравилось! Все было четко продумано и спланировано организатором. Все подробно рассказали и показали)
Сама поездка на минивэне была потрясающей, есть на что посмотреть! Всем советую!)

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