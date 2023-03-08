ежедневно в 09:00

В Гагре вы сделаете фото у знаменитого ресторана Гагрипш, прогуляетесь по живописному парку принца Ольденбургского, оцените знаменитую колоннаду и увидите заброшенный Зимний театр. Кроме того, подниметесь на смотровую площадку и насладитесь панорамой Нового города. А также попробуете местные гастрономические специалитеты: мед, вино и сыр.
Абхазия впечатлит вас невероятными пейзажами. Вы проедете три ущелья: Бзыбское, Гегское и Юпшарское. Полюбуетесь водопадами Мужские и Девичьи слезы, Голубым озером и визитной карточкой страны — озером Рица. А еще увидите подвесной стеклянный мост и подниметесь на смотровую площадку «Прощай, Родина» с ошеломительными горными видами.