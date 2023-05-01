Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Адлера

В Абхазию на майские праздники: водопады, форель, горное озеро и варенье из инжира

Пожить на берегу моря, искупаться в термальных источниках и погулять по самшитовой роще

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Кто готов с нами просыпаться каждый день у Чёрного моря, дышать горным воздухом среди лиан и наслаждаться нежнейшим вкусом домашнего сыра? Покажем гастрономическую Абхазию с винами, мёдом, вареньем из хурмы и инжира.

Посетим форелевое хозяйство у моря и попробуем рыбку в горах у переливающегося различными оттенками озера Рица.

Дойдём до водопадов-гигантов в субтропиках, исследуем Новоафонскую пещеру со сталактитами и сталагмитами, расслабимся в грязевых ваннах и сделаем гидромассаж.
В Абхазию на майские праздники: водопады, форель, горное озеро и варенье из инжира
В Абхазию на майские праздники: водопады, форель, горное озеро и варенье из инжира
В Абхазию на майские праздники: водопады, форель, горное озеро и варенье из инжира
В Абхазию на майские праздники: водопады, форель, горное озеро и варенье из инжира
В Абхазию на майские праздники: водопады, форель, горное озеро и варенье из инжира
В Абхазию на майские праздники: водопады, форель, горное озеро и варенье из инжира
В Абхазию на майские праздники: водопады, форель, горное озеро и варенье из инжира
В Абхазию на майские праздники: водопады, форель, горное озеро и варенье из инжира
В Абхазию на майские праздники: водопады, форель, горное озеро и варенье из инжира
В Абхазию на майские праздники: водопады, форель, горное озеро и варенье из инжира
В Абхазию на майские праздники: водопады, форель, горное озеро и варенье из инжира
В Абхазию на майские праздники: водопады, форель, горное озеро и варенье из инжира
В Абхазию на майские праздники: водопады, форель, горное озеро и варенье из инжира
В Абхазию на майские праздники: водопады, форель, горное озеро и варенье из инжира
В Абхазию на майские праздники: водопады, форель, горное озеро и варенье из инжира
В Абхазию на майские праздники: водопады, форель, горное озеро и варенье из инжира
В Абхазию на майские праздники: водопады, форель, горное озеро и варенье из инжира
В Абхазию на майские праздники: водопады, форель, горное озеро и варенье из инжира
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут тура может быть изменен с сохранением качества и полноты услуг.

Берём детей от 7 лет, готовых к продолжительным пешим прогулкам. Родители несут полную ответственность за своих детей.

Для перехода границы России с Абхазией достаточно российского паспорта. ПЦР-тесты и какие-то другие справки не нужны. Для детей до 14 лет нужно свидетельство о рождении.

Рекомендуем взять удобные разношенные кроссовки, головной убор от солнца, ветровку, спортивную одежду для треккингов, лёгкую рубашку с длинным рукавом, купальные принадлежности, шлёпки, девушкам платье для фотосессии на фоне гор, дождевик, солнцезащитные очки и крем, бутылку для воды, рюкзак для прогулок объёмом 20 литров, туристическую пенку-сидушку, сушилки для обуви, индивидуальную аптечку с пластырями и эластичным бинтом, гигиенические принадлежности.

В случае, если клиент по собственному желанию прерывает тур до его окончания, организатор возвращает ему денежные средства пропорционально проведенного в путешествии времени за вычетом реально понесенных и/или невозвратных расходов (невозвратная бронь, закупленные продукты, снаряжение, заказанный трансфер и пр.)

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: КПП Псоу Абхазия, 12:00
Завершение: КПП Псоу Абхазия, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 18% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Животные
Термальные источники
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