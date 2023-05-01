Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Адлера

Кто готов с нами просыпаться каждый день у Чёрного моря, дышать горным воздухом среди лиан и наслаждаться нежнейшим вкусом домашнего сыра? Покажем гастрономическую Абхазию с винами, мёдом, вареньем из хурмы и инжира. Посетим форелевое хозяйство у моря и попробуем рыбку в горах у переливающегося различными оттенками озера Рица. Дойдём до водопадов-гигантов в субтропиках, исследуем Новоафонскую пещеру со сталактитами и сталагмитами, расслабимся в грязевых ваннах и сделаем гидромассаж.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут тура может быть изменен с сохранением качества и полноты услуг.

Берём детей от 7 лет, готовых к продолжительным пешим прогулкам. Родители несут полную ответственность за своих детей.

Для перехода границы России с Абхазией достаточно российского паспорта. ПЦР-тесты и какие-то другие справки не нужны. Для детей до 14 лет нужно свидетельство о рождении.

Рекомендуем взять удобные разношенные кроссовки, головной убор от солнца, ветровку, спортивную одежду для треккингов, лёгкую рубашку с длинным рукавом, купальные принадлежности, шлёпки, девушкам платье для фотосессии на фоне гор, дождевик, солнцезащитные очки и крем, бутылку для воды, рюкзак для прогулок объёмом 20 литров, туристическую пенку-сидушку, сушилки для обуви, индивидуальную аптечку с пластырями и эластичным бинтом, гигиенические принадлежности.

В случае, если клиент по собственному желанию прерывает тур до его окончания, организатор возвращает ему денежные средства пропорционально проведенного в путешествии времени за вычетом реально понесенных и/или невозвратных расходов (невозвратная бронь, закупленные продукты, снаряжение, заказанный трансфер и пр.)