Увидеть пальмы в снегу и зимнее море, послушать шум водопадов и искупаться под открытым небом
Исследуем Новый Афон и поднимемся к старинной Анакопийской крепости, откуда открывается головокружительный вид на побережье. Расслабимся в горячих термальных ваннах и проедем всю Абхазию от Гагр до Сухума. Начните год с ярких впечатлений!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|48 500 ₽
Описание
Организационные детали
С собой вам понадобятся:
● Маленький рюкзак — 20-35 л, для однодневных пеших походов, радиальных
выходов;
● Сидушка — при необходимости предоставим;
● Очки — для защиты от солнца;
● Треккинговые палки — при необходимости предоставим;
● Треккинговая обувь — удобные ботинки или кроссовки для длительных пеших прогулок;
● Сменная обувь — шлепки или сандалии для турбазы;
● Фонарик — особенно удобен налобный;
● Куртка утепленная с капюшоном, температурный режим до 0 градусов;
● Флисовая кофта или джемпер;
● Куртка легкая ветрозащитная;
● Штаны удобные для походов;
● Носки 2-3 пары;
● Шапка, кепка или бафф;
● Одежда для гостиницы (для сна)
● Зубная паста и щетка, мыло твердое или маленький флакон жидкого, шампунь;
● Туалетная бумага, гигиенические салфетки;
● Гигиеническая губная помада (пригодится даже мужчинам);
● Посуда пластиковая термостойкая или металлическая — кружка, ложка, миска. Никакого стекла!
● Аптечка — у инструктора всегда есть с собой групповая аптечка, но обязательно возьмите с собой лекарственные препараты с учетом личных особенностей организма, 2 эластичных бинта, ацикловир, капли от насморка, таблетки от горла и кашля, средства от хронических заболеваний;
● Термос (0,5 — 1 л);
● Солнцезащитный крем;
● Сумка для денег и документов.
Программа тура по дням
Встреча, проезд до Сухума, отдых и новогодний пикник
Встречаемся, знакомимся и выезжаем в Абхазию. После прохождения границы доедем до Сухума, разместимся в гостинице и поужинаем. Затем у вас будет свободное время, чтобы отдохнуть и проводить последний закат уходящего года на берегу моря.
Ночью соберёмся на пляже у костра и устроим душевный пикник. С наступившим!
Треккинг к Большой и Малой Рице, пикник
Начнём год с похода по очень красивым местам: сегодня вас ждёт треккинг к живописным озёрам в горах — Большой и Малой Рице. По пути будем останавливаться, чтобы полюбоваться видами и познакомиться с достопримечательностями, которые считаются визитной карточкой Абхазии. Посмотрим на грандиозный Юпшарский каньон, увидим долину реки Юпшара с высоты Чабгарского карниза. С нетипичного для большинства гостей Страны души ракурса насладимся панорамой Рицы, а на Малой Рице вас ждёт пикник на свежем воздухе.
Всего за день пройдём 8 км, набор высоты — 400 м.
Купание в термальных источниках, поход до Кындыгской крепости
В этот день отправимся в село Кындыг, чтобы расслабиться в необычной для зимы обстановке: будем купаться в горячих источниках под открытым небом, нежиться в термальных ваннах и принимать душ с импровизированным гидромассажем. После такого отдыха прилив сил обеспечен — идём гулять! Вдоль живописного побережья дойдём до Кындыгской крепости, единственной сохранившейся до наших дней генуэзской крепости в Абхазии.
Затем вернёмся в Сухум. В оставшееся свободное время можно прогуляться по городской набережной.
Всего за день пройдём пешком 8 км, набор высоты — 100 м.
Ольгинские и Шакуранский водопады
Сегодня будем любоваться водопадами и слушать их умиротворяющий шум. Первыми посетим водопады на реке Ольгинка: живописными каскадами она стекает по скалам, а над ними нависают лианы и ветви деревьев, покрытые мхом. Побываем у самого высокого водопада в окрестности — Шакуранского, и вы узнаете, в чём его особенность.
Знакомство с Новым Афоном, подъём к Анакопийской крепости
Утром отправляемся в Новый Афон, богатый достопримечательностями. Тут и древняя Анакопийская крепость, и монастырь, и атмосферная советская ж. -д. станция «Псырцха». Мы поднимемся на вершину Иверской горы, где расположена древняя крепость и откуда открывается завораживающий вид на город и морскую бесконечность.
Всего за день пройдём пешком 11 км, набор высоты — 400 м.
Свободное время, отъезд
Утром будет время прогуляться вдоль моря и выпить напоследок ароматный кофе, слушая шум прибоя. Затем — трансфер до ж. -д. вокзала Адлера.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Адлер, ж. - д. вокзал, в 14:00 по местному времениЗавершение: Адлер, ж. - д. вокзал, около 15:00 по местному времени
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это новогодний тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.