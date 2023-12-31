Встречаемся, знакомимся и выезжаем в Абхазию. После прохождения границы доедем до Сухума, разместимся в гостинице и поужинаем. Затем у вас будет свободное время, чтобы отдохнуть и проводить последний закат уходящего года на берегу моря.

Ночью соберёмся на пляже у костра и устроим душевный пикник. С наступившим!