В Абхазию на Новый год: треккинги и релакс в термальных источниках

Новогодний тур в Адлере

Увидеть пальмы в снегу и зимнее море, послушать шум водопадов и искупаться под открытым небом

Любоваться горами и морским прибоем, объедаться знаменитыми мандаринами и много гулять по живописным местам — едем отмечать 2024-й в Абхазию! В волшебную ночь мы устроим пикник с костром прямо на берегу, а в остальные дни будем знакомиться с достопримечательностями Страны души. Побываем у Ольгинского и Шакуранского водопадов, насладимся видами озёр — Малой и Большой Рицы.

Исследуем Новый Афон и поднимемся к старинной Анакопийской крепости, откуда открывается головокружительный вид на побережье. Расслабимся в горячих термальных ваннах и проедем всю Абхазию от Гагр до Сухума. Начните год с ярких впечатлений!
В Абхазию на Новый год: треккинги и релакс в термальных источниках
В Абхазию на Новый год: треккинги и релакс в термальных источниках
В Абхазию на Новый год: треккинги и релакс в термальных источниках
В Абхазию на Новый год: треккинги и релакс в термальных источниках
В Абхазию на Новый год: треккинги и релакс в термальных источниках
В Абхазию на Новый год: треккинги и релакс в термальных источниках
В Абхазию на Новый год: треккинги и релакс в термальных источниках
В Абхазию на Новый год: треккинги и релакс в термальных источниках
Ближайшие даты:
31
дек

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет48 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

С собой вам понадобятся:
● Маленький рюкзак — 20-35 л, для однодневных пеших походов, радиальных
выходов;
● Сидушка — при необходимости предоставим;
● Очки — для защиты от солнца;
● Треккинговые палки — при необходимости предоставим;
● Треккинговая обувь — удобные ботинки или кроссовки для длительных пеших прогулок;
● Сменная обувь — шлепки или сандалии для турбазы;
● Фонарик — особенно удобен налобный;
● Куртка утепленная с капюшоном, температурный режим до 0 градусов;
● Флисовая кофта или джемпер;
● Куртка легкая ветрозащитная;
● Штаны удобные для походов;
● Носки 2-3 пары;
● Шапка, кепка или бафф;
● Одежда для гостиницы (для сна)
● Зубная паста и щетка, мыло твердое или маленький флакон жидкого, шампунь;
● Туалетная бумага, гигиенические салфетки;
● Гигиеническая губная помада (пригодится даже мужчинам);
● Посуда пластиковая термостойкая или металлическая — кружка, ложка, миска. Никакого стекла!
● Аптечка — у инструктора всегда есть с собой групповая аптечка, но обязательно возьмите с собой лекарственные препараты с учетом личных особенностей организма, 2 эластичных бинта, ацикловир, капли от насморка, таблетки от горла и кашля, средства от хронических заболеваний;
● Термос (0,5 — 1 л);
● Солнцезащитный крем;
● Сумка для денег и документов.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, проезд до Сухума, отдых и новогодний пикник

Встречаемся, знакомимся и выезжаем в Абхазию. После прохождения границы доедем до Сухума, разместимся в гостинице и поужинаем. Затем у вас будет свободное время, чтобы отдохнуть и проводить последний закат уходящего года на берегу моря.

Ночью соберёмся на пляже у костра и устроим душевный пикник. С наступившим!

Встреча, проезд до Сухума, отдых и новогодний пикникВстреча, проезд до Сухума, отдых и новогодний пикникВстреча, проезд до Сухума, отдых и новогодний пикникВстреча, проезд до Сухума, отдых и новогодний пикник
2 день

Треккинг к Большой и Малой Рице, пикник

Начнём год с похода по очень красивым местам: сегодня вас ждёт треккинг к живописным озёрам в горах — Большой и Малой Рице. По пути будем останавливаться, чтобы полюбоваться видами и познакомиться с достопримечательностями, которые считаются визитной карточкой Абхазии. Посмотрим на грандиозный Юпшарский каньон, увидим долину реки Юпшара с высоты Чабгарского карниза. С нетипичного для большинства гостей Страны души ракурса насладимся панорамой Рицы, а на Малой Рице вас ждёт пикник на свежем воздухе.

Всего за день пройдём 8 км, набор высоты — 400 м.

Треккинг к Большой и Малой Рице, пикникТреккинг к Большой и Малой Рице, пикникТреккинг к Большой и Малой Рице, пикникТреккинг к Большой и Малой Рице, пикникТреккинг к Большой и Малой Рице, пикникТреккинг к Большой и Малой Рице, пикник
3 день

Купание в термальных источниках, поход до Кындыгской крепости

В этот день отправимся в село Кындыг, чтобы расслабиться в необычной для зимы обстановке: будем купаться в горячих источниках под открытым небом, нежиться в термальных ваннах и принимать душ с импровизированным гидромассажем. После такого отдыха прилив сил обеспечен — идём гулять! Вдоль живописного побережья дойдём до Кындыгской крепости, единственной сохранившейся до наших дней генуэзской крепости в Абхазии.

Затем вернёмся в Сухум. В оставшееся свободное время можно прогуляться по городской набережной.

Всего за день пройдём пешком 8 км, набор высоты — 100 м.

Купание в термальных источниках, поход до Кындыгской крепостиКупание в термальных источниках, поход до Кындыгской крепостиКупание в термальных источниках, поход до Кындыгской крепостиКупание в термальных источниках, поход до Кындыгской крепости
4 день

Ольгинские и Шакуранский водопады

Сегодня будем любоваться водопадами и слушать их умиротворяющий шум. Первыми посетим водопады на реке Ольгинка: живописными каскадами она стекает по скалам, а над ними нависают лианы и ветви деревьев, покрытые мхом. Побываем у самого высокого водопада в окрестности — Шакуранского, и вы узнаете, в чём его особенность.

Ольгинские и Шакуранский водопадыОльгинские и Шакуранский водопадыОльгинские и Шакуранский водопадыОльгинские и Шакуранский водопады
5 день

Знакомство с Новым Афоном, подъём к Анакопийской крепости

Утром отправляемся в Новый Афон, богатый достопримечательностями. Тут и древняя Анакопийская крепость, и монастырь, и атмосферная советская ж. -д. станция «Псырцха». Мы поднимемся на вершину Иверской горы, где расположена древняя крепость и откуда открывается завораживающий вид на город и морскую бесконечность.

Всего за день пройдём пешком 11 км, набор высоты — 400 м.

Знакомство с Новым Афоном, подъём к Анакопийской крепостиЗнакомство с Новым Афоном, подъём к Анакопийской крепостиЗнакомство с Новым Афоном, подъём к Анакопийской крепостиЗнакомство с Новым Афоном, подъём к Анакопийской крепости
6 день

Свободное время, отъезд

Утром будет время прогуляться вдоль моря и выпить напоследок ароматный кофе, слушая шум прибоя. Затем — трансфер до ж. -д. вокзала Адлера.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Адлер, ж. - д. вокзал, в 14:00 по местному времени
Завершение: Адлер, ж. - д. вокзал, около 15:00 по местному времени
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это новогодний тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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