Прогуляться по набережной Гагры, выпить вина у озера Рица в горах и побывать на абхазском застолье
Будем жить у моря на первой береговой линии, слушать шум волн, наблюдать закаты с пляжа, вкусно завершать каждый день на абхазском традиционном застолье. Прогуляемся по парку, набережной, пляжу Гагры и выпьем шампанское на смотровой с панорамой. Доедем до высокогорного озера Рица, где отведаем абхазскую лодочку с домашним вином. Восхитимся мощными водопадами, каньоном, храмами.
Сделаем эффектные фотографии на подвесном мосту, у заброшенной станции, белоснежных скал и в джипе с открытой крышей.
Ваш местный друг-гид познакомит вас с обычаями и традициями, расскажет, как выйти замуж за абхаза, и научит определять хорошее вино.
Сделаем эффектные фотографии на подвесном мосту, у заброшенной станции, белоснежных скал и в джипе с открытой крышей.
Ваш местный друг-гид познакомит вас с обычаями и традициями, расскажет, как выйти замуж за абхаза, и научит определять хорошее вино.
Ближайшие даты:
29
апр
апр
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Для перехода границы России с Абхазией достаточно российского паспорта. Для детей до 14 лет необходимо свидетельство о рождении.
Участие с детьми от 4 лет.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Краснодарский край, городской округ Сочи, село Веселое, Урожайная улица, 116 (GPS координаты: 43.395177, 40.007027), КПП «Адлер-Псоу», 12:00Завершение: Краснодарский край, городской округ Сочи, село Веселое, Урожайная улица, 116 (GPS координаты: 43.395177, 40.007027), КПП «Адлер-Псоу», 15:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Murat — ваша команда гидов в Адлере
Мы команда гидов в Абхазии с большим опытом вождения на комфортных автомобилях. Проводим авторские туры с абхазскими застольями и всеми популярными локациями. Знаем секретные места, куда тоже свозим вас и расскажем о традициях и обычаях нашего народа. Покажем любимую Абхазию и встретим как друзей.
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