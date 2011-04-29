Будем жить у моря на первой береговой линии, слушать шум волн, наблюдать закаты с пляжа, вкусно завершать каждый день на абхазском традиционном застолье. Прогуляемся по парку, набережной, пляжу Гагры и выпьем шампанское на смотровой с панорамой. Доедем до высокогорного озера Рица, где отведаем абхазскую лодочку с домашним вином. Восхитимся мощными водопадами, каньоном, храмами. Сделаем эффектные фотографии на подвесном мосту, у заброшенной станции, белоснежных скал и в джипе с открытой крышей. Ваш местный друг-гид познакомит вас с обычаями и традициями, расскажет, как выйти замуж за абхаза, и научит определять хорошее вино.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Для перехода границы России с Абхазией достаточно российского паспорта. Для детей до 14 лет необходимо свидетельство о рождении.

Участие с детьми от 4 лет.