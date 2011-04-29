В Абхазию на выходные в гости к местному другу в домик на берегу моря

Прогуляться по набережной Гагры, выпить вина у озера Рица в горах и побывать на абхазском застолье

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Ответы на вопросы
Будем жить у моря на первой береговой линии, слушать шум волн, наблюдать закаты с пляжа, вкусно завершать каждый день на абхазском традиционном застолье. Прогуляемся по парку, набережной, пляжу Гагры и выпьем шампанское на смотровой с панорамой. Доедем до высокогорного озера Рица, где отведаем абхазскую лодочку с домашним вином. Восхитимся мощными водопадами, каньоном, храмами.

Сделаем эффектные фотографии на подвесном мосту, у заброшенной станции, белоснежных скал и в джипе с открытой крышей.

Ваш местный друг-гид познакомит вас с обычаями и традициями, расскажет, как выйти замуж за абхаза, и научит определять хорошее вино.
В Абхазию на выходные в гости к местному другу в домик на берегу моря
В Абхазию на выходные в гости к местному другу в домик на берегу моря
В Абхазию на выходные в гости к местному другу в домик на берегу моря
В Абхазию на выходные в гости к местному другу в домик на берегу моря
В Абхазию на выходные в гости к местному другу в домик на берегу моря
В Абхазию на выходные в гости к местному другу в домик на берегу моря
В Абхазию на выходные в гости к местному другу в домик на берегу моря
В Абхазию на выходные в гости к местному другу в домик на берегу моря
В Абхазию на выходные в гости к местному другу в домик на берегу моря
В Абхазию на выходные в гости к местному другу в домик на берегу моря
В Абхазию на выходные в гости к местному другу в домик на берегу моря
В Абхазию на выходные в гости к местному другу в домик на берегу моря
В Абхазию на выходные в гости к местному другу в домик на берегу моря
В Абхазию на выходные в гости к местному другу в домик на берегу моря
В Абхазию на выходные в гости к местному другу в домик на берегу моря
В Абхазию на выходные в гости к местному другу в домик на берегу моря
В Абхазию на выходные в гости к местному другу в домик на берегу моря
Ближайшие даты:
29
апр
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Для перехода границы России с Абхазией достаточно российского паспорта. Для детей до 14 лет необходимо свидетельство о рождении.

Участие с детьми от 4 лет.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Краснодарский край, городской округ Сочи, село Веселое, Урожайная улица, 116 (GPS координаты: 43.395177, 40.007027), КПП «Адлер-Псоу», 12:00
Завершение: Краснодарский край, городской округ Сочи, село Веселое, Урожайная улица, 116 (GPS координаты: 43.395177, 40.007027), КПП «Адлер-Псоу», 15:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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