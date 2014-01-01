Alexey проводит ещё 1 экскурсию

Горные пейзажи и прогулка 👣 по курорту Утро начнется с прогулки по живописной долине с видом на горную реку Мзымту: не забудьте фотоаппарат, чтобы сохранить эту красоту на снимках. По дороге на Красную поляну мы поговорим о быте и культуре местных жителей, о строительстве новой и старой дороги. Подъемник с панорамным обзором отвезет нас к вершинам гор ⛰️, к курорту Роза Хутор — очаровательной европейской деревушке на русский манер. Здесь вы услышите истории 📖 громких побед на Олимпиаде, а также рассказ о происхождении местных рек и рыбных промыслах.
Пещера неандертальцев и живительный источник На обед отправимся в кафе «Кавказский дворик»: советуем выбрать свежую форель или сочный горячий шашлык. Далее в программе Ахштырская пещера, где вы познакомитесь с жизнью древних людей и узнаете об обнаруженных здесь артефактах. В залах пещеры — некоторые из них достигают высоты 10 метров! — даже сохранились наскальные рисунки. И еще одно впечатление от поездки — глоток нарзана в ущелье Чвижепсе. А мы расскажем о том, почему это место называют «Медвежий угол».
Организационные детали
Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды.
Дополнительные расходы
Отдельно оплачиваются билеты 🎫 на канатную дорогу (1450 руб. взрослый, 850 руб. детский); вход на нарзанный источник Чвижипсе 100 руб., вход в Ахщтырскую пещеру 200 руб.
Выезд из Красной Поляны и Адлера входит в стоимость, выезд из Сочи оплачивается отдельно (1500 руб. )
Во время экскурсии 🧭 возможен обед по желанию туриста в кафе Кавказский дворик (чек около 500 руб. на одного человека)
При желании можно скорректировать маршрут и заменить источник Чвижипсе и Ахщтырскую пещеру на водопад Пасть дракона или Скайпарк (билеты 100 руб. и 1500 руб. соответственно)
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
В Абхазию впервые я попал после Олимпиады в 2014 году и полюбил республику настолько, что переехал в Сочи. С тех пор уже больше трёх лет, теперь уже с моей любимой женой Юлей, мы открываем путешественникам чарующую, солнечную Апсны. Величественные горы и лазурное море, древние традиции и таинственные храмы, вкуснейшая кухня и гостеприимные люди — здесь всегда найдётся что-то именно для вас!