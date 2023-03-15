ежедневно в 08:45

Новый Афон и Гагра — два главных города Абхазии. Вы отправитесь исследовать их на современном минивэне, в мини-группе до 6 человек. Побываете в Новоафонском монастыре и увидите созданный силами монахов водопад. Пройдёте по оборудованным дорожкам в сказочной карстовой пещере, погуляете по идиллическим паркам и рассмотрите экзотические растения.

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Описание

Что вас ожидает

Гагра. Вы отдохнете на тенистых аллеях парка принца Ольденбургского, любуясь американскими магнолиями, сирийскими мальвами, гималайскими кедрами, олеандрами и другими экзотическими растениями. В старой части города увидите легендарную Колоннаду: наш гид расскажет, в каких известных фильмах она «засветилась».

Новый Афон. Вас ждёт Новоафонский мужской монастырь, основанный в 19 веке. Вы пройдёте по его ухоженной территории и полюбуетесь водопадом, созданным руками монахов. Раскроете, какие святыни хранятся в монастыре и как складывалась его история. Кроме того, посетите древнюю карстовую пещеру с подсвеченными сталактитами и сталагмитами и заглянете в уютный Приморский парк.

Организационные детали