ежедневно в 08:45

В Новый Афон и Гагру на комфортном минивэне

Погулять по живописной Гагре, посетить Новоафонский монастырь и осмотреть древнюю пещеру

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Новый Афон и Гагра — два главных города Абхазии. Вы отправитесь исследовать их на современном минивэне, в мини-группе до 6 человек. Побываете в Новоафонском монастыре и увидите созданный силами монахов водопад.

Пройдёте по оборудованным дорожкам в сказочной карстовой пещере, погуляете по идиллическим паркам и рассмотрите экзотические растения.
В Новый Афон и Гагру на комфортном минивэне
В Новый Афон и Гагру на комфортном минивэне
В Новый Афон и Гагру на комфортном минивэне
В Новый Афон и Гагру на комфортном минивэне
В Новый Афон и Гагру на комфортном минивэне
В Новый Афон и Гагру на комфортном минивэне
В Новый Афон и Гагру на комфортном минивэне
В Новый Афон и Гагру на комфортном минивэне
В Новый Афон и Гагру на комфортном минивэне
В Новый Афон и Гагру на комфортном минивэне
В Новый Афон и Гагру на комфортном минивэне
В Новый Афон и Гагру на комфортном минивэне
В Новый Афон и Гагру на комфортном минивэне
В Новый Афон и Гагру на комфортном минивэне
В Новый Афон и Гагру на комфортном минивэне
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Гагра. Вы отдохнете на тенистых аллеях парка принца Ольденбургского, любуясь американскими магнолиями, сирийскими мальвами, гималайскими кедрами, олеандрами и другими экзотическими растениями. В старой части города увидите легендарную Колоннаду: наш гид расскажет, в каких известных фильмах она «засветилась».

Новый Афон. Вас ждёт Новоафонский мужской монастырь, основанный в 19 веке. Вы пройдёте по его ухоженной территории и полюбуетесь водопадом, созданным руками монахов. Раскроете, какие святыни хранятся в монастыре и как складывалась его история. Кроме того, посетите древнюю карстовую пещеру с подсвеченными сталактитами и сталагмитами и заглянете в уютный Приморский парк.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: обед по меню, Новоафонская пещера — 700 руб. взрослые, 200 руб. дети 8-16 лет, дети до 8 лет бесплатно
  • По желанию группы мы можем сделать небольшую остановку на даче Сталина. Входной билет — 300 руб. с человека.

ежедневно в 08:45

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:45
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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